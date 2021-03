Les groupes d’étudiants représentant l’Asie du Sud et la société hindoue d’Oxford ont publié une déclaration en réponse au «récit trompeur» colporté par la première femme indienne à être élue présidente de l’Union des étudiants d’Oxford. La déclaration conjointe a été publiée par l’Oxford India Society HUMSoC (Hindu Society & Oxford South Asian Society), Rashmi Samant a soulevé la controverse avec ses prétendues remarques raciales. En tant que sociétés représentant les populations hindoues, indiennes et sud-asiatiques sur le campus, elles sont «mécontentes» de ce faux récit.

Samant a quitté le poste et a présenté des excuses après la controverse sur le racisme. Elle aurait fait des déclarations racistes, antisémites et transphobes qui ont malheureusement aliéné un grand nombre d’étudiants. Cela a été suivi par la condamnation de la campagne d’Oxford pour la conscience raciale et l’égalité (CRAE) et la campagne d’Oxford LGBTQ +. Des excuses et sa démission ont été demandées. Ces sociétés ont déclaré qu’elles condamnaient toutes les formes de discrimination liées à la race, à la religion, à l’origine nationale, à la caste, au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Ils ont déclaré qu’il était «nécessaire de répondre au récit trompeur d’une récente série d’événements à l’Université d’Oxford entourant l’ancien président élu du syndicat étudiant, Rashmi Samant».

CE N’EST PAS POURQUOI Mme SAMANT A DÛ À LA DÉMISSION

«Nous reconnaissons qu’une culture de racisme institutionnel est répandue à l’Université et que le racisme est une réalité vécue pour plusieurs membres de l’Université, y compris des étudiants bruns. C’est donc avec la plus grande prudence que nous souhaitons préciser que ce n’est pas la raison pour laquelle Mme Samant a dû démissionner », indique le communiqué conjoint.

Expliquant davantage la cause de la démission, le communiqué a déclaré: «Ni sa nationalité ni sa religion n’ont motivé les appels à sa démission. Son récit selon lequel il s’agit d’une attaque raciste contre elle sape les véritables expériences de racisme des étudiants de l’Université. »

Les étudiants disent qu’il ne fait aucun doute que les messages maintenant supprimés de Samant sur les réseaux sociaux sont «insensibles au racisme envers les communautés est-asiatique et juive, et sont transphobes».

Bien qu’ils aient voté pour Samant en raison des promesses faites sur son manifeste, «finalement, ses remarques insensibles sur d’autres groupes minoritaires et son refus d’accepter la responsabilité de ses actes sont ce qui a poussé les appels à sa démission», ont-ils déclaré.

« Rien à voir avec le fait qu’elle est hindoue »

Samant est apparue sur des chaînes de télévision et des vidéos pour parler de la demande de démission parce qu’elle est hindoue. Mais les sociétés d’Oxford exhortent à ne pas prendre cela comme un fait et ajoutent encore dans la déclaration: «Nous réitérons que ces appels n’avaient rien à voir avec le fait qu’elle est indienne ou hindoue ou une femme», a-t-il déclaré.

La déclaration a démystifié ce récit trompeur en mettant en lumière le fait que l’ensemble de l’équipe des officiers sabbatiques de l’Union étudiante élue cette année est constituée de femmes BAME (noires, asiatiques et ethniques minoritaires), y compris une autre femme indienne née et élevée comme hindoue.

«Le fait que Samant n’assume pas la responsabilité de ses actes et ses tentatives de justifier ses propos offensants sont répréhensibles. Nous exprimons donc notre solidarité avec la campagne du syndicat étudiant de l’Université d’Oxford pour la conscience raciale et l’égalité et les campagnes LGBTQ + qui ont précédemment publié des déclarations appelant à la démission de Mme Samant de son poste de présidente élue », indique le communiqué conjoint.

Prenant connaissance de la récente couverture de ces événements dans les médias indiens, les étudiants ont souligné que la couverture «a montré à tort que la démission de Mme Samant avait été motivée par une publication irresponsable sur les réseaux sociaux d’un membre du personnel (pas un professeur) et par des commentaires racistes. «

C’est loin d’être la vérité, ont-ils dit.

Préserver la culture à Oxford

Inquiet du fait qu’une telle indignation non informée suscitée par la démission de Samant détourne l’attention d’un problème important. «Nous sommes préoccupés par le fait que cela détourne l’attention de l’évasion de la responsabilité de Mme Samant et du tort que ses actions ont causé. Il rejette la demande légitime de responsabilité de la communauté étudiante d’Oxford de la part d’un représentant étudiant élu.

Cette revendication a été exprimée par des moyens démocratiques, y compris des motions de censure dans quatre collèges constituants.

«Toute qualification erronée de telles revendications démocratiques comme« annuler la culture »est déplorable. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des sections des médias indiens essaient de prétendre que cette question est une question de racisme contre les hindous ou les indiens. »

En tant que sociétés représentant les populations hindoue, indienne et sud-asiatique sur le campus, «nous sommes mécontents de ce faux récit et exhortons les médias à cesser de pédaler la désinformation sous le couvert des informations», ont-ils déclaré.

«Nous regrettons que cette série d’événements ait fait en sorte que divers membres de la communauté étudiante d’Oxford soient victimes d’intimidation en ligne. Souvent, les mêmes groupes blessés par Mme Samant ont été invités à se défendre et leurs expériences vécues ont été niées. C’est odieux. »

Nourrir le récit Hindutva

Dans la déclaration, ils ont déclaré qu’ils étaient parfaitement conscients du fait que les commentaires et les entretiens post-démission de Mme Samant «alimentent le dangereux récit de l’Hindutva en Inde, qui est fondamentalement discriminatoire et discriminatoire».

Consternés par le fait que Samant soit « incapable ou ne veut pas voir cela », bien qu’il ait couru sur une plate-forme d ‘ »inclusion » et de « décolonisation » à Oxford, « c’est malheureux », ont-ils déclaré.

Les étudiants ont fortement désapprouvé les actions du Dr Abhijit Sarkar, chercheur postdoctoral en histoire au New College, qui, dans ses publications sur les réseaux sociaux, a commenté les parents de Mme Samant et leurs croyances religieuses, qui «n’avaient pas leur place dans une conversation sur les actions répréhensibles de Mme Samant. . »

Étant donné que Samant a déposé une plainte officielle contre le Dr Sarkar, les étudiants insistent pour qu’elle soit dûment prise en considération à sa plainte et décide des conséquences disciplinaires appropriées conformément aux règles et règlements de l’Université.

La déclaration a demandé aux médias et aux citoyens concernés de comprendre la série d’événements dans leur contexte et d’écouter la position de la communauté étudiante. «Les étudiants d’Oxford viennent d’horizons et d’identités diverses, et nous croyons que nos identités doivent être exercées et protégées d’une manière qui inclut les autres identités et embrasse la lutte intersectionnelle contre toutes sortes d’oppression. En tant que sociétés étudiantes qui s’adressent principalement aux groupes minoritaires d’Oxford, nous continuerons de travailler pour faire d’Oxford un espace sûr et tolérant pour tous.