Les groupes GOP RNC et NRSC combattent le procès de Biden DOJ contre les règles de vote en Géorgie

Le président Joe Biden et d’autres démocrates « militarisent le ministère de la Justice en essayant de forcer l’État de Géorgie à rendre ses élections moins sûres », a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel, dans un communiqué.

Le Comité national républicain et le Comité sénatorial républicain national ont déclaré jeudi dans un communiqué qu’ils intervenaient pour défendre la Géorgie contre le « procès à motivation politique ».

Mais le procureur général Merrick Garland, qui a annoncé le procès fin juin, a accusé l’État de Peach d’avoir promulgué la loi « dans le but de nier ou de restreindre le droit de vote des Géorgiens noirs en raison de leur race ou de leur couleur ».

La loi aurait promulgue une série de mesures restrictives et potentiellement déroutantes qui, selon les critiques, nuiront à la participation, en particulier dans les comtés urbains et suburbains démocrates et minoritaires.

La plainte du DOJ note, par exemple, que la loi impose de nouvelles restrictions et des étapes supplémentaires sur le processus de vote par correspondance – des changements qui interviennent dans le contexte d’une « augmentation spectaculaire de l’utilisation par les Géorgiens noirs du vote par correspondance » dans le cycle électoral de 2020 .

L’État historiquement à tendance républicaine a rompu pour Biden contre l’ancien président Donald Trump dans un bouleversement majeur. Trump n’a jamais concédé à Biden et a affirmé à plusieurs reprises à tort que la course présidentielle lui avait été volée par une fraude généralisée. Les démocrates ont également remporté les deux sièges de l’État au Sénat américain lors du second tour de janvier, donnant au parti une majorité effective à la chambre.

À la suite des élections de 2020, qui se sont terminées avec le contrôle des démocrates sur la Maison Blanche et le Congrès, les républicains de nombreux États ont présenté des propositions de réforme électorale reflétant certaines parties de la loi géorgienne.