Les groupes religieux hésitent à retourner en Haïti après l’enlèvement de missionnaires nord-américains en 2021

Un an après que 17 missionnaires nord-américains ont été enlevés en Haïti, entamant une épreuve de deux mois avant qu’ils ne soient finalement libérés, l’agence qui les a envoyés n’a pas fait de retour permanent, et plusieurs autres groupes internationaux ont également réduit leur travail là-bas.

L’enlèvement a souligné une détérioration de la situation sécuritaire qui s’est aggravée au cours de l’année écoulée, les dirigeants haïtiens appelant au déploiement de troupes étrangères pour aider à briser l’emprise paralysante des activités et des manifestations des gangs.

Le groupe de missionnaires, dont cinq mineurs allant d’un nourrisson à un adolescent, a été enlevé le 16 octobre 2021, alors qu’il revenait d’une visite dans un orphelinat soutenu par leur organisation, Christian Aid Ministries.

Il s’agissait du plus grand enlèvement de ce type ces dernières années, bien que des centaines d’enlèvements aient ciblé des ressortissants haïtiens et attiré peu d’attention internationale.

LES ÉTATS-UNIS EXPULSENT LES HAÏTIENS, CE QUI CONDUIT À L’AUGMENTATION DES AFFAIRES DE CHARTER VERS L’AMÉRIQUE LATINE

Les preneurs d’otages du gang notoire des 400 Mawozo ont exigé une rançon d’un million de dollars pour chaque victime, selon la CAM. Après que deux ont été libérés pour des raisons médicales et trois autres rançonnés par un tiers pour un montant non divulgué, les 12 autres ont été libérés le 16 décembre après ce qu’ils ont décrit comme une évasion nocturne.

L’impasse est survenue quelques mois seulement après un assassinat présidentiel et un tremblement de terre qui a tué et blessé des milliers de personnes.

Actuellement, les approvisionnements de base tels que le carburant et l’eau ont diminué depuis qu’un puissant gang a pris le contrôle d’un terminal de carburant principal dans la capitale, Port-au-Prince. Des manifestants ont bloqué des routes pour protester contre une flambée des prix du carburant, et des stations-service et des écoles ont fermé.

Certains travailleurs nord-américains du CAM se sont rendus en Haïti au cours de la dernière année, “vérifiant les choses comme ils le peuvent”, a déclaré le porte-parole Weston Showalter. Mais il n’y a pas de calendrier pour un retour permanent.

“Il semble que les choses y soient plus difficiles que jamais”, a-t-il dit, ajoutant que le travail du personnel haïtien est également entravé par la crise.

DES MIGRANTS HAÏTIENS TROUVÉS MORTS DANS LES EAUX AU LARGE DE PORTO RICO, DES DIZAINES D’AUTRES TROUVÉS EN SÉCURITÉ SUR UNE ÎLE INHABITÉE

Les missionnaires kidnappés comprenaient 16 Américains et un Canadien. Christian Aid Ministries, basé à Berlin, Ohio, bénéficie du soutien de groupes conservateurs mennonites, amish, frères et apparentés. L’agence, qui travaille en Haïti depuis les années 1980, pèse les leçons de 2021.

“Nous sommes devenus hypersensibles au risque”, a déclaré Showalter. “Donc, en particulier la question de la présence de femmes et d’enfants là-bas, je dirais que c’est un gros sujet de discussion.”

D’autres organismes confessionnels ont également du mal à répondre au sort d’Haïti.

“Il n’y a pas de voie claire”, a déclaré Alex Morse, directeur régional adjoint pour l’Amérique latine et les Caraïbes pour Church World Service, un partenariat de plus de 30 dénominations et communions chrétiennes aux États-Unis qui fournit une aide au développement et des secours en cas de catastrophe dans le monde entier.

En août, CWS a décidé d’exploiter ses programmes restants en Haïti avec uniquement du personnel local – programmes d’agriculture et de sécurité alimentaire dans le nord-ouest, construction de logements et soutien social pour les enfants dans le sud-ouest.

Morse a travaillé dans le pays après un tremblement de terre dévastateur en 2011 et rappelle que de nombreux Haïtiens ont trouvé la résilience dans leur croyance en Dieu.

C’est différent maintenant.

“J’entends des gens dire qu’ils ont perdu espoir”, a-t-il déclaré. “Les gens qui se tournaient rapidement vers leur foi – nous en entendons moins parler.”

Patrick Nelson, un Haïtien qui est le principal représentant du CWS dans le pays, a déclaré que les enfants et les étudiants “veulent être à l’école et étudier en ce moment, suivre des cours, mais les écoles et les universités sont fermées”.

Cependant, il a dit que les gens sont découragés mais pas désespérés.

LA GARDE CÔTIÈRE ARRÊTE UN NOMBRE RECORD DE MIGRANTS HAÏTIENS PRÈS DE LA CÔTE DE LA FLORIDE

“Si les gens n’avaient pas foi en Dieu ou n’espéraient pas que les choses pourraient être différentes en Haïti, ils ne seraient pas dans la rue pour exiger des changements”, a déclaré Nelson par e-mail.

L’un des membres du CWS est l’Église des Frères, qui offre des programmes depuis plus de 20 ans en Haïti et compte 30 congrégations là-bas. Il avait une base principale à Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince, mais la région a été un épicentre de l’activité des gangs, selon Jeffrey Boshart, directeur de l’Initiative alimentaire mondiale de l’église.

