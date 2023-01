Les groupes de la Coupe des ligues 2023 dévoilés pour les équipes MLS et Liga MX

Quinze groupes ont été révélés pour le tournoi élargi de la Coupe des Ligues qui, pour la première fois, mettra en vedette tous les clubs MLS et Liga MX lors de la compétition estivale 2023.

Débutant le 21 juillet et se terminant par une finale le 19 août, l’événement d’un mois est présenté comme un tournoi “de type Coupe du monde” qui comprendra 18 équipes de la Liga MX et 29 de la MLS.

Les trois meilleurs clubs de la compétition gagneront automatiquement des places dans une Ligue des champions de la CONCACAF 2024 reformatée.

Les 15 groupes de trois, annoncés jeudi, sont répartis en quatre régions différentes : Ouest (trois groupes), Centre (quatre groupes), Sud (quatre groupes) et Est (quatre groupes).

Les champions en titre de la Coupe MLS LAFC et les champions de la Liga MX Apertura 2022 Pachuca — qui ont gagné plus de points dans le tableau cumulé de l’année dernière que les champions de la Clausura 2022 Atlas — ont automatiquement obtenu une place dans les huitièmes de finale à élimination directe.

Le placement dans chaque groupe pour les 15 meilleurs clubs MLS (en dehors de LAFC) a été déterminé d’abord par leur région correspondante, puis par leur position dans le classement 2022 du Bouclier des supporters.

Les 15 meilleurs clubs de Liga MX (en dehors de Pachuca) ont été sélectionnés par le tableau global 2022, puis placés dans les groupes par ordre inverse des 15 meilleures équipes MLS, de sorte que l’équipe MLS classée n ° 1 soit jumelée avec le n ° 15 équipe de Liga MX et vice-versa.

Les clubs MLS restants ont d’abord été placés dans leur région correspondante, puis organisés en groupes en fonction de leur position au classement du bouclier des supporters.

Le FC Juarez et Queretaro, les deux derniers clubs de la Liga MX, ont été placés dans des créneaux ouverts dans les régions du Sud et de l’Est.

Tous les clubs du tournoi de la Coupe des ligues de cette année joueront deux matchs chacun, avec un calendrier qui est actuellement en préparation. Les 15 équipes MLS les mieux classées de la phase de groupes organiseront deux matches.

Les 77 matchs de la compétition auront lieu aux États-Unis et au Canada. Trois points seront attribués pour les victoires en phase de groupes, et s’il y a égalité à la fin du temps réglementaire, chaque équipe se verra attribuer un point et se battra pour un point supplémentaire lors d’une séance de tirs au but qui s’ensuivra. Les détails sur les bris d’égalité au classement du groupe n’ont pas encore été révélés.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe rejoindront ensuite Pachuca et LAFC en huitièmes de finale, où elles s’affronteront pour gagner une place en finale le 19 août.

La Liga MX et la MLS mettront leurs saisons en pause pour présenter la Coupe des ligues 2023. Le tournoi à venir est une version étendue de la compétition qui a débuté en 2019 et a expérimenté un nombre limité de clubs invités des deux ligues.

En septembre 2021, une annonce a été faite pour la nouvelle version de l’événement qui s’étendra à toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX.

“Il n’y a jamais eu de Coupe de la Ligue dans les grands sports professionnels sur ce continent ou ailleurs et nous pensons que le tournoi contribuera à rehausser le profil de la CONCACAF dans le monde”, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber, l’année dernière.

“Pour la Liga MX, cela signifie passer un mois avec notre grande et croissante base de fans aux États-