La petite ville néo-zélandaise de Porirua est terrorisée par Céline Dion tard dans la nuit.

Céline Dion très, très bruyante.

Les gens qui rivalisent pour se noyer avec les systèmes audio de voiture (et de vélo) les plus bruyants adorent Dion, disent d’autres résidents.

Les automobilistes armés d’une playlist de chansons de Céline Dion harcèlent depuis des mois les habitants d’une petite ville néo-zélandaise avec des « batailles de sirènes » bruyantes et nocturnes.

Les mélodies du chanteur canadien bien-aimé perdent de leur charme lorsqu’elles sont jouées à un volume élevé jusqu’à 2 heures du matin, disent les habitants insomniaques de Porirua, au nord de Wellington et qui abrite 60 000 personnes.

“C’est un casse-tête”, a déclaré jeudi à l’AFP la maire de Porirua, Anita Baker.

Des combats de sirènes éclatent dans certaines régions de Nouvelle-Zélande depuis au moins sept ans.

Les médias locaux ont rapporté que des concurrents – souvent des personnes ayant des liens familiaux avec les nations insulaires du Pacifique – utilisaient de grandes sirènes sur leurs voitures et même leurs vélos pour se noyer les uns les autres avec leurs puissants systèmes.

Ils “adorent Céline Dion”, a déclaré le maire.

“Ils aiment toute personne avec un ton aigu et un ton de voix fort”, a-t-elle déclaré.

À Porirua, les gens en ont assez d’entendre les ballades puissantes, notamment “My Heart Will Go On” et “It’s All Coming Back To Me Now”.

Les concours commencent dès 19 heures et peuvent se poursuivre jusqu’à 2 heures du matin, a indiqué le maire.

“C’est de la musique très forte. Ils ne jouent qu’un quart de la chanson, donc c’est comme avoir une platine vinyle et ça sort en hurlant.”

Les voitures concurrentes se garent avec leurs moteurs en marche, diffusant de la musique avant de se déplacer pour éviter la police, a déclaré Baker.

“Je ne dors pas”

“Cela se passe dans notre centre-ville, qui est comme un bassin, donc le bruit se propage comme un tambour dans toutes les banlieues”, a-t-elle déclaré.

“Les gens ne dorment tout simplement pas, parce qu’il n’y a que des heures.”

Près de 300 habitants mécontents ont jusqu’à présent signé une pétition sur le site change.org exigeant que le conseil municipal de Porirua mette un terme à cette pratique.

“Une pétition m’arrive, mais j’ai déjà reçu de nombreux courriels et plaintes”, a déclaré Baker.

Une habitante, Diana Paris, a écrit sur la pétition qu’elle en avait « marre » du bruit.

“Même si j’apprécie Céline Dion dans le confort de mon salon et à mon volume, je n’aime pas en entendre des fragments s’arrêter et recommencer à tout moment entre 19 heures et 2 heures du matin”, a-t-elle déclaré.

Baker a déclaré que les séances musicales de fin de soirée avaient commencé en novembre 2022 lors de la Coupe du monde de rugby à XV, lorsque les supporters locaux célébraient la course des Samoa à la finale.

“Nous avons organisé un défilé ici et ils ont continué. L’été commence et ils sont de retour.”

Il n’y a pas de soirée fixe où la musique à décibels élevés démarre, a-t-elle déclaré. “C’est absolument aléatoire maintenant et cela peut être n’importe quel jour de la semaine.”

Baker a assisté à des batailles de sirènes organisées.

“Je comprends pourquoi ils les aiment, c’est un peu amusant. Il y avait des familles qui regardaient et ça s’est terminé à 22 heures, pas une ou deux heures du matin quand les gens ont besoin de dormir”.

La maire a déclaré qu’elle rencontrerait la police pour trouver une solution.

“Nous ne voulons pas que les gens quittent la ville à cause du bruit. C’est inacceptable”, a-t-elle déclaré.