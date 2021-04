Les fans des clubs de Premier League nommés dans le cadre de la Super League séparatiste lancée dimanche ont uni leurs forces pour condamner cette décision, Chelsea’s Supporters ‘Trust la décrivant comme la «trahison ultime».

Le Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust s’est dit «profondément préoccupé» par l’implication de son club tandis que l’Arsenal’s Supporters’ Trust l’a décrit sur Twitter comme «la mort du club en tant qu’institution sportive».

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham ont été nommés six des 12 fondateurs de la Super League, qui a été largement condamnée tout au long du match et au-delà et est susceptible de déclencher une bataille acharnée pour le contrôle du jeu en Europe. .

Dans une déclaration, le Chelsea Supporters ‘Trust (CST) a déclaré: «Nos membres et Football les supporters du monde entier ont connu la trahison ultime.

«C’est une décision de cupidité de remplir les poches de ceux qui sont au sommet et elle a été prise sans considération pour les fidèles supporters, notre histoire, notre avenir et l’avenir de Football dans ce pays.

«C’est impardonnable. Trop c’est trop. »

Contrairement à Chelsea, le record de Tottenham en matière d’argenterie a été lamentable au cours des dernières décennies et ils n’ont pas remporté le titre anglais depuis 1961.

Leur dernier trophée remonte à 2008 et bien qu’ils aient un stade ultramoderne de 60 000 places considéré comme l’un des meilleurs d’Europe, il est peu probable qu’ils se qualifient pour la Ligue des champions la saison prochaine.

«Le conseil d’administration de Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust est profondément préoccupé par l’escalade rapide des rapports liant Tottenham Hotspur Football Club avec une Super League européenne séparatiste: un concept motivé par l’avarice et l’intérêt personnel au détriment des valeurs intrinsèques du jeu qui nous tient tant à cœur », indique un communiqué sur le site THST.

«Avec des groupes de fans à Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea, nous nous opposons sans réserve à la création d’un magasin fermé pour l’élite européenne.»

Le Supporters ‘Trust a déclaré qu’un sondage de ses membres en 2019 a révélé que 81% étaient contre Tottenham rejoignant une Super League avec seulement 3% d’accord.

«Nous appelons (les propriétaires) ENIC, les gardiens temporaires de notre grand club, à se distancer de tout groupe rebelle et à considérer pleinement les implications avant de prendre des décisions qui changeront fondamentalement le cours de l’histoire de Tottenham Hotspur pour toujours», a-t-il déclaré.

«L’avenir de notre club est en jeu.»

En réponse à la publication d’Arsenal Supporters ‘Trust sur Twitter, le groupe Spirit of Shankly de Liverpool a répondu: «La solidarité est plus que jamais nécessaire.

