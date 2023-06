Les Guatémaltèques en ont assez de la corruption avant une élection qui pourrait attirer de nombreux votes de protestation

GUATEMALA CITY (AP) – Alors que le Guatemala se prépare à élire un nouveau président dimanche, ses citoyens en ont assez de la corruption gouvernementale, sont nerveux face à la criminalité et luttent contre la pauvreté et la malnutrition – ce qui chasse des dizaines de milliers de personnes du pays chaque année.

Et pour de nombreux électeurs déçus – en particulier ceux qui ont soutenu trois candidats qui ont été empêchés de se présenter cette année – les principaux prétendants à la fin de la campagne vendredi semblent être les moins susceptibles de conduire les changements nécessaires.

Les problèmes du Guatemala ne sont pas nouveaux ou inhabituels pour la région, mais leur persistance génère la frustration des électeurs. Selon un sondage publié par le journal Prensa Libre, pas moins de 13% des électeurs éligibles prévoient de voter pour zéro dimanche.

Rolando Quiroa, 62 ans, avocat au centre-ville de Guatemala, a déclaré qu’il n’avait aucun espoir de changement positif au Guatemala car il considère les principaux candidats comme la continuation d’une politique ratée.

Quiroa, qui a refusé de dire pour qui il voterait, a déclaré que les partis guatémaltèques avaient conditionné les électeurs à penser simplement aux avantages promis en échange de votes, mais qu’il voulait « une vision pour changer complètement le pays ».

« Ceux qui ont le moins de chances sont ceux qui ont peut-être une idée différente de gouverner », a déclaré Quiroa.

En l’absence d’un seul candidat parmi les deux douzaines de candidats se rapprochant du seuil de 50% requis pour la victoire dimanche, un deuxième tour de scrutin entre les deux premiers votants semble probable.

Les principaux candidats à l’approche du week-end se situent à l’extrémité conservatrice du spectre politique. L’ancienne première dame Sandra Torres, qui a présenté sa troisième candidature à la présidence, a réussi à mener une campagne populiste promettant un soutien aux personnes dans le besoin.

La vraie bataille semble être pour la deuxième place dans ce qui serait un second tour le 20 août. Le diplomate Edmond Mulet est aux prises avec l’ultra-conservatrice Zury Ríos Sosa, fille du défunt dictateur Efraín Ríos Montt. Ils promettent des tactiques brutales comme au Salvador voisin pour lutter contre le crime au Guatemala.

Mais les candidats populaires qui semblaient disposés à contester le statu quo, comme Thelma Cabrera, une dirigeante indigène du Maya Mam, et Carlos Pineda, un populiste conservateur qui s’est présenté comme un renégat, ont été écartés du scrutin par les autorités électorales.

Une partie du cynisme des électeurs pourrait être le résultat d’années de promesses non tenues et de ce qui a été perçu comme un affaiblissement des institutions démocratiques.

« Les niveaux de démocratie ont considérablement baissé, donc le (prochain) président va hériter d’un pays dont les institutions sont assez endommagées », a déclaré Lucas Perelló, politologue à l’Université mariste de New York et expert de l’Amérique centrale. « Nous constatons des niveaux élevés de corruption et pas nécessairement la volonté politique d’affronter ou de réduire ces niveaux. »

Les experts disent que le dernier recul démocratique remonte à 2018, lorsque le président de l’époque, Jimmy Morales, a décidé de mettre fin à une mission anti-corruption soutenue par les Nations Unies qui avait fait des progrès dans la destruction de puissants réseaux de corruption atteignant jusqu’à la présidence.

Morales a nommé la procureure générale Consuelo Porras, qui a depuis été sanctionnée par le gouvernement américain et accusée de corruption.

La stabilité de la démocratie guatémaltèque intéresse vivement les États-Unis, en grande partie parce qu’elle demeure l’une des principales sources d’émigration dans l’hémisphère.

Lorsque le vice-président américain Kamala Harris s’est rendu au Guatemala en juin 2021, la priorité de l’administration Biden était de maîtriser les flux migratoires. Harris a fait de la corruption l’une des priorités de ses entretiens avec le président Alejandro Giammattei.

L’administration Biden a poussé l’idée que les Guatémaltèques devaient se voir un avenir dans leur propre pays pour ralentir la migration vers les États-Unis. Mais un mois après la visite de Harris, l’administration Biden a annoncé qu’elle avait perdu confiance dans l’engagement du Guatemala à lutter contre la corruption.

Non seulement ses procureurs ne poursuivent plus bon nombre des affaires qu’ils avaient entamées, mais le bureau du procureur général a ouvert des poursuites contre ses propres anciens procureurs anti-corruption et certains juges spécialisés dans ces affaires. Plus de deux douzaines, dont l’ancien procureur anti-corruption Juan Francisco Sandoval, ont fui le pays.

La corruption enracinée a été blâmée pour de graves inégalités qui laissent les plus pauvres du Guatemala avec peu d’espoir d’avancement. L’argent envoyé chez eux par les migrants – principalement aux États-Unis – est essentiel pour maintenir à flot de nombreux Guatémaltèques. Les envois de fonds représentaient environ 20 % du produit intérieur brut du Guatemala l’année dernière et devraient atteindre un record de 20 milliards de dollars cette année.

La migration des Guatémaltèques vers la frontière américaine cette année a été inférieure à ce qu’elle était au cours des deux dernières années, mais il y a encore eu plus de rencontres avec des Guatémaltèques au cours de cet exercice qu’avec des citoyens de tout autre pays d’Amérique centrale. Le Honduras est juste derrière.

La pauvreté, qui se traduit par des niveaux inquiétants de malnutrition, est un autre facteur qui pousse les Guatémaltèques à quitter le pays. Victor Aguayo, directeur de la nutrition et du développement infantile pour l’UNICEF, a déclaré que la situation au Guatemala s’est aggravée au cours des deux dernières années.

Perelló, de Marist, a déclaré que des niveaux élevés de votes nuls, de votes blancs et d’abstention peuvent être attendus lors du vote de dimanche. « Les niveaux d’insatisfaction qui existent sont assez élevés », a-t-il déclaré.

Ana Esquivel, une commerçante de 30 ans à Guatemala, a déclaré qu’elle n’avait jamais voté et qu’elle ne prévoyait pas de commencer dimanche.

D’une part, elle doit travailler le dimanche pour subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans, mais elle a également exprimé une forte apathie et suspicion.

« J’ai l’impression qu’aucun (des candidats) n’est qualifié parce qu’en ce moment tout le monde se promène en disant » je vais le faire « », a déclaré Esquivel. « Quand ils sont à la présidence, ils ne font pas ce qu’ils disent. C’est comme si tout n’était qu’un mensonge. »

Sonia Pérez D. et Christopher Sherman, Associated Press