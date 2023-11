Les Guardians nomment l’ancien receveur All-Star Stephen Vogt comme nouveau manager

Les Guardians de Cleveland ont embauché Stephen Vogt comme nouveau manager lundi, en choisissant l’ancien receveur All-Star sans expérience en gestion mais qui jouit d’un large respect à travers le jeu pour ses connaissances et ses compétences en leadership.

Vogt a accepté un contrat de trois ans, ont indiqué des sources à ESPN.

Les Guardians présenteront Vogt lors d’une conférence de presse vendredi au Progressive Field.

Vogt, 39 ans, remplace Terry Francona, le futur manager du Temple de la renommée qui a pris sa retraite après 11 saisons à Cleveland. Vogt hérite d’une équipe en transition après une saison de 76-86 mais à seulement un an de la victoire dans la Ligue centrale de la Ligue américaine.

Stephen Vogt, qui a été nommé nouveau manager des Guardians lundi, a pris sa retraite en tant que joueur après la saison 2022 après une carrière de 10 ans qui comprenait deux apparitions All-Star pour les Oakland A’s. AP Photo/Godofredo A. Vásquez, dossier

Au cours de la dernière année, Vogt a été entraîneur des releveurs et du contrôle qualité pour les Mariners de Seattle. Il a pris sa retraite après la saison 2022 après une carrière de 10 ans dans les ligues majeures qui comprenait deux apparitions All-Star.

Presque immédiatement après sa retraite du jeu, Vogt était considéré comme un futur manager. Les équipes ciblent souvent d’anciens receveurs en tant que prospects en tant que managers – Vogt est le 14e ancien receveur parmi les managers des grandes ligues – et son expérience en tant que force de club autour de laquelle les joueurs se sont ralliés a incité Cleveland à regarder au-delà de son manque d’expérience à diriger une équipe.

“Stephen a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs coéquipiers du jeu au cours de ses 16 années de carrière en tant que joueur, et nous avons grandement apprécié l’opportunité de le connaître au cours des dernières semaines”, a déclaré Chris Antonetti, le président des Guardians. président des opérations baseball, a déclaré dans un communiqué.

“Stephen a réfléchi de manière critique au type de leader et de manager qu’il souhaite être. Son profond souci des autres, sa capacité à établir des relations significatives avec ceux qui l’entourent, ainsi que son ouverture d’esprit et sa curiosité font de lui la personne idéale pour diriger notre club. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à Stephen.

Les Guardians renvoient l’une des meilleures équipes de lanceurs du baseball, avec l’émergence de trois recrues – Tanner Bibee, Gavin Williams et Logan Allen – pour compléter Triston McKenzie et Shane Bieber, ce dernier pouvant être échangé cet hiver. L’offensive de Cleveland reste en quelque sorte un trou noir, bien que l’émergence de Josh Naylor aux côtés du joueur vedette de troisième but Jose Ramirez et la signature potentielle d’un voltigeur agent libre pourraient aider dans un AL Central grand ouvert.

La recherche de gestionnaires de Cleveland a porté sur une grande variété de candidats, notamment le manager des Milwaukee Brewers Craig Counsell, l’entraîneur du banc des Yankees de New York Carlos Mendoza, l’entraîneur de première base des Dodgers de Los Angeles Clayton McCullough, l’entraîneur du banc des Cubs de Chicago Andy Green et l’entraîneur de l’enclos des releveurs des Giants de San Francisco Craig Albernaz.