Les guerres après le 11 septembre ont contribué à quelque 4,5 millions de morts, selon un rapport

Le nombre total de victimes de la violence lors des invasions américaines de l’Afghanistan et de l’Irak, sans parler de la guerre mondiale plus large contre le terrorisme, reste difficile à déterminer. Mais il a longtemps été dépassé par un chiffre encore plus vaste et plus opaque : le nombre indirect de personnes décédées à la suite des effets d’entraînement considérables des conflits de l’après-11 septembre, tels que les vagues de violence qui ont suivi, la faim, la la dévastation des services publics et la propagation des maladies.

Des chercheurs de l’Université Brown, dans un rapport publié lundi, s’appuient sur des données de l’ONU et des analyses d’experts pour tenter de calculer le nombre minimum de décès supplémentaires attribuables à la guerre contre le terrorisme, dans les conflits en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie et au Yémen. — des impacts « si vastes et complexes qu' »en définitive, « ils sont inquantifiables », reconnaissent les chercheurs.

La comptabilité, pour autant qu’elle puisse être mesurée, fait état de 4,5 à 4,6 millions de personnes – un chiffre qui continue d’augmenter à mesure que les effets du conflit se répercutent. Parmi ces décès, estime le rapport, entre 3,6 et 3,7 millions étaient des « décès indirects » causés par la détérioration des conditions économiques, environnementales, psychologiques et sanitaires.

Plus de 7 000 soldats américains ont été tués en Irak et en Afghanistan, ainsi que plus de 8 000 sous-traitants, selon le projet Brown’s Costs of War. Et les forces américaines ont elles-mêmes subi des effets en cascade, notamment des taux de suicide chez les anciens combattants supérieurs à la population générale. Mais la grande majorité des personnes tuées dans les combats étaient des locaux : plus de 177 000 Afghans, Pakistanais, Irakiens et alliés syriens en uniforme étaient morts en 2019, selon le projet Costs of War, aux côtés d’un vaste nombre de combattants opposés et d’un civil contesté. sonner.

« Il y a des coûts qui se répercutent, le coût humain de la guerre, que la plupart des gens aux États-Unis ne connaissent pas assez ou auxquels ils ne pensent pas vraiment », a déclaré Stephanie Savell, auteur de l’article et codirectrice de Costs of War. projet.

« Nous parlons de la fin maintenant que les États-Unis ont quitté l’Afghanistan, mais l’une des principales raisons pour lesquelles ces guerres se poursuivent », a-t-elle déclaré, est que « les habitants des zones de guerre continuent d’en subir les conséquences ».

L’héritage de la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis est marqué par ses conséquences désastreuses pour les populations du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie centrale – une lacune, a déclaré Savell, que la recherche, bien que basée sur des données incomplètes, est censée combler en donnant une estimation approximative du réseau de répercussions.

« L’exercice consistant à générer ce type d’estimation nous permet de commencer à avoir une idée de l’ampleur réelle du problème », a-t-elle déclaré.

Compiler des estimations pour les seules victimes civiles directes dans ces guerres peut être politiquement tendu : le nombre de morts par Washington et ses alliés est souvent bien inférieur à celui des rapports locaux.

En Irak, les pertes estimées des combats vont de 151 000 à 300 000 à 600 000 personnes, selon le nouveau rapport. Le Washington Post, entre autres médias, a documenté de graves divergences et un sous-dénombrement officiel du nombre de morts lors des frappes aériennes et d’artillerie de la coalition dirigée par les États-Unis qui ont ciblé l’État islamique en Irak et en Syrie. Une enquête du Post sur les indemnisations des victimes en Afghanistan a révélé que l’armée américaine avait une « gestion inégale et généralement opaque du bilan civil des opérations sur le champ de bataille ».

Depuis 2010, une équipe de 50 universitaires, juristes, praticiens des droits de l’homme et médecins participant au Le projet Costs of War a conservé ses propres calculs. Selon leur dernière évaluation, plus de 906 000 personnes, dont 387 000 civils, sont mortes directement des guerres après le 11 septembre. 38 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées ou sont devenues des réfugiés. Le gouvernement fédéral américain, quant à lui, a dépensé plus de 8 000 milliards de dollars pour ces guerres, selon la recherche.

Mais Savell a déclaré que la recherche indique qu’un nombre exponentiel de personnes, en particulier d’enfants et des populations les plus pauvres et les plus marginalisées, ont été tuées par les effets de la guerre – pauvreté croissante, insécurité alimentaire, contamination de l’environnement, traumatisme continu de la violence et destruction de la santé et du public infrastructures, ainsi que la propriété privée et les moyens de subsistance.

Dans un scénario idéal, a déclaré Savell, son équipe pourrait quantifier le bilan en étudiant les taux de surmortalité ou en utilisant des chercheurs sur le terrain pour étudier qui meurt et pourquoi. Mais ces documents, même les certificats de naissance et de décès, sont largement indisponibles dans les pays déchirés par la guerre en question.

Au lieu de cela, Savell s’est appuyé sur un calcul du Secrétariat de la Déclaration de Genève, une initiative soutenue par l’ONU pour lutter contre la violence armée et le développement, qui estime que pour chaque personne directement tuée par la guerre, quatre autres sont tuées par ses conséquences indirectes. La guerre, qui entraîne souvent un effondrement économique général qui touche tous les aspects de la société, compromet l’accès aux éléments essentiels tels que l’eau et la nourriture et les infrastructures nécessaires à la sécurité des déplacements et aux soins médicaux.

« La grande majorité des décès indirects de guerre sont dus à la malnutrition, à des problèmes liés à la grossesse et à l’accouchement, et à de nombreuses maladies, notamment des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles comme le cancer », indique le rapport. « Certains résultent également de blessures dues à la destruction par la guerre d’infrastructures telles que les feux de circulation et de traumatismes réverbérants et de violence interpersonnelle. »

Vingt ans plus tard, l’étendue des menaces permanentes qui pèsent sur la vie humaine commence seulement à être reconnue et découverte. Une enquête du Post a révélé que si les Irakiens sont tombés malades et sont morts après avoir été exposés à des fosses à ordures en feu ouvertes que les soldats américains ont établies par des bases militaires, il n’y a eu aucun effort américain pour évaluer, mais seul compenser, l’impact local. L’année dernière, les vétérans américains ont réussi un combat de plusieurs années pour la reconnaissance par le gouvernement du risque toxique.

Déterminer si les décès étaient intentionnels et qui en porte la responsabilité directe sort du cadre de l’étude, a déclaré Savell.