Plus tôt cette année, l’un des chauffeurs du programme a été kidnappé – mais relâché plus tard – et son véhicule volé, a déclaré Boshart, ce qui a incité l’église à suspendre toutes ses activités dans la région de Port-au-Prince. Les programmes restants, impliquant l’agriculture, l’eau potable et la construction de maisons, sont pour la plupart dans des zones rurales éloignées de la capitale et entièrement composés d’Haïtiens, a-t-il ajouté.

Boshart a déclaré que l’église a également fortement réduit un programme de clinique médicale mobile parce que plusieurs des médecins haïtiens qui y ont participé ont fui aux États-Unis.

Catholic Relief Services compte plus de 200 membres du personnel dans le pays, presque tous haïtiens, mais ils travaillent en grande partie à distance. Bon nombre de leurs activités de sensibilisation et de soins de santé sont en attente.

“Les routes sont bloquées, et ils ne peuvent pas prendre la route pour se rendre au bureau”, a déclaré Akim Kikonda, le représentant de CRS dans le pays. “Il n’y a pas d’essence pour conduire leurs voitures, et dans certains cas, il n’y a pas d’internet au bureau.”

UN BATEAU AVEC 842 HAÏTIENS EN DIRECTION DES ÉTATS-UNIS SE RETROUVE À CUBA

Il a ajouté: “Vous pouvez imaginer notre frustration … quand nous voyons que les besoins sont plus grands qu’ils ne l’ont jamais été, mais nous ne sommes pas en mesure d’aller répondre à ces besoins.”

Il espère que les supporters internationaux se rallieront derrière Haïti.

“Haïti a été près du bord tant de fois et a toujours été capable de revenir”, a déclaré Kikonda. “Cette fois, je vois une situation très difficile et éprouvante, en espérant qu’il y ait une lumière, mais personnellement, je ne la vois pas encore.”

Living Waters for the World, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui fournit des systèmes d’eau potable à de nombreux pays, a réussi à poursuivre son travail en Haïti car une grande partie est effectuée par des Haïtiens, a déclaré Bob McCoy, modérateur de son équipe de coordination du réseau haïtien.

Les visites internationales se poursuivent, bien que soigneusement planifiées.

“L’enlèvement était une situation très malheureuse”, a déclaré McCoy. “Est-ce qu’on s’en inquiète? Tu paries. Nous essayons de rester intelligents sur ce que nous faisons. Cela ne nous empêche pas d’avancer.”

LE SUSPECT DE L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT D’HAÏTI ÉTAIT UNE SOURCE CONFIDENTIELLE, DIT UN OFFICIEL

Entre-temps, un nouveau livre publié par le CAM donne son récit officiel de l’enlèvement et comprend des entretiens avec les otages, leurs familles et des responsables du CAM.

“Kidnapped in Haiti”, écrit par Katrina Hoover Lee, révèle que si le CAM avait une politique de longue date sans rançon, les membres du conseil d’administration n’y étaient pas aussi attachés qu’ils le pensaient face à une crise réelle.

Dans les débats internes, dit le livre, certains ont demandé : « Était-il raisonnable de risquer des vies humaines pour une question qui n’était pas énoncée dans les Écritures ?

Le ministère a finalement accepté d’offrir une aide humanitaire aux ravisseurs, ce qu’ils ont rejeté. Il a ensuite accepté à contrecœur l’offre d’un tiers de payer une rançon.

Showalter a déclaré que la CAM “n’a toujours pas de détails sur qui a payé ou sur le montant que cela incluait”. La rançon a eu lieu en décembre et les otages ont été informés qu’ils seraient tous libérés. Mais ils ont dit qu’en raison de conflits internes entre gangs, les ravisseurs n’en ont relâché que trois.

Les otages restants priaient et adoraient ensemble quotidiennement. Ils ont également débattu intensément de l’opportunité de tenter une évasion. Finalement, ils ont tous accepté d’essayer. Selon leurs récits, ils ont forcé une porte barricadée après minuit le 16 décembre et ont parcouru des kilomètres pour se mettre en sécurité.

DES EXPERTS DE L’ONU NOUS CRITIQUENT POUR L’EXPULSION DES MIGRANTS HAÏTIENS, ALLEGE ‘EXCLUSION RACIALISEE’

Showalter a déclaré que le ministère poursuit son travail dans d’autres pays et envisagera de retourner en Haïti.

L’un des anciens otages, Dale Wideman, retourne sur le terrain de la mission pour un séjour au Libéria, où le CAM approvisionne les cliniques médicales.

Son expérience en Haïti l’a motivé à aider les autres. “Cela m’a juste rappelé tout ce qu’on m’a donné d’avoir grandi au Canada dans une bonne maison solide”, a déclaré Wideman, de Moorefield, en Ontario. Il a rappelé l’extrême pauvreté en Haïti, avec de nombreux jeunes rejoignant des gangs “à la recherche de tous les moyens possibles pour obtenir un repas et gagner quelques dollars”.

“J’aimerais dire que je ne ferais pas ces choix si j’étais dans leur situation, mais je n’en ai aucune idée”, a déclaré Wideman, 25 ans. “Nos mondes sont si différents. Je sens que je devrais redonner.”