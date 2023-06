Les Guatémaltèques s’inquiètent pour la sécurité, peu impressionnés par les principaux candidats avant les élections

SAN JUAN COMALAPA, Guatemala (AP) – À quelques jours de l’élection d’un nouveau président, de nombreux Guatémaltèques restent indécis, peu impressionnés par les principaux candidats et envisagent même de voter pour exprimer leur désapprobation.

Les inquiétudes concernant l’extorsion et les crimes violents traversent les classes sociales et les communautés rurales et urbaines, expliquant peut-être pourquoi les candidats en tête des sondages promettent des tactiques de sécurité musclées, notamment le rétablissement de la peine de mort ou la soumission de gangs criminels.

Les machinations des autorités électorales excluant certains candidats populaires de la course et en annulant d’autres ont fait la une des journaux dans la capitale et suscité des inquiétudes à l’étranger. Mais pour le Guatémaltèque moyen, les controverses entourant l’élection sont loin d’être aussi préoccupantes que le coût croissant de l’alimentation de sa famille et de la protection de ses proches.

Avant les élections de dimanche, l’AP a interrogé des Guatémaltèques dans la campagne de San Juan Comalapa à environ 80 kilomètres au nord-ouest de la capitale et à Chimaltenango, une ville chaotique de 100 000 habitants, à 50 kilomètres à l’ouest de Guatemala City. Voici quelques-unes de leurs réflexions.

___

María Rosita Yoc Suruy est une femme au foyer de 56 ans d’un hameau appelé Cruz de Piedra, niché dans les montagnes au nord-ouest de la ville de Guatemala. Un jour récent, elle avait pris plusieurs bus avec sa mère pour se rendre dans un marché de rue du plus grand San Juan Comalapa, une ville de 30 000 habitants.

Les deux femmes portaient les huipils traditionnels – des chemisiers brodés aux couleurs vives – alors qu’elles se reposaient devant l’église principale de la ville avec leurs sacs d’achats à côté d’elles.

Yoc Suruy, animée et bavarde, a déclaré qu’elle prévoyait de voter dimanche dans la course à la présidentielle. Bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait pas tout à fait décidé, un seul nom de candidat lui est venu à l’esprit : Zury Ríos Sosa, candidate du parti d’extrême droite Valor et fille du défunt dictateur José Efraín Ríos Montt.

Assurer la sécurité de sa famille est une priorité pour Yoc Suruy.

« Nous avons besoin d’un nouveau président qui sera dur avec le crime car il y a beaucoup d’enlèvements, de crimes, de meurtres et ils volent beaucoup de gens », a déclaré Yoc Suruy. Elle a rappelé que son fils aîné qui travaille dans une pharmacie est rentré récemment bouleversé parce qu’un groupe du crime organisé avait exigé 100 $ par semaine en paiements d’extorsion. Elle a dit que sa fille avait été victime d’un vol à la tire dans un marché.

Yoc Suruy veut que le prochain président applique la peine de mort au Guatemala, ce que Ríos Sosa s’est engagé à faire. La plus haute cour du Guatemala a aboli la peine de mort pour les crimes civils en 2017.

___

L’enseignante de première année Ingrid Jhanet Simón Perén admet qu’avec plus de 20 élèves à s’occuper et un nouveau bébé à la maison, elle n’a pas eu assez de temps pour en apprendre beaucoup sur les 22 candidats à la présidence du Guatemala.

La native de San Juan Comalapa, âgée de 39 ans, est surtout préoccupée par la hausse constante des prix des denrées alimentaires de base, la profonde inégalité du Guatemala et un manque d’emplois qui pourrait assombrir les perspectives d’avenir de ses étudiants ruraux.

« Le pays est censé se développer, mais la vérité est que ce n’est pas comme ça », a déclaré Simón Perén. « Il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup de pauvreté et la société est divisée en différents niveaux. Il en sera toujours ainsi si nous, les gens aux ressources limitées, ne nous préparons pas à comprendre en profondeur notre société, notre économie et surtout à étudier et connaître l’histoire de notre pays.

Elle n’a pas toujours voulu être enseignante. Le plus jeune de sa famille, Simón Perén avait voulu être secrétaire, mais ses frères et sœurs aînés l’ont avertie que le travail pourrait être éphémère et lui ont suggéré de se lancer dans l’enseignement ou la comptabilité.

Simón Perén a mentionné deux candidats à la présidence : Ríos Sosa et Sandra Torres, qui ont tous deux sollicité le poste auparavant. Elle a déclaré qu’un ami avait récemment tenté de la convaincre de soutenir Torres, une ancienne première dame qui a également une plate-forme conservatrice et un prédicateur évangélique pour un colistier. L’enseignante a déclaré qu’elle souhaitait que le Guatemala ait sa première femme présidente, mais qu’elle devait faire plus de recherches avant de décider de son vote.

Son choix serait quelqu’un qui cherche « le bien-être (de tous) et non le bien-être d’eux-mêmes ».

___

Aníbal Simón s’inquiète pour l’avenir de son pays. Le travailleur du centre d’appels de 29 ans à la voix douce cite un manque d’investissement dans l’éducation, des cours qui n’ont pas suivi un monde en évolution rapide et des jeunes qui étudient mais cèdent au conformisme promu dans les écoles.

« Ils n’enquêtent pas sur les raisons pour lesquelles nous avons les problèmes que nous avons », a déclaré Simón. « C’est comme s’ils étaient tous indifférents à la situation. Je pense donc que nous sommes coupables d’être un pays pauvre, de ne pas pouvoir aller de l’avant.

Simón ne se considère pas très politique. Il est reconnaissant pour le travail de centre d’appels à distance qui lui permet de travailler depuis la campagne de San Juan Comalapa plutôt que de faire le trajet ardu vers la capitale. Il a dit qu’il avait été volé et qu’il était énervé par le niveau de criminalité.

Il a dit qu’il était encore en train de trancher entre deux candidats.

Bernardo Arévalo, candidat du mouvement centriste Seed, est le fils de l’ancien président Juan José Arévalo Bermejo, le premier président démocratiquement élu du Guatemala qui a servi de 1945 à 1951, et a été inspiré par le New Deal progressiste du président américain Franklin Roosevelt. L’autre candidat est Giovanni Reyes, professeur d’université et boursier Fulbright candidat à la présidence avec le parti conservateur BIEN.

Simón a déclaré qu’il pensait que les propositions des deux hommes correspondaient le mieux à la réalité du Guatemala.

Mais au bout du compte, dit-il, « un président n’est pas Superman ; il n’est pas le seul à faire des changements. Les changements commencent par nous.

___

Sur la place centrale de Chimaltenango, une capitale de département animée à l’ouest de la ville de Guatemala, Herbert Gudiel Pemech Estrada attendait avec un appareil photo en bandoulière. À côté de lui se trouvaient un cheval jouet et une sélection de sombreros voyants que les enfants pouvaient porter à califourchon sur la monture tachetée.

Le trentenaire a suivi les traces de son père en tant que photographe pour enfants. Il se souvient que son père l’emmenait travailler sur la place depuis l’âge de 10 ans.

Quelques jours seulement avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, Pemech Estrada penchait pour un vote nul, essentiellement un vote de protestation.

Pemech Estrada n’a été impressionné par aucun des candidats en tête des sondages. Il pense que le parti gouvernemental manipule également d’une manière ou d’une autre les partis lors de cette élection et qu’aucun d’entre eux ne pourra apporter un véritable changement.

En tant que père de trois enfants, il s’inquiète pour l’avenir de ses enfants et se demande s’ils pourront trouver un emploi et éviter les ennuis.

Mais il a dit qu’il luttait toujours avec la décision.

« Si vous votez, vous apportez votre grain de sable pour que tout cela reste le même », a-t-il déclaré.

Christopher Sherman, Associated Press