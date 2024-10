Les groupes sautent dans de nombreuses autres villes en tournée

« C’est la chance de vivre une vie plus grande et plus riche, qui devrait nous appartenir à tous, refusée à une génération », a-t-elle déclaré. « Et la pop devient plus chic. »

L’auteur-compositeur-interprète Sam Duckworth, qui joue sous le nom de Get Cape Wear Cape Fly depuis 2005 et travaille maintenant avec le Music Venue Trust, a déclaré qu’il y avait « une crise en spirale » pour tous, à l’exception des plus grands artistes, salles et promoteurs.

« Ma première tournée majeure comptait 54 dates. Je ne peux plus faire une tournée de 54 dates maintenant », a-t-il déclaré à BBC News lors de la conférence Beyond the Music à Manchester.

« Ce que cela signifie réellement, c’est que [fans in] certaines régions du pays doivent désormais soit parcourir de longues distances, soit espérer être la seule ville non majeure en tournée.

« Nous assistons non seulement à une crise économique, mais également à une crise d’accès. Il existe de vastes régions du pays où la seule option est de voyager une heure et demie.

« Mais ensuite, vous tenez compte du fait que le coût de tout a augmenté. Les billets de train ont augmenté. Les prix des billets ont augmenté. Le coût de votre vie a augmenté. »

Les coûts ont fortement augmenté pour les artistes et les salles ainsi que pour les fans, a-t-il déclaré.

« Peut-être que l’un des secrets de l’industrie que nous devons démystifier est le coût d’un concert.

« Si vous avez un groupe de personnes et que tout le monde doit être payé, que vous avez une camionnette qui doit être alimentée et que tout le monde doit rester dans un hôtel, vous arrivez soudainement à un point où organiser un concert coûte des milliers d’euros. « .

Les frais de lieu et de personnel doivent également être pris en charge, a-t-il ajouté.

« Donc tout a augmenté, et si les tournées se déroulent à perte, la meilleure façon d’endiguer ces pertes est de faire moins de concerts.

« Les gens veulent toujours faire des spectacles. C’est toujours important de faire des spectacles. Mais la façon dont beaucoup d’artistes parviennent à atteindre leur seuil de rentabilité consiste simplement à réduire le nombre de concerts qu’ils font. »