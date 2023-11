Les groupes technologiques craignent que de nouveaux pouvoirs ne permettent au Royaume-Uni de bloquer le cryptage

Des groupes technologiques ont appelé les ministres à clarifier l’étendue des pouvoirs proposés qui, selon eux, permettraient au gouvernement britannique d’intervenir et de bloquer le déploiement de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour les applications de messagerie.

Le projet de loi modifiant les pouvoirs d’enquête, présenté mardi dans le discours du roi, obligerait les entreprises à informer à l’avance le ministère de l’Intérieur de toute fonctionnalité de sécurité ou de confidentialité qu’elles souhaitent ajouter à leurs plateformes, y compris le cryptage.

À l’heure actuelle, le gouvernement a le pouvoir d’obliger les entreprises de télécommunications et les plateformes de messagerie à fournir des données pour des raisons de sécurité nationale et à contribuer aux enquêtes criminelles.

La nouvelle législation a été conçue pour « recalibrer » ces pouvoirs afin de répondre aux risques posés à la sécurité publique par les sociétés multinationales de technologie qui déploient de nouveaux services qui « empêchent l’accès légal aux données », a déclaré le gouvernement.

Mais Meredith Whittaker, présidente du groupe de messagerie privée Signal, a exhorté les ministres à fournir plus de clarté sur ce qu’elle a qualifié de proposition « belliqueuse », craignant que, si elle était adoptée, la nouvelle législation permettrait aux ministres et aux fonctionnaires d’opposer leur veto à l’introduction de nouveaux dispositifs de sécurité. .

« Nous aurons besoin de voir les détails, mais ce qui est décrit suggère un niveau étonnant de confusion technique sur la portée excessive du gouvernement qui rendra presque impossible pour tout service, local ou étranger, de fonctionner avec intégrité au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré. le Financial Times.

Auparavant, Meta et Apple, qui proposent respectivement le cryptage sur WhatsApp, ainsi que iMessage et FaceTime, avaient averti qu’ils supprimeraient tous les services du Royaume-Uni si le gouvernement cherchait à compromettre ces fonctionnalités.

Meta prévoit d’étendre le cryptage, qui empêche toute personne autre que les utilisateurs communiquant entre eux, d’accéder aux messages, à Facebook Messenger d’ici la fin de l’année.

Les plateformes de messagerie comptent des dizaines de millions d’utilisateurs en Grande-Bretagne.

Whittaker a déclaré qu’il était « impératif » pour les groupes technologiques d’améliorer les paramètres de confidentialité afin de « défendre l’infrastructure technique de base contre les pirates informatiques et autres acteurs hostiles », ce qui n’était « clairement pas compris par ceux qui sont à l’origine de ces changements ».

Elle a ajouté que le « manque de procédure judiciaire régulière » de la part du gouvernement était « profondément alarmant », bien que « malheureusement pas hors de propos ».

TechUK, un groupe professionnel, a averti dans sa réponse à la consultation du gouvernement que la nouvelle législation sur les pouvoirs d’enquête, telle qu’elle est envisagée, pourrait obliger les entreprises à se conformer à un mandat du ministère de l’Intérieur les obligeant à transmettre les données des utilisateurs, même si un examen du bien-fondé de la demande est en cours. .

Julian David, directeur général de TechUK, a déclaré que le ministère de l’Intérieur ne s’était « tout simplement pas suffisamment engagé auprès des entreprises » au sujet de la législation, « suscitant des inquiétudes quant au fait que les changements apportés au régime pourraient être vastes et disproportionnés ».

Il a ajouté : « Cela doit être rectifié le plus tôt possible pour garantir que tout changement. . . sont efficaces, informés et concentrés sur la résolution des lacunes en matière de capacités dont le ministère de l’Intérieur est en mesure de mettre en évidence.

Les menaces de suppression de services surviennent au milieu d’une réaction plus large du secteur contre une série de politiques gouvernementales, qui, selon les groupes technologiques, menacent de porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité de leurs produits, y compris le projet de loi sur la sécurité en ligne, qui a été adopté le mois dernier.

Apple a averti le gouvernement dans sa réponse à la consultation sur le projet de loi en juillet, que certains éléments du projet de loi sur les pouvoirs d’enquête pourraient forcer les entreprises technologiques « à retirer publiquement les fonctionnalités de sécurité critiques du marché britannique, privant ainsi les utilisateurs britanniques de ces protections ».

WhatsApp a également menacé de quitter le Royaume-Uni si le gouvernement le forçait à briser le cryptage.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le projet de loi « apporterait les changements urgents et ciblés nécessaires pour protéger le public britannique des criminels… ». . . en permettant aux agences de renseignement et aux forces de l’ordre de suivre le rythme de ces menaces en évolution ».

Il ajoute : « Nous avons toujours clairement indiqué que nous soutenions un cryptage fort lorsque la sécurité publique est prise en compte, mais cela ne peut pas se faire au détriment de la sécurité publique et nous ne sous-traiterons pas la sécurité de nos citoyens à des sociétés multinationales irresponsables. »

Meta a refusé de commenter. Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Reportage supplémentaire de Tim Bradshaw