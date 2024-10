Les groupes syndicaux californiens soutiennent la proposition 6. Est-ce que cela fera bouger les choses ?

Bonjour et bienvenue sur AM Alert !

LE TRAVAIL DE CALIFORNIE SOUTIENT LA PROPOSITION 6, EST-CE SUFFITANT POUR DÉPLACER L’AIGUILLE ?

Les sondages montrent que les électeurs sont sur la clôture à propos Proposition 6la mesure électorale visant à éliminer la servitude involontaire des personnes incarcérées, que ses partisans qualifient de « travail d’esclave ».

La moitié des électeurs probables s’opposent à la mesure, tandis que 46 % ont déclaré au Public Policy Institute of California qu’ils la soutenaient. PPIC a répondu au sondage en septembre.

Un soutien syndical majeur pourrait-il faire la différence dont la campagne de mesure électorale a besoin ?

Mardi, plusieurs organisations syndicales ont apporté leur soutien à cette mesure, dont la Fédération du travail de Californie, Pompiers professionnels de Californie, Association des enseignants de Californie, SEIU Californie, États de l’Ouest des TUAC, Région 6 de l’UAW et le Chapitre du Conseil du travail pour le progrès latino-américain de Sacramento.

Brian K. Riceprésident de California Professional Firefighters, a déclaré dans un communiqué que son organisation reconnaît « le besoin profond de donner la priorité à la réadaptation pendant la période purgée plutôt qu’à des sanctions supplémentaires ».

« Nous pensons que les personnes incarcérées devraient se concentrer sur des programmes de réadaptation, de volontariat et d’éducation qui les préparent véritablement à une réinsertion réussie dans la société », a-t-il déclaré.

LE PROCÈS DE BONTA TIKTOK ATTIRE LE SOUTIEN ET LA CRITIQUE

Tik TokLes problèmes continuent de croître.

Mardi, la plateforme de courtes vidéos sur les réseaux sociaux en difficulté a été poursuivie en justice dans 13 États et dans le District de Columbia. Un de ces états ? Californie.

Dans un communiqué publié mardi, le procureur général Rob BontaLe bureau de TikTok a répertorié un certain nombre de fonctionnalités de TikTok que, selon lui, l’application utilise pour rendre les jeunes accros – des fonctionnalités qui incluent le défilement sans fin, les notifications et la lecture automatique, entre autres.

Une copie du procès californien peut être lu ici.

TikTok a répondu en critiquant le procès et les 14 procureurs généraux, dont Bonta, pour avoir poursuivi la société en justice au lieu de travailler avec elle. L’entreprise a également défendu ses politiques et garanties destinées à protéger les utilisateurs mineurs.

Le procès intervient alors que le temps presse pour TikTok, qui, selon la loi, doit soit être cédée à son propriétaire basé à Pékin. ByteDance ou bien être interdit aux États-Unis. TikTok et d’autres contestent cette interdiction dans une bataille juridique qui pourrait aller jusqu’au Cour suprême des États-Unis.

Un groupe saluant l’annonce du procès de mardi est Médias de bon sensqui plaide depuis longtemps pour des lois plus strictes réglementant les médias sociaux.

« Nous affirmons depuis des années, tout comme nos alliés aux États-Unis et au Congrès, que ce sont précisément les caractéristiques de conception des plateformes de médias sociaux – les algorithmes addictifs, la lecture automatique des vidéos, les notifications constantes, etc. – qui poussent les enfants et les adolescents à passent beaucoup trop de temps sur leurs appareils et conduisent les enfants vers des endroits indésirables en ligne, ce qui entraîne des dommages mentaux, physiques et parfois mortels », a déclaré Danny Weissresponsable du plaidoyer de l’organisation.

Tout le monde n’est pas fan de cette action.

TechDirt blogueur Mike Masnickqui écrit sur les médias sociaux et les libertés civiles, a déclaré dans un article sur Bluesky que « ces procès sont tellement stupides ».

« Ils sont basés sur (1) une mauvaise compréhension de la recherche (2) une mauvaise compréhension de la Premier amendement et (3) des vœux pieux concernant la réalité. Presque tout cela est en réalité le fait de la classe politique qui tente de rejeter la responsabilité de ses propres échecs dans la résolution des problèmes sociétaux », a-t-il écrit.

LA CALIFORNIE, ÉTAT LE PLUS POPULAIRE, FAVORISE LE VOTE POPULAIRE

Les électeurs californiens sont malheureusement conscients que le Golden State n’a pas vraiment d’importance lorsqu’il s’agit de l’élection présidentielle. État bleu dédié, la Californie ne reçoit généralement pas de visites de candidats à la présidentielle, sauf lorsqu’ils ont besoin de collecter des fonds.

Les candidats voient généralement plus d’utilité à dépenser leur argent de campagne durement gagné dans des États clés, comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Il n’est donc pas surprenant qu’une majorité de Californiens soient favorables à l’abandon du Collège électoral en faveur d’un vote populaire national pour l’élection du président. Selon le Institut de politique publique de Californielequel a récemment posé cette question69 % des adultes californiens ont déclaré qu’ils seraient favorables à cette approche. Ce chiffre s’élève à 70 % pour les électeurs probables.

Il y a cependant un piège. (N’y en a-t-il pas toujours ?)

Cette opinion est fortement divisée selon des lignes partisanes.

Alors que 83 % des démocrates et 67 % des indépendants soutiennent l’abolition du collège électoral, 50 % des républicains estiment que cela devrait se produire. Plus vous êtes libéral, plus vous avez de chances de le soutenir.

Presque toutes les personnes « très libérales » interrogées (98 %) ont répondu oui, tandis qu’à l’autre côté du spectre, seulement 32 % des personnes « très conservatrices » ont répondu oui.

Si le vote populaire déterminait qui serait président, les candidats démocrates Al Gore aurait gagné en 2000 et Hillary Clinton aurait gagné en 2016.

CITATION DU JOUR

« Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cette manifestation flagrante de haine jette une ombre sur notre communauté. Mais c’est notre travail en tant que dirigeants de faire tout notre possible pour que ce soit la dernière.»

– La députée Pilar Schiavo, D-Santa Clarita, le candidat démocrate au Congrès George Whitesides et le candidat démocrate au Sénat Kipp Mueller dans une déclaration commune en réponse au déploiement d’un drapeau confédéré lors d’un rassemblement pour Donald Trump à Santa Clarita. Trump n’était pas présent au rassemblement.

Le meilleur de l’abeille :