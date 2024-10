Les groupes électoraux qui ont bénéficié de la candidature de Harris s’efforcent toujours de convaincre les électeurs de couleur

WASHINGTON– Des groupes d’engagement des électeurs de gauche qui ont connu un regain de soutien et d’énergie après Vice-présidente Kamala Harris remplacé Le président Joe Biden alors que la candidate démocrate à la Maison Blanche s’aligne sur un pilier clé de sa campagne dans la dernière ligne droite avant le jour du scrutin : essayer de mobiliser des électeurs de couleur non engagés.

Mais beaucoup de ces groupes découvrent qu’il leur reste encore beaucoup de travail à faire pour présenter Harris et ses politiques. Les défis reflètent le début tardif de la campagne de Harris, ainsi que les tentatives pour surmonter les difficultés rencontrées plus tôt. manque d’enthousiasme pour une revanche entre Biden et l’ancien président Donald Trump. Ils reflètent également les progrès réalisés par les Républicains j’ai essayé de faire en particulier auprès des électeurs noirs et latinos.

Des militants de Siembra NC, une organisation de base qui se concentre sur les communautés latino-américaines de Caroline du Nord, ont découvert que de nombreux électeurs potentiels étaient prêts à voter lors de courses à la baisse pour les bureaux d’État et locaux tout en laissant le haut du ticket vide. Leur sentiment est que les élections plus rapprochées affectent leur vie quotidienne, alors que ni Trump ni Harris ne répondent à tous leurs désirs en matière de candidat à la présidentielle.

« Ce que nous avons dû faire, c’est de nombreuses conversations autour de l’instauration de la confiance, et cela prend du temps », a déclaré Kelly Morales, codirectrice du groupe. « Il s’agit vraiment d’aider les gens à comprendre que ne pas voter est aussi une décision politique. »

L’organisation a organisé un événement de sortie du vote suivi d’une fête de quartier fin septembre à Greensboro. Politiques du travailla position de Harris sur la frontière et la rhétorique de Trump sur la communauté latino étaient des problèmes majeurs, a déclaré Morales.

Le groupe, qui a soutenu Harris, a fini par frapper à près de 1 000 portes pendant l’événement et a accueilli des participants de plusieurs comtés.

Convaincre les électeurs de couleur, en particulier Noir et Latino hommes, est devenue une priorité pour le Harris et Campagnes Trump avec un vote anticipé en cours dans tout le pays, avec une sensibilisation accrue auprès des deux groupes, sachant que la course se résumera probablement à sept États swing.

Comme Siembra NC, de nombreux groupes d’engagement des électeurs ont connu un regain sentiment d’enthousiasme après que Harris soit devenu le candidat démocrate. À 59 ans, elle a plus de deux décennies de moins que Biden, qui en a 81. Si elle gagne, Harris serait la première femme noire, la première Américaine d’origine asiatique et la première Américaine d’origine sud-asiatique élue présidente.

Mais à l’approche des élections du 5 novembre, motiver les électeurs indécis dans les États du champ de bataille constitue un défi.

« Nous devons être conscients que l’exubérance et l’enthousiasme ne nous empêchent pas de faire le travail. Il faut quand même faire sortir les gens », a déclaré Michael A. Blake, fondateur et PDG du KAIROS Democracy Project, un groupe non partisan qui se concentre sur impliquer les jeunes électeurs et les personnes de couleur.

Les militants affirment que les plus grands obstacles sont lois électorales restrictives adoptée dans plusieurs États sous contrôle républicain après les élections de 2020, les tentatives des groupes de droite de purger les listes électorales et les conflits au Moyen-Orient.

Cela a été évident pour des groupes tels que Asian Americans Advancing Justice à Atlanta, malgré l’enthousiasme initial suscité par la représentation sud-asiatique des deux côtés de la liste présidentielle : Usha Vance, épouse du sénateur de l’Ohio JD Vance, candidat à la vice-présidence de Trump, serait la première des États-Unis. Deuxième dame sud-asiatique si Trump gagne.

« Même s’il y a un enthousiasme, il y a aussi ce désir de tenir le parti en tête de liste responsable des besoins de nos communautés », a déclaré Murtaza Khwaja, directeur exécutif du groupe.

Au Texas, où la course au Sénat est étroitement surveillée, les responsables ont déclaré qu’ils avaient a supprimé plus d’un million d’électeurs des listes depuis 2021. Cela a suscité des inquiétudes parmi les groupes de sensibilisation des électeurs tels que les Texans asiatiques pour la justice quant à savoir si les électeurs éligibles auraient pu être purgés mais manqueraient de temps pour le corriger avant l’élection.

Les barrières linguistiques s’ajoutent au processus déjà complexe, a déclaré la directrice exécutive Lily Trieu. Le Texas a connu une croissance d’environ 63 % de sa population asiatique depuis 2012 et a près de 1,1 million éligibles Les électeurs asiatiques-américains et insulaires du Pacifique à partir de cette année, selon APIA Vote, un groupe de défense non partisan qui se concentre sur les électeurs asiatiques et insulaires du Pacifique.

« Ce sont de nouveaux obstacles que nous constatons en réponse à cette montée en puissance et à cet enthousiasme », a déclaré Trieu.

La décision de Biden de se retirer de la course cet été a entraîné un démarrage tardif de la campagne de Harris, mais a conduit à une vague d’inscriptions sur les listes électorales, à une augmentation significative du nombre de bénévoles et à une augmentation des dons aux groupes électoraux de gauche.

Voto Latino a déclaré avoir enregistré plus de 50 000 personnes dans les 10 jours qui ont suivi Biden s’est retiré le 21 juillet. À titre de comparaison, le groupe de défense à but non lucratif a enregistré 2 250 personnes en juillet 2016 et 25 150 en juillet 2020.

Plus de la moitié des nouvelles inscriptions de cette année concernaient des électeurs âgés de 18 à 29 ans. La majeure partie de l’augmentation est survenue en Arizona et en Caroline du Nord, d’importants États charnières, et en Floride, l’État d’adoption de Trump. Le groupe a enregistré plus de 11 000 électeurs latinos rien qu’en Arizona, soit plus de la moitié après l’annonce de Biden.

« Avec Kamala Harris en tête de liste, avec l’enthousiasme qui émane naturellement des jeunes, la question parmi les donateurs et les gens soucieux d’une démocratie solide devrait être de savoir où pouvons-nous combler l’écart d’inscription des électeurs », a déclaré Maria Teresa Kumar, le président-directeur général du groupe.

Les fraternités et sororités noires, connues collectivement sous le nom de « The Divine Nine », ont été une source de force pour Harris. Elle était membre de la sororité Alpha Kappa Alpha alors qu’elle fréquentait l’Université Howard, l’une des universités historiquement noires les plus importantes du pays.

Un après-midi récent, des dizaines d’étudiants du Spelman College d’Atlanta ont fait la queue pour une campagne d’inscription des électeurs organisée par la section du campus d’Alpha Kappa Alpha et sa section frère, Alpha Phi Alpha, au Morehouse College voisin.

Le président de la section, Taylor Kerr, étudiant en psychologie à Spelman, a déclaré que les organisations avaient organisé cet événement parce qu’il était important que les étudiants s’engagent civiquement et aient la possibilité de poser des questions sur l’inscription et le vote. Les organisations n’étaient pas autorisées à soutenir des candidats.

Caleb Cage, étudiant en religion âgé de 21 ans à Morehouse, a déclaré qu’il était là en raison de l’enthousiasme d’avoir la chance de voter pour un candidat historique.

« Avec Harris en tête de liste, il y a tout simplement beaucoup plus d’énergie », a-t-il déclaré. « Les gens sont plus enthousiastes et beaucoup plus impliqués », a-t-il déclaré.

Après la décision de Biden de quitter la course, Delta Sigma Theta, une sororité historiquement noire, a publié une publicité payante – la première du genre – centrée sur les Noirs et sur des questions telles que l’autonomie corporelle et le droit d’en apprendre davantage sur l’histoire des Noirs. a récemment été attaqué par certains conseils scolaires et assemblées législatives conservatrices.

La publicité a été diffusée sur divers réseaux et plateformes de streaming, en se concentrant sur les États du champ de bataille tels que la Géorgie et la Pennsylvanie. La sororité avait déjà diffusé un message d’intérêt public avant le passage au ticket démocrate, mais l’a modifié pour se concentrer sur ce qu’elle considère comme étant en jeu pour les Noirs américains.

Kerry-Ann Hamilton, productrice exécutive de la publicité, a déclaré que la campagne avait touché plus de 200 000 électeurs potentiels. Il visait également en partie à atteindre les hommes et ceux qui votent rarement, a déclaré Elsie Cooke-Holmes, présidente internationale de Delta Sigma Theta.

« Il s’agit de nous assurer que nous parvenons à atteindre notre communauté, à atteindre les électeurs à faible propension, ceux qui pourraient penser que je n’ai aucune raison d’aller voter », a-t-elle déclaré. « Tout cela est important, à tous égards. Il s’agit de nous tous. »

