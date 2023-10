Les groupes musulmans qui ont conseillé l’administrateur Biden sur la lutte contre la « haine » accusent désormais Israël des attaques du Hamas

Plusieurs organisations musulmanes, qui ont été sollicitées par la Maison Blanche pour lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie, ont publié ces derniers jours des déclarations accusant Israël des attaques terroristes du Hamas.

Deux membres de ces groupes, Dilawar Syed et Ramzi Kassem, ont été nommés respectivement à des postes au sein de la Small Business Administration et en tant que conseiller à la sécurité nationale.

« Pour vraiment comprendre ce qui se passe, nous devons nous tourner vers la source du problème ; une occupation continue en violation du droit international des droits de l’homme qui a privé le peuple palestinien, en particulier les habitants de Gaza, de leurs droits fondamentaux et de leur dignité humaine », a écrit le Conseil musulman des affaires publiques dans un communiqué.

Plusieurs organisations musulmanes qui ont conseillé l’administration du président Joe Biden ont publié ces derniers jours des déclarations condamnant Israël pour les récentes attaques terroristes du Hamas, une organisation terroriste désignée par les États-Unis.

Israël a été envahi samedi par des membres du Hamas, qui ont lancé des attaques à la roquette et tué, violé et capturé des civils et des soldats israéliens, entraînant la mort de plus de 1 200 Israéliens et 2 700 autres blessés. selon à CBS News. L’administration Biden a condamné les attaques et a promis son soutien à Israël, mais plusieurs groupes qui ont travaillé avec la Maison Blanche ont publié des déclarations rejetant la faute sur l’État juif, selon des communiqués de presse et des publications sur les réseaux sociaux examinés par la Daily Caller News Foundation. (EN RELATION : Biden met la radio sous silence et annonce une couverture anticipée alors que la guerre ravage Israël et Gaza)

La Maison Blanche a organisé une «Séance d’écoute sur l’islamophobie» en mai et a invité des représentants de groupes musulmans et d’autres groupes religieux à s’exprimer sur la question. L’un des participants était le Conseil des affaires publiques musulmanes (MPAC), qui a publié un déclaration le 7 octobre, accusant « l’occupation » israélienne d’être la « source du problème ».

« Pour vraiment comprendre ce qui se passe, nous devons nous tourner vers la source du problème ; une occupation continue en violation du droit international des droits de l’homme qui a privé le peuple palestinien, en particulier les habitants de Gaza, de leurs droits fondamentaux et de leur dignité humaine », indique le communiqué de presse. « En empêchant activement, et souvent violemment, leur quête d’une identité auto-définie, d’une autonomie nationale et d’une reconnaissance mondiale, l’occupation israélienne et le silence continu du monde ont offert au Hamas et à d’autres groupes le vide politique nécessaire pour se propulser dans des positions de leadership et de leadership. justifier leurs violentes attaques.

MPAC a en outre fait valoir que l’État juif utiliserait les attaques du Hamas au cours du week-end pour « justifier » une attaque « disproportionnée » contre les Palestiniens, tout en ciblant délibérément des « zones civiles », selon le communiqué de presse. La MPAC a exigé que les États-Unis « mettent fin à l’occupation » et « protègent les droits » des Palestiniens.

La Maison Blanche a également inclus la MPAC dans sa « Stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme » dans le cadre du « Groupe interinstitutions pour lutter contre l’antisémitisme, l’islamophobie et les formes connexes de discrimination et de préjugés ». selon à un communiqué de presse de mai. Un porte-parole de la MPAC a déclaré au DCNF qu’elle condamnait les vies innocentes tuées par Israël et le Hamas et que « l’occupation de Gaza et de la Cisjordanie » par l’État juif devait prendre fin.

Empowering Engaged Muslim Americans (EMGAGE), un autre groupe qui a assisté à la séance d’écoute, a publié un déclaration sur les attaques du 9 octobre. EMGAGE a initialement condamné « toutes les attaques contre des civils », mais a imputé la « racine » du problème à Israël.

