Les groupes religieux devraient pouvoir mandater les chefs religieux, duh

Les responsables de l’université ont été prévenus : cibler les groupes d’étudiants religieux n’est pas seulement inconstitutionnel, c’est coûteux. E, une cour d’appel fédérale a convenu avec mon entreprise, le Becket Fund for Religious Liberty, que les responsables de l’Université de l’Iowa « ont fermé les yeux sur des décennies de jurisprudence du premier amendement » en punissant les groupes chrétiens, musulmans et sikhs pour le crime de demander à leurs dirigeants d’être d’accord avec leur foi. Cette violation flagrante signifiait que les fonctionnaires n’étaient pas protégés par une « immunité qualifiée » une règle qui protège les représentants du gouvernement de la responsabilité personnelle lorsqu’ils portent un jugement étroit sur les droits constitutionnels. La décision était un coup de semonce pour les portefeuilles des administrateurs universitaires à travers le pays et pour la même raison une grande victoire pour les étudiants de tous les groupes confessionnels du pays.

InterVarsity Christian Fellowship était l’un des groupes d’étudiants religieux qui a été expulsé par les administrateurs de l’Université de l’Iowa. InterVarsity avait été un membre primé de la communauté universitaire depuis plus de 25 ans. Pendant ce temps, le groupe a dirigé d’importants projets de service communautaire, organisé des dialogues interreligieux sur le campus et invité tous les étudiants à se joindre à ses études bibliques et à son culte réguliers.

L’université cible un groupe religieux

En fait, le seul rôle dans le groupe qui n’était pas ouvert à tout le monde était le leadership, où InterVarsity a simplement demandé que les personnes qui dirigeaient sa prière, son étude biblique et son culte étaient d’accord avec les principes fondamentaux de la foi chrétienne d’InterVarsity. Le personnel est une politique, et donc, comme pratiquement tous les autres clubs sur le campus, InterVarsity voulait simplement que ses dirigeants soutiennent sa mission. Personne ne s’est jamais plaint de cette exigence de bon sens.

Jusqu’à été 2018, c’est-à-dire lorsque l’université a envoyé à InterVarsity un avis indiquant que l’exigence de leadership du groupe enfreignait la politique de l’université.

Quelle politique ? Celui qui interdit, de toutes choses, la discrimination religieuse. L’école a utilisé une politique destinée à protéger les groupes religieux pour les exclure à la place. Et 25 ans de partenariat fructueux ont disparu du jour au lendemain.

Peu de temps après, de nombreux autres groupes d’étudiants religieux ont également été invités à entrer, notamment l’Organisation Imam Mahdi, le Sikh Awareness Club et la Chinese Student Christian Fellowship.

Et les groupes religieux qui ont été placés sur une « liste de surveillance » universitaire de groupes menacés de déreconnaissance. Sur les 579 groupes d’étudiants inscrits à l’université, seuls les groupes religieux ont été placés dans cette catégorie probatoire.

« La ferveur de l’université s’est cependant dissipée, une fois qu’ils ont terminé avec le religieux [groups]», note laconiquement et correctement la décision de la semaine dernière. Le zèle puritain pour la non-discrimination a en quelque sorte laissé des « discriminateurs » beaucoup plus importants sur le campus sans être inquiétés. Loin de bénéficier du traitement InterVarsity, par exemple, les fraternités et les sororités ont reçu une dispense spéciale pour limiter le leadership et l’adhésion en fonction du sexe. Les groupes politiques et idéologiques pouvaient encore établir des tests politiques et idéologiques décisifs pour leurs dirigeants.

Et, malgré l’interprétation politique ultra-stricte imposée aux groupes religieux, l’université a autorisé ses propres programmes de bourses, de mentorat et d’activités étudiantes à discriminer en fonction de la race, du sexe et d’autres catégories protégées.

Le résultat de tout cela était que les groupes laïques ont obtenu un laissez-passer tandis que les groupes religieux ont obtenu le manche. Pour les groupes laïcs, l’université pourrait comprendre qu’il existe des raisons légitimes et non discriminatoires pour lesquelles une sororité pourrait ne pas vouloir être dirigée par un frère de fraternité. Mais les responsables de l’université ne pouvaient concevoir aucune raison pour laquelle un groupe juif ne voudrait pas que ses célébrations de Yom Kippour – la plus sainte de l’année – soient dirigées par un protestant.

Pas tenu au même standard

Les responsables de l’université ont tenté d’excuser leurs actions en invoquant une affaire de la Cour suprême de 2010, Christian Legal Society v. Martinez. Mais alors que les commentateurs ont longtemps décrié cette décision controversée 5-4 pour brouiller les pistes sur les droits des étudiants, une chose est sûre : elle n’a jamais donné aux administrateurs un chèque en blanc pour discriminer les groupes religieux. Au lieu de cela, comme la cour d’appel l’a décidé la semaine dernière, Martinez a réaffirmé des décennies de cas exigeant que les groupes religieux soient traités au moins aussi bien que leurs homologues laïques.

À juste titre. L’attaque de l’université contre les dirigeants religieux n’est en réalité qu’une attaque contre les groupes religieux. Comment un groupe religieux est-il censé survivre et prospérer sans leadership religieux ? La réponse simple est qu’ils ne peuvent pas. Et c’est une perte non seulement pour les groupes religieux, mais pour la diversité de pensée qu’une université publique est censée favoriser.

Les responsables de l’Université de l’Iowa ne sont pas les seuls à cibler les groupes religieux. Pour prendre un exemple récent, au début du printemps, un autre tribunal fédéral a tenu des responsables de l’université du Michigan pour responsables d’avoir ciblé InterVarsity pour avoir demandé à ses dirigeants d’être chrétiens. Et Becket a géré des dizaines de situations moins extrêmes à l’échelle nationale où des responsables d’universités et de lycées ont harcelé des groupes d’étudiants religieux à cause de leurs politiques de leadership religieux, dans des États aussi éloignés que la Californie, la Floride, New York, le Texas et Washington.

Mais la décision d’appel unanime de la semaine dernière montre que le harcèlement continu ne passera pas inaperçu. Ce ne sera pas non plus bon marché.

Daniel Blomberg (@DBlombergSC) est avocat principal au Becket Fund for Religious Liberty. Il a plaidé le cas d’InterVarsity devant la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit.