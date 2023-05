Les groupes pro-Biden dépensent plus de 20 millions de dollars pour promouvoir un record avant 24

WASHINGTON (AP) – Trois groupes progressistes dépensent plus de 20 millions de dollars dans une nouvelle campagne publicitaire nationale pour promouvoir le record du président Joe Biden alors qu’il entame sa course à la réélection en 2024.

Les publicités des groupes Future Forward USA Action, Climate Power et Way to Win Action Fund, partagées pour la première fois avec l’Associated Press, visent à vendre aux électeurs les efforts de Biden pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance, créer des emplois dans l’énergie propre et soutenir le milieu. classe alors que l’inflation grignote leur salaire net. Les groupes visent à rappeler aux Américains ce que Biden a fait au pouvoir, car de nombreux démocrates pensent que leur parti n’a pas fait assez pour éduquer les électeurs sur ce qu’ils ont accompli après 28 mois au pouvoir.

« L’administration Biden-Harris a une bonne histoire à raconter, et nous sensibilisons les gens à la réelle différence que ces politiques feront dans leur vie quotidienne », a déclaré Chauncey McLean, président de Future Forward USA Action, dans un communiqué. « Cette campagne nationale de publicité et de marketing atteindra le public sur leurs écrans de télévision et numériques pour mettre en évidence le bilan de l’administration Biden en matière de croissance historique de l’emploi et de réformes de bon sens qui réduisent les coûts pour les travailleurs. »

Dans un sondage d’avril de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, le taux d’approbation des emplois de Biden s’élevait à 42%, une légère amélioration par rapport à 38% en mars. Le sondage de mars est intervenu après qu’une paire de faillites bancaires a ébranlé une confiance déjà fragile dans les systèmes financiers du pays, et la cote d’approbation de Biden était alors proche du point le plus bas de sa présidence. Le même sondage a montré que seulement 47% des démocrates disent vouloir qu’il brigue un second mandat, contre 37% en février.

« Le boom de l’énergie propre aux États-Unis n’est pas un accident. Grâce au plan d’énergie propre de l’administration Biden-Harris, Big Oil paie sa juste part et près de 150 000 emplois bien rémunérés dans le domaine de l’énergie propre sont créés », a déclaré Lori Lodes, directrice exécutive de Climate Power. « Nous sommes ravis de raconter cette histoire et de montrer aux Américains comment le plan d’énergie propre du président Biden fait une différence dans leur vie quotidienne. »

«Les réalisations de l’administration Biden-Harris sont historiques et elles ont amélioré la vie de tous. Nous allons raconter cette histoire à la majorité multiraciale et multigénérationnelle qui a rendu ces changements possibles », a déclaré Jenifer Fernandez Ancona, cofondatrice et directrice de la stratégie chez Way to Win Action Fund. « Les Américains se rassemblent pour défendre nos libertés et reconstruire nos communautés après une période difficile de l’histoire. Ces victoires politiques nous donnent une chance de continuer à construire un avenir meilleur qui fonctionne pour tous.

Zeke Miller, l’Associated Press