« Notre objectif commun est la paix et la sécurité pour tous. Pour y parvenir, nous devons attaquer le problème à la racine et mettre fin à l’occupation qui opprime des millions de Palestiniens depuis des décennies », indique le communiqué. « Les Palestiniens de Gaza subissent le siège brutal d’Israël depuis plus de 15 ans. Les attaques militaires répétées à grande échelle d’Israël contre Gaza ont coûté la vie à des milliers de civils palestiniens, dont des centaines d’enfants.

L’administration Biden a nommé Dilawar Syed, ancien membre du conseil d’administration d’EMGAGE, au poste d’administrateur adjoint de la Small Business Administration en 2021, selon à Politico. Cette décision a été critiquée par les Juifs américains préoccupés par ses liens antérieurs avec EMGAGE, connu pour ses positions anti-israéliennes dans le passé.

La Campagne Épaule à Épaule (SSC) a également commenté le conflit en citant une partie d’un article de Vox. article qui affirmait que la « seule solution » était de mettre fin à « l’apartheid » en Israël, selon un article publié sur X, anciennement Twitter.

« La seule solution, comme cela a toujours été le cas, est de mettre fin à l’apartheid, à l’occupation et au siège, et de promouvoir un avenir fondé sur la justice et l’égalité pour nous tous. Ce n’est pas malgré l’horreur que nous devons changer de cap, c’est précisément à cause d’elle », peut-on lire dans l’article. « La seule solution, comme cela a toujours été le cas, est de mettre fin à l’apartheid, à l’occupation et au siège, et de promouvoir un avenir fondé sur la justice et l’égalité pour nous tous. Ce n’est pas malgré l’horreur que nous devons changer de cap, c’est justement à cause d’elle.» https://t.co/NjywQzuAEM – Campagne épaule contre épaule (@S2Scampaign) 8 octobre 2023 Le groupe a participé au sommet « United We Stand » de l’administration Biden en 2022, selon à une déclaration de la Maison Blanche, et a déclaré qu’ils avaient le privilège de contribuer à lutter contre « la discrimination et la violence alimentée par la haine à tous les niveaux de la société ». SSC a également republié la déclaration de la MPAC sur les attaques du Hamas. Biden a nommé Ramzi Kassem, professeur à l’Université de la ville de New York (CUNY) et fondateur du groupe Création de la responsabilité et de la responsabilité de l’application de la loi (CLEAR) de la CUNY, comme conseiller politique principal en matière d’immigration en 2022. CLEAR a affirmé que les manifestants de New York se battaient pour Libération palestinienne suite aux attaques du Hamas en X poste le 8 octobre. « Les New-Yorkais ont le droit de protester pour les droits des Palestiniens », a écrit CLEAR. « Ils l’ont fait aujourd’hui, ils le feront demain, et ils continueront jusqu’à ce que la Palestine soit libérée. Et nous veillerons à ce qu’ils soient protégés. Les New-Yorkais ont le droit de manifester pour les droits des Palestiniens. Ils l’ont fait aujourd’hui, ils le feront demain, et ils continueront jusqu’à la libération de la Palestine. Et nous veillerons à ce qu’ils soient protégés. https://t.co/69xUPXyJKa – Projet CLEAR (@CUNY_CLEAR) 8 octobre 2023 La manifestation, dirigée par les socialistes démocrates de New York, s’est tenue à Times Square et a rassemblé plus de 700 participants, dont certains criaient « Israël va au diable » et « New York est aux côtés de Gaza ». selon au Times of Israel. CLAIR aussi posté des conseils aux manifestants s’ils sont arrêtés ou interrogés par les forces de l’ordre pour « assurer la sécurité de vos mouvements ».

La Maison Blanche, Syed, Kassem, EMGAGE, CLEAR et SSC n’ont pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].