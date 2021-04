La discrimination raciale dans les services publics locaux est deux fois plus élevée parmi les groupes ethniques minoritaires et peut conduire à une réticence à la vaccination, selon de nouvelles recherches.

Crise, communautés, changement par la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA), un organisme de bienfaisance indépendant, a exploré la façon dont les communautés se sont comportées pendant la pandémie et a constaté que les groupes non blancs ont été les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

Les personnes issues de minorités ethniques sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’elles ont été victimes de discrimination que la population blanche, 52% des Asiatiques et 50% des Noirs déclarant avoir été victimes de discrimination lors de l’accès aux services locaux – contre 19% de la population blanche .

Les groupes minoritaires ont déclaré avoir eu du mal ou été incapables d’accéder à l’aide du gouvernement, bien qu’ils y aient été éligibles, y compris près de la moitié des répondants asiatiques (46%), 41% des personnes d’ethnie mixte et plus d’un tiers des répondants noirs (39%) .

L’enquête auprès de 2600 personnes en Grande-Bretagne a été réalisée en mars par Savanta ComRes pour le RSA et comprenait un échantillon pondéré de 1000 personnes issues de minorités ethniques, a révélé de nombreuses disparités marquées qui indiquent un biais structurel entre les institutions de l’État.

conseillé

Le rapport suggère que ces niveaux plus élevés de discrimination et de méfiance pourraient être un facteur de taux plus élevés d’hésitation à la vaccination parmi les minorités ethniques: parmi ceux qui hésitent à se faire vacciner, 59% disent avoir subi une discrimination lors de l’accès aux services locaux dans le passé, contre 33 pour cent pour ceux qui ne le sont pas.

Des entretiens supplémentaires menés dans le cadre de la recherche du RSA suggèrent également un lien entre cette discrimination et une moindre utilisation du vaccin parmi ces groupes.

Cela intervient alors que la Commission pour les disparités raciales et ethniques, soutenue par le gouvernement, a conclu que le racisme systémique n’existait pas au Royaume-Uni, plus tôt ce mois-ci.

Anthony Painter, responsable de la recherche et de l’impact au RSA, a déclaré: «Les preuves de notre recherche jettent un sérieux doute sur l’idée que le racisme institutionnel n’est pas un problème au Royaume-Uni. Les personnes appartenant à des minorités ethniques sont beaucoup plus susceptibles d’avoir été victimes de discrimination dans les services publics, et nous avons vu des preuves que cela est lié à «l’hésitation à la vaccination».

«Trop souvent, nous expliquons pourquoi les minorités ethniques sont moins susceptibles de faire confiance à ceux qui fournissent des services publics, ce qui fait peser la charge sur ces communautés, plutôt que de graves défaillances de services.

«À l’avenir, les services publics doivent également regarder au-delà de l ‘« engagement »ou de la« sensibilisation »avec les groupes ethniques minoritaires, et plutôt se pencher sur les raisons systémiques et institutionnelles qui ne leur font pas confiance.»

Selon l’enquête, 1 Noir interrogé sur 4 déclare que la police rend sa vie « difficile ». (Getty Images / iStockphoto)

La police et le système judiciaire, ainsi que le gouvernement britannique, sont considérés comme peu favorables par les populations noires et mixtes, a révélé l’étude.

Environ 25 pour cent des répondants noirs et 20 pour cent des répondants d’origines ethniques mixtes ont déclaré que la police «me rendait la vie plus difficile», contre seulement 9 pour cent des répondants blancs.

Lorsqu’on examine le fonctionnement de la police et du système judiciaire, 42% des répondants blancs ont déclaré que la police « faisait leur travail », tandis que les répondants noirs et mixtes étaient les plus susceptibles de dire qu’ils avaient besoin d’être améliorés ou n’étaient pas adaptés à leur objectif.

Discutant des résultats de l’enquête, Samira Ben Omar, cofondatrice de l’initiative sur les disparités en matière de santé Voix de la communauté, a déclaré: «Les conversations qui doivent avoir lieu portent sur le long terme et sur les changements qui doivent se produire dans notre système pour réparer cette déconnexion.

«La déconnexion n’est pas due à la façon dont les communautés se sont comportées, c’est la déconnexion avec la façon dont les systèmes, notre système, tous les services du secteur public se sont comportés.

L’impact dévastateur de la pandémie sur ces groupes a été encore aggravé par des problèmes d’espace de vie et de responsabilités familiales, selon l’enquête, ce qui peut être dû à un manque d’espace dans de nombreux cas.

Les répondants asiatiques, mixtes et noirs sont deux fois plus susceptibles de dire qu’ils ont lutté pendant la pandémie en raison d’un manque d’espace à la maison que les répondants blancs.