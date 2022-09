Les groupes de parents de Glenbard offriront une conférence en langue gujarati – Shaw Local

Glenbard B-PAC : Conseil consultatif des parents bilingues et Glenbard Parent Series présenteront un webinaire en langue gujarati intitulé “Comment soutenir la santé physique et mentale de votre enfant pour la réussite scolaire”, avec Krishna Bhagat et Tina Shah à 19 h le 29 septembre.

Aller à glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien vers le webinaire Zoom. Le programme sera présenté uniquement en gujarati, a indiqué un communiqué de presse.

Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou pour soumettre une question à l’avance, envoyez un e-mail à Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à gilda_ross@glenbard.org.

Une communication de soutien et des relations solides peuvent aider à améliorer le bien-être physique, mental et social d’un adolescent et à augmenter ses résultats scolaires. Bhagat et Shah discuteront de la pleine conscience, de la gestion du stress, de la bonne nutrition et du mouvement physique.

Bhagat est professeur adjoint au Département de santé publique de l’Université bénédictine. Shah est un professeur d’anglais de Glenbard, qui croit au pouvoir de la narration pour comprendre de multiples perspectives, en particulier les voix sous-représentées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur glenbardgps.org ou contactez Kruti Parikh au 630-681-3252 ou kruti_parikh@glenbard.org ou la directrice adjointe des services aux étudiants, des apprenants d’anglais et de l’équité Susanna Melón au 630-469-9100, ext. 5167, ou susanna_melon@glenbard.org.