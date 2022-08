Les groupes font preuve de créativité pour aider les électeurs de l’Alaska à voter avec classement

JUNEAU, Alaska (AP) – Des artistes de dragsters se sont déplacés de haut en bas d’une passerelle entre les tables de café, tandis que des clients enthousiastes prenaient des photos, agitaient de l’argent et remplissaient des bulletins de vote classant les spectacles.

La simulation d’élection, alimentée par des performances qui ont fait rugir le vacarme d’un café d’Anchorage, en Alaska, visait à informer les électeurs sur le nouveau système de vote par choix classé de l’État.

La première élection de vote classée dans le cadre d’une série de changements électoraux approuvés par les électeurs de l’Alaska en 2020 sera l’élection spéciale de la Chambre des États-Unis du 16 août avec les républicains Sarah Palin et Nick Begich et la démocrate Mary Peltola.

Les organisations ont fait preuve de créativité en essayant d’aider les électeurs à comprendre comment voter, comme le montre la simulation d’élection mettant en vedette des artistes de dragsters.

Dans le cadre du vote préférentiel, les bulletins de vote sont comptés en tours. Un candidat peut l’emporter avec plus de 50 % des voix au premier tour. Si personne n’atteint ce seuil, le candidat avec le moins de voix est éliminé. Les électeurs qui ont choisi ce candidat comme premier choix voient leurs votes compter pour leur prochain choix. Les tours se poursuivent jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, et celui qui a le plus de votes gagne.

Les dirigeants de certains des efforts considèrent que leur travail est essentiel pour que les électeurs soient à l’aise avec le vote préférentiel, qu’ils aiment ou non le système, et pour éviter qu’un grand nombre de bulletins de vote ne soient rejetés parce qu’ils sont mal exprimés.

“Dans l’esprit de la démocratie, vous devez au moins comprendre comment cela fonctionne”, a déclaré Bernadette Wilson, directrice d’État d’Americans for Prosperity-Alaska. Le groupe s’est opposé à l’initiative du scrutin de 2020 mais “nous avons perdu”, a-t-elle déclaré. Le nouveau système est « la loi du pays, et nous avons des élections à venir ».

Alors que Americans for Prosperity Action-Alaska a approuvé Begich, Wilson a évité d’utiliser les candidats réels comme exemples dans des vidéos qu’elle a publiées sur Facebook expliquant le système, optant plutôt pour une démonstration avec des notes autocollantes colorées sur un tableau blanc. Elle a également fait une présentation et des questions-réponses dans un théâtre d’Anchorage, un événement parrainé par une branche éducative du groupe, Americans for Prosperity Foundation.

Un commentateur sur l’un des messages de Wilson a déclaré: «Je suis content qu’elle comprenne. Clair comme de la boue pour moi.

Wilson a déclaré qu’elle se demandait combien de personnes risquaient de remplir incorrectement leur bulletin de vote et de le voir rejeté parce qu ‘”ils ont lu un commentaire sur Facebook quelque part” ou ont obtenu de mauvaises informations d’un ami.

Le Maine utilise le vote classé dans les primaires au niveau de l’État et lors des élections générales pour les bureaux fédéraux. Mais le système unique de l’Alaska combine des primaires ouvertes avec des élections générales à vote préférentiel. Les quatre premiers de chaque course primaire, quelle que soit leur affiliation politique, se qualifient pour les élections générales.

Les partisans voient le choix classé comme un moyen de donner plus de choix aux électeurs et de faire en sorte que les candidats recherchent un soutien au-delà de leurs bases traditionnelles.

Trois candidats sont à l’élection spéciale de la Chambre après que les responsables électoraux et les tribunaux ont déterminé que l’indépendant Al Gross, qui a terminé troisième de la primaire spéciale, s’est retiré de la course trop tard pour que la républicaine Tara Sweeney, cinquième, puisse voter à sa place.

Le gagnant servira le reste du mandat du défunt représentant Don Young, qui se termine au début de l’année prochaine. Young est décédé en mars.

L’élection spéciale sera d’un côté du bulletin de vote. L’autre côté comportera des courses primaires régulières, dans lesquelles les électeurs sélectionnent un candidat par course.

Palin lors d’un récent forum a qualifié le vote classé de “alambiqué” et compliqué et a déclaré qu’il devrait être changé. L’ancien président Donald Trump, qui a soutenu Palin, lors d’un rassemblement à Anchorage le mois dernier, a qualifié le choix classé d'”accord truqué”.

La campagne de Palin n’a pas répondu aux questions de l’Associated Press quant à savoir si la campagne tente d’aider les électeurs à comprendre le système ou de les encourager à se classer d’une certaine manière. Peltola non plus. Peltola, lors du forum, a déclaré qu’elle avait bon espoir quant au nouveau système.

Begich a déclaré que son travail consiste à s’assurer que les électeurs le marquent en premier. Begich, qui a déclaré qu’il aimerait voir l’Alaska revenir à son ancien système, a déclaré qu’il se concentrait sur la campagne et la formation des autres sur le processus.

La Division des élections de l’Alaska, qui supervise les élections, a produit des publicités, des vidéos, des dépliants et des explications en ligne. Mais un candidat au poste de gouverneur, le démocrate Les Gara, a déclaré que l’un de ses expéditeurs risquait de dérouter les gens car il utilise une simulation de course au Sénat de l’État comme exemple de choix classé alors qu’aucune course législative de l’État ne sera classée en août. Un porte-parole de la division n’a pas répondu aux critiques.

Certains des efforts de sensibilisation sont politiques. Par exemple, le Comité national républicain du Congrès dans une vidéo encourage les électeurs à «laisser le blanc démocrate» et à ne classer que les républicains lors des élections spéciales de la Chambre.

Le Parti démocrate de l’Alaska exhorte les électeurs à “classer le ou les candidats qui correspondent le mieux à leurs valeurs”.

L’Alaska Center Education Fund, une branche non partisane du centre progressiste de l’Alaska, a aidé à parrainer le récent événement «Drag out the Vote» à Anchorage. Kyla Kosednar, directrice du plaidoyer du fonds, a déclaré que le travail du fonds se concentre cette année sur les jeunes et les nouveaux électeurs.

“Nous essayons d’ajouter ces éléments amusants à ces événements de vote afin que les gens soient plus susceptibles de prendre du temps sur leur horaire d’été chargé et de venir en apprendre davantage sur le vote par choix classé”, a déclaré Kosednar.

Kosednar a déclaré que la mort de Young avait accéléré le calendrier d’éducation des électeurs. Elle a dit que certaines personnes ne réalisent pas qu’une élection se déroule ou ne connaissent pas le nouveau système. Elle a dit pratiquer l’aide.

“Une fois que les gens l’ont pratiqué, ils se sont dit:” Oh, c’est tout à fait logique “”, a-t-elle déclaré.

Sarah Erkmann Ward, qui possède une agence de communication à Anchorage, a un contrat avec les Alaskans pour de meilleures élections et fait de la sensibilisation pour aider les conservateurs à comprendre le système, a-t-elle déclaré. Alaskans for Better Elections a soutenu le nouveau système électoral et a travaillé avec divers groupes pour aider les électeurs à le comprendre.

Ward a déclaré qu’elle n’avait vu aucun sceptique du vote classé quitter ses présentations en tant que défenseur.

“C’est plus une prise de conscience que, ‘OK, ce n’est pas aussi difficile que je le pensais, toujours pas fou de l’idée mais je sais comment voter.’ Et c’est vraiment le but ici, juste pour que les gens soient à l’aise avec la façon dont vous votez.

Becky Bohrer, L’Associated Press