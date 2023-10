Cet article est une version sur site de notre newsletter Trade Secrets. S’inscrire ici pour recevoir la newsletter directement dans votre boîte de réception tous les lundis

Le bulletin d'information de cette semaine examine la dernière tentative de la Chine d'exercer une influence sur ses partenaires commerciaux en arrêtant les exportations de minéraux essentiels, en l'occurrence le graphite. Eaux cartographiées est sur le retour à la normalité dans l'élaboration des politiques turques.

Pékin montre qu’il peut frapper fort dans les guerres commerciales technologiques

Toute tentative de disséquer la politique chinoise de nos jours doit commencer par une mise en garde. Sur la plupart des questions, la plupart du temps, nous ne savons pas ce que pensent les dirigeants de Pékin. Pour en savoir plus sur la boîte noire de la politique chinoise, je recommande cette plongée profonde par Wu Guoguang, qui a travaillé comme conseiller de l’ancien premier ministre chinois Zhao Ziyang, traduit par l’un des plus grands sinologues du monde, Geremie Barmé. L’humilité sur ce point est impérative.

Malgré cette mise en garde, nous tenterons de décortiquer et d’expliquer les intentions probables de Pékin avec l’annonce le 20 octobre de nouveaux contrôles à l’exportation du graphite, un matériau clé utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Pour rappel, comme le FT l’a rapporté précédemment, nous savons que des responsables de plusieurs agences chinoises de technologie, de commerce et de défense se sont réunis depuis la fin de l’année dernière pour conseiller les dirigeants sur la manière de répondre aux restrictions boule de neige de l’administration Biden sur la vente de puces informatiques. et des équipements et technologies de fabrication de puces aux entreprises chinoises. Et en juillet, nous avons eu un premier aperçu de la propension de Pékin aux représailles. La Chine a dévoilé des restrictions sur les exportations de gallium et de germanium, deux métaux clés utilisés dans la fabrication de puces, les véhicules électriques, les produits de télécommunications et les systèmes d’armes.

Pour de nombreux acteurs du secteur, cela ressemblait à un scénario cauchemardesque : Pékin avait décidé de tirer parti de la domination surprenante de la Chine dans la production de nombreuses matières premières essentielles à la technologie et aux infrastructures modernes. Mais dans la pratique, les ruptures d’approvisionnement en gallium et en germanium ne se sont pas encore produites. Les exportations de ces produits se sont poursuivies, mais avec la difficulté supplémentaire d’exiger de nouveaux permis. Cela souligne ce que nous avions rapporté à l’époque, à savoir que les nouvelles règles d’exportation ont été soigneusement conçues comme un moyen de dissuasion, un avertissement aux États-Unis et à leurs alliés que la Chine allait et pourrait riposter.

Pourtant, le barrage de contrôles à l’exportation mené par les États-Unis s’est poursuivi. L’une des plus douloureuses, du point de vue chinois, a été l’annonce du Département américain du Commerce, le 17 octobre, d’étendre les contrôles draconiens à l’exportation de l’année dernière aux puces d’intelligence artificielle de pointe. Comme l’ont signalé nos excellents collègues technologiques chinois, cela pourrait laisser les groupes technologiques chinois s’appuyer sur des puces obsolètes et stockées pour alimenter une industrie cruciale pour la croissance future.

Avec le recul, il n’aurait pas dû être surprenant que Pékin riposte bientôt. Pourtant, la décision de la Chine de cibler le graphite a provoqué une onde de choc parmi les entreprises et les gouvernements qui se sont retrouvés exposés. En quelques heures, le ministre du Commerce de Séoul a convoqué une réunion urgente avec l’association de l’industrie des batteries du pays et d’autres fournisseurs de composants matériels. L’alarme est justifiée compte tenu de la domination de la Chine sur les marchés de la transformation du graphite naturel et synthétique.

Les diplomates continuent de sonder Pékin pour obtenir de plus amples informations. La question clé dans l’immédiat réside dans la mise en œuvre. Sur ce point, le timing des contrôles du graphite par Pékin (trois jours après les restrictions de l’IA) pourrait bien être instructif.

Selon un responsable chinois proche des plans de représailles, l’annonce de la réduction du graphite reflétait l’urgence de la part de Pékin de riposter, contrebalancée par un effort simultané visant à minimiser les perturbations et les dommages causés aux propres intérêts commerciaux de la Chine. À l’appui de cette affirmation : l’industrie ne semble pas avoir été prévenue (les marchés ont été surpris), et aucune directive d’accompagnement concernant les quotas d’exportation ou les interdictions pures et simples n’a été annoncée par les pays. Contrairement à certaines restrictions américaines, il n’existe aucune présomption de refus de délivrance de permis. Ainsi, sans un accord de Pékin pour une application plus stricte, tout cela suggère que des permis seront délivrés et que les ruptures d’approvisionnement seront, pour l’instant, négligeables.

Il ne faut cependant pas perdre le signal de Pékin : même si la Chine fait pour l’instant preuve de retenue, elle peut riposter à tout moment, et elle peut riposter au cœur de la transition verte de l’Occident. Il s’agit d’une arme redoutable pour Pékin, et le temps joue en sa faveur.

Pour l’avenir, Pékin et Washington doivent considérer qu’en utilisant leurs leviers respectifs – les puces pour les États-Unis, les ressources technologiques propres pour la Chine – les deux pays poussent de plus en plus l’autre partie à attirer davantage l’attention sur ses propres faiblesses.

Est-ce qu’ils se tirent une balle dans le pied ? Sera-t-il plus facile pour la Chine de rattraper son retard en matière de puces que pour les États-Unis de remplacer la totalité de l’approvisionnement chinois en ressources qui sous-tendent les technologies propres ?

En attendant, ce que nous savons, c’est que l’impact retentissant des actions des États-Unis et de la Chine est davantage d’incertitude. Il n’y a aucune garantie que Pékin ne commencera pas à retarder la délivrance des permis pour le graphite, ou n’étendra pas ses restrictions aux autres ressources clés qu’il contrôle. Rien ne garantit non plus que Washington continuera à délivrer des licences aux entreprises sud-coréennes et japonaises pour vendre des puces avancées en Chine.

La marche vers la normalisation de la politique monétaire en Turquie se poursuit depuis la réélection de Recep Tayyip Erdoğan – un exploit qu’il a réussi en prenant de sérieux risques avec l’économie, qui sont aujourd’hui en train d’être redressés. Les taux d’intérêt ont été relevés la semaine dernière pour la cinquième fois depuis juillet, l’instabilité au Moyen-Orient due à la situation à Gaza ajoutant aux nerfs autour de la livre turque.

L’UE et le Royaume-Uni font pression pour que les économies avancées mettent fin aux subventions (y compris les garanties de crédit à l’exportation) pour les projets de combustibles fossiles à l’étranger lors des négociations à l’OCDE.

Les États-Unis ont a adouci son soutien pour la libre circulation des données lors des négociations à l’Organisation mondiale du commerce, alarmer l’industrie technologique.

Les pourparlers sont à nouveau interrompus entre l’UE et l’Australie au sujet d’un accord commercial préférentiel bilatéral, l’accès de l’Australie au marché agricole de l’UE restant sans surprise un point de discorde.

Le South China Morning Post rapporte évolution de l’enquête de l’UE en subventions aux importations de véhicules électriques chinois. Le conseil du Groupe Rhodium a un bon document d’information sur le problème ici.

La Zambie a conclu un accord avec ses créanciers pour déprécier une partie de sa dette souveraine après trois années de négociations douloureuses sur la restructuration.

Le FT se prononce sur la manière de réglementer l’intelligence artificielle avant un sommet sur le sujet qui se tiendra cette semaine au Royaume-Uni, avec un exposé utile sur la question ici.

