Les Guatémaltèques vont élire un nouveau président après une saison électorale tumultueuse

GUATEMALA CITY (AP) – Les Guatémaltèques éliront un nouveau président et vice-président dimanche et occuperont tous les sièges du congrès et des centaines de postes locaux après l’une des saisons électorales les plus tumultueuses de l’histoire récente de la nation d’Amérique centrale.

Un peu plus de 9 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, mais de nombreux Guatémaltèques ont exprimé leur déception face à leurs choix présidentiels après l’exclusion de trois candidats de l’opposition par les autorités. Un grand nombre de bulletins nuls étaient attendus et les experts ont déclaré qu’un faible taux de participation était probable.

Aucun des 22 candidats à la présidentielle ne s’approchant du seuil requis de 50% pour gagner, un deuxième tour de scrutin le 20 août entre les deux premiers était presque certain.

Le président Alejandro Giammattei, qui n’a pas pu se faire réélire, a fait pression vendredi pour dissiper les doutes sur le processus électoral et les plaintes généralisées, affirmant que les élections sont « un signe de plus que nous vivons dans une démocratie stable, quelque chose qui se consolide avec des , des élections libres et participatives.

Il a assuré aux Guatémaltèques que son gouvernement s’efforçait d’assurer que le vote se déroulerait pacifiquement.

Les accusations de l’intérieur et de l’extérieur du Guatemala selon lesquelles le vote était injustement biaisé en faveur de l’establishment politique ont augmenté après que plusieurs candidats étrangers ont été exclus par le Tribunal électoral suprême, la plus haute autorité en la matière.

Parmi les personnes exclues du scrutin figurait Thelma Cabrera, une gauchiste et la seule femme autochtone candidate qui n’aurait pas rempli les conditions requises pour se présenter.

Carlos Pineda, un populiste de droite qui était en tête dans les sondages d’opinion, s’est vu refuser une place en raison d’irrégularités présumées dans sa nomination. Roberto Arzú, un candidat conservateur de la loi et de l’ordre, a été exclu pour avoir prétendument lancé sa campagne trop tôt.

Les deux principaux candidats favorisés pour se qualifier pour un second tour étaient Sandra Torres, qui a divorcé du président social-démocrate Álvaro Colom en 2011 alors qu’il était en fonction, et le diplomate Edmond Mulet. Zury Ríos Sosa, la fille de l’ancien dictateur Efraín Ríos Montt, était également considérée comme une candidate.

Tous les trois sont du côté le plus conservateur du spectre politique et ont fait campagne en promettant d’installer des mesures de sécurité strictes comme le président Nayib Bukele au Salvador voisin et en promouvant les valeurs familiales conservatrices.

Torres, faisant sa troisième tentative pour remporter la présidence, a également promis des sacs de produits alimentaires de base pour ceux qui en ont besoin et des réductions de taxes sur les aliments de base. Mulet a déclaré qu’il donnerait des médicaments gratuits aux Guatémaltèques et soutiendrait les personnes âgées et les mères célibataires.

Ríos Sosa a fait campagne pour établir la peine de mort, interdire les postes gouvernementaux aux personnes reconnues coupables de corruption, protéger les droits de propriété privée et améliorer le système de santé.

Aucun parti de gauche n’a gouverné le Guatemala en près de 70 ans, depuis deux administrations de gauche de 1945 à 1954. La seconde d’entre elles était dirigée par le président Jacobo Arbenz, qui a été renversé lors d’un coup d’État soutenu par la CIA.

Le vote intervient au milieu d’une frustration généralisée face à la criminalité élevée, à la pauvreté et à la malnutrition – autant de facteurs qui poussent des dizaines de milliers de Guatémaltèques à migrer chaque année. Il y a aussi de la colère contre la corruption officielle et les actions du gouvernement contre les militants anti-corruption.

« Ce qui ne permet pas des élections libres et démocratiques au Guatemala, c’est la corruption et l’impunité », a écrit sur Twitter une ancienne procureure générale guatémaltèque, Thelma Aldana, qui a demandé l’asile aux États-Unis au motif de persécutions politiques.

