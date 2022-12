Les groupes de parents se révoltent contre le plan français de coupure d’électricité

Les écoles ne devraient pas souffrir des efforts pour maintenir le réseau pendant l’hiver, disent-ils

La fermeture des écoles comme méthode de lutte contre la crise énergétique en France est inacceptable, ont déclaré cette semaine des groupes de parents d’élèves français.

Les plaintes sont intervenues après que le gouvernement a ordonné aux autorités régionales de se préparer à d’éventuelles pannes de courant localisées au cas où le réseau serait surchargé pendant la saison hivernale. Les écoles n’étaient pas répertoriées comme sites prioritaires dans le réseau d’approvisionnement en énergie.

« Les parents ne veulent pas de fermetures d’écoles. Nous avons vu l’impact des fermetures sur les étudiants », Valérie Desouche, secrétaire adjointe de l’Union nationale des associations de parents autonomes (UNAAPE), a déclaré jeudi à BFM TV, évoquant les confinements pendant la pandémie de Covid-19.

Elle a ajouté qu’il était “impensable” de ne pas traiter les écoles en priorité pendant la crise énergétique.

“Nous voulons que les écoles soient ouvertes à tout prix” dit Desouche. “Nous ne pouvons pas mettre l’éducation des enfants au second plan.”

Le vice-président de la Fédération des parents pour l’éducation publique (PEEP), Laurent Zameczkowski, a également exhorté à donner la priorité aux écoles, affirmant “Pendant la crise sanitaire, nous avons tout fait pour maintenir les écoles ouvertes, et maintenant la crise de l’énergie sera la raison [to shut them down]?”

Le groupe a publié une déclaration mercredi, affirmant que « L’austérité énergétique ne peut se faire au détriment de la santé et de l’avenir des étudiants.

Selon la radio France Info, le plan gouvernemental prévoit des coupures potentielles entre 8h et 13h et entre 18h et 20h qui pourraient durer jusqu’à deux heures. Les sites prioritaires comprennent les hôpitaux, les commissariats et les casernes de pompiers, mais pas les écoles, qui pourraient être contraintes d’annuler certains cours.

“On ne dit pas qu’il va y avoir des coupures d’électricité, mais que ce n’est pas impossible”, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran. La France, avec de nombreux autres pays européens, a cherché des moyens d’économiser l’énergie et s’est préparée à d’éventuelles pannes alors que les États occidentaux tentent de freiner les exportations russes de pétrole et de gaz dans le cadre des sanctions liées au conflit ukrainien.