Les groupes de soutien aux fausses couches félicitent Carrie Johnson pour avoir parlé de la perte de son bébé

Les groupes de soutien FAUSSE COUCHE ont félicité Carrie Johnson pour avoir discuté de son chagrin d’amour.

La courageuse Carrie, 33 ans, a révélé qu’elle avait perdu un bébé plus tôt cette année, mais qu’elle attend maintenant son deuxième enfant avec Boris Johnson.

Boris et Carrie Johnson attendent leur deuxième enfant Crédit : Reuters

Carrie, vue avec son fils Wilfred, a révélé qu’elle avait perdu un bébé plus tôt cette année Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Dans une déclaration sur Instagram, la femme du Premier ministre a déclaré qu’elle attendait un frère ou une sœur de leur premier enfant, Wilfred, qui devait arriver en hiver.

Ruth Bender Atik, de l’Association des fausses couches, a déclaré qu’il était important de parler de grossesse après la perte d’un bébé, car cela peut être une période d’anxiété pour un couple.

Elle a ajouté : « Il est essentiel que nous réfléchissions aux partenaires, que nous nous souvenions de leurs besoins et que nous leur demandions comment ils vont. »

Et Zoe Clark-Coates, du Mariposa Trust, un organisme de bienfaisance pour la perte et le deuil de bébé, a déclaré à la BBC : « Nous voyons un afflux massif de personnes demandant de l’aide si quelqu’un de notable, ou même une émission télévisée, couvre l’histoire de la perte d’un bébé dans leurs spectacles, on assiste à un véritable afflux de personnes.

« Lorsque des personnes de marque parlent de leur propre perte, cela donne à beaucoup de gens la confiance nécessaire pour commencer à en parler – et à partager leurs propres histoires personnelles. »