Les guêpes font-elles du miel ? | Le soleil

Les WASPS sont l’un des insectes les plus détestés des Britanniques car ils sont jugés inutiles pour ne pas produire de miel et peuvent également vous piquer.

Mais ici on vous explique l’importance des guêpes, et que faire si on vous pique.

Les guêpes font-elles du miel ?

La majorité des espèces de guêpes ne fabriquent pas de miel.

Ce que font les guêpes adultes, c’est tuer des proies pour qu’elles puissent les nourrir à leurs petits, plutôt que de les manger elles-mêmes.

Les guêpes se nourrissent cependant de nectar, mais celui-ci n’est pas transformé en miel, elles le prennent simplement pour se donner de l’énergie.

Une guêpe qui crée du miel est la guêpe mexicaine, mais sa production n’est toujours pas aussi massive que celle de l’abeille.

Les guêpes – à l’exception de la guêpe mellifère mexicaine – ne produisent pas de miel

Leur manque de production de miel fait des guêpes l’un des insectes les plus détestés du public, mais elles sont très importantes pour notre écosystème.

En effet, ils se nourrissent de phytoravageurs tels que les pucerons et les chenilles, et donc sans les guêpes, ces insectes dévoreraient nos cultures.

Comment se débarrasser d’un nid de guêpes ?

La meilleure façon de se débarrasser d’un nid de guêpes est de faire appel à une aide professionnelle.

S’ils vous disent qu’ils arrivent en retard et que la situation est urgente, vous pouvez essayer de verser du liquide vaisselle dans l’extrémité de votre tuyau d’arrosage et faire couler l’eau jusqu’à ce que de la mousse apparaisse.

Lorsque la pression de l’eau est élevée et que l’eau devient savonneuse et mousseuse, elle soufflera le nid à distance.

Vous pouvez également essayer de le fumer avec un petit feu, un barbecue ou même simplement en plaçant un morceau de tissu allumé en dessous.

De cette façon, les guêpes vont s’étouffer et évacuer.

Les nids de guêpes peuvent être très dangereux, donc si c’est possible, il vaut mieux laisser les experts s’occuper du travail.

Sinon, portez autant d’équipement de sécurité que possible.

Voici quelques autres façons de se débarrasser des guêpes en général et pas seulement des nids.

Comment soigner une piqûre de guêpe ?

Lorsque vous vous faites piquer, ne paniquez pas.

La plupart des piqûres ne sont pas graves et s’améliorent en quelques heures ou quelques jours.

Cependant, certains peuvent parfois être infectés ou provoquer une réaction allergique grave, il est donc préférable de consulter immédiatement un médecin si cela se produit.

Vous saurez que cela se produit parce que la zone entourant la piqûre grossit ou vous pouvez également commencer à ressentir des difficultés respiratoires, des étourdissements ou un gonflement du visage ou de la bouche.

Lorsque vous vous faites piquer, la zone deviendra probablement rouge et vous aurez une masse enflée qui peut être douloureuse et parfois démangeaisons.

Pour traiter votre piqûre, vous devez d’abord l’enlever.

Ensuite, lavez la zone avec de l’eau et du savon et appliquez un objet froid dessus, comme un sac de glace ou un chiffon refroidi avec de l’eau froide.

Faites cela pendant 10 minutes et soulevez ou élevez également la zone si possible pour aider à réduire l’enflure.

Essayez d’éviter de gratter la zone, sinon vous pourriez provoquer une infection.

Vous devez également éviter d’appliquer des remèdes maison tels que le vinaigre ou le bicarbonate de soude.