Les Guatémaltèques manifestent contre la corruption et le coût de la vie

Des étudiants universitaires, des professeurs et d’autres employés ont défilé depuis le campus de la seule université publique de la capitale en portant des pancartes exigeant que les corrompus sortent. “S’il n’y a pas de justice pour le peuple, qu’il n’y ait pas de paix pour le gouvernement !” lire un.

GUATEMALA CITY – Des centaines de Guatémaltèques sont partis jeudi de divers points de la capitale pour protester contre la corruption présumée d’un gouvernement profondément impopulaire, le coût élevé de la vie et les atteintes à la liberté d’expression.

Le président Alejandro Giammattei est sous le feu des critiques pour sa reconduction du procureur général Consuelo Porras, qui a été critiqué par le gouvernement américain et d’autres pour avoir bloqué des enquêtes sur la corruption et poursuivi à la place les procureurs et les juges qui les menaient.