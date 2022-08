Les Guatémaltèques manifestent contre la corruption et le coût de la vie

GUATEMALA CITY (AP) – Des centaines de Guatémaltèques sont partis jeudi de divers points de la capitale pour protester contre la corruption présumée d’un gouvernement profondément impopulaire, le coût élevé de la vie et les atteintes à la liberté d’expression.

Des étudiants universitaires, des professeurs et d’autres employés ont défilé depuis le campus de la seule université publique de la capitale en portant des pancartes exigeant que les corrompus sortent. “S’il n’y a pas de justice pour le peuple, qu’il n’y ait pas de paix pour le gouvernement !” lire un.

Le président Alejandro Giammattei est sous le feu des critiques pour sa reconduction du procureur général Consuelo Porras, qui a été critiqué par le gouvernement américain et d’autres pour avoir bloqué des enquêtes sur la corruption et poursuivi à la place les procureurs et les juges qui les menaient.

Plus récemment, son bureau a arrêté le journaliste primé José Rubén Zamora dont le journal El Periodico est réputé pour ses enquêtes sur la corruption, notamment contre Giammattei.

Les manifestants se dirigeaient vers le centre-ville historique de Guatemala et le siège du pouvoir.

Les dirigeants de la population autochtone du Guatemala se sont également joints à la marche de jeudi, avertissant que la hausse du coût de la vie dans le pays nuisait à la population.

Enrique Saquic, un dirigeant indigène de Santa Lucia Utatlán, a déclaré : « ils nous étranglent, nos frères, notre peuple est celui qui souffre de tout ce coût de la vie élevé ».

Il a également noté que la cooptation du système judiciaire avait laissé les Guatémaltèques sans défense.

Daniel Pascual, chef du Comité de l’unité des agriculteurs, a déclaré que le coût de la vie “signifie une augmentation de la faim pour les pauvres”.

“La corruption en fin de compte est le vol de l’argent du peuple et ceux qui paient des impôts sont les pauvres et la classe moyenne, car les riches ne contribuent pas équitablement au pays”, a déclaré Pascual.

Les États-Unis ont sanctionné Porras et l’ont inscrite, ainsi que d’autres, sur une liste d’acteurs corrompus au Guatemala qui constituent une menace pour la démocratie. Giammattei l’a cependant soutenue, la reconduisant pour un deuxième mandat de quatre ans plus tôt cette année.

Sonia Pérez D., The Associated Press