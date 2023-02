Les guêpes joueront en championnat la saison prochaine mais pas de place pour les Worcester Warriors | Actualités du rugby à XV

Les Wasps joueront dans le championnat la saison prochaine mais Worcester ne le fera pas

Les guêpes ont reçu l’autorisation de participer au championnat la saison prochaine, mais il n’y a pas de sursis tardif pour Worcester suite à leur changement de marque proposé en «Sixways Rugby».

Alors que les Wasps ont rempli les conditions requises pour participer au deuxième niveau du rugby anglais, les discussions tenues lundi entre les nouveaux propriétaires de Worcester, Atlas, la Rugby Football Union et le Department for Digital, Culture, Media & Sport n’ont pas permis de sortir de l’impasse.

Atlas a annoncé jeudi dernier que les demandes d’inclusion de la RFU dans le championnat étaient trop onéreuses, les obligeant à la place à poursuivre une fusion avec le semi-professionnel Stourbridge dans l’espoir de concourir au quatrième niveau.

Le directeur général de RFU, Bill Sweeney, a déclaré: “Notre objectif a toujours été de voir Wasps et Worcester dans le championnat et de préserver les clubs pour leurs fans et les communautés plus larges qu’ils servent.

“Alors que nous espérions voir les deux clubs dans le championnat la saison prochaine, nous sommes heureux qu’après des mois de travail de toutes les parties impliquées, les guêpes auront une place. Nous savons que ce sera une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont liés au club. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans Wasps pour le dialogue ouvert et collaboratif de ces derniers mois.

“Nous apprécions que la déception ressentie par le personnel, les joueurs et les fans de Worcester Warriors suite à la décision d’Atlas sera très importante.

“Pour qu’un club continue à faire suite à l’insolvabilité, il est impératif qu’il ait un plan d’affaires durable et financé, qu’il y ait de la transparence sur les structures de propriété et de financement, et que les créanciers du rugby soient payés.

“La décision d’Atlas de retirer sa candidature au championnat ne laisse à la RFU aucun moyen réglementaire pour faire respecter le paiement des créanciers du rugby et cette responsabilité de la gestion du passif du club insolvable incombe désormais à l’administrateur de WRFC Trading Limited et au liquidateur de WRFC Players. Limité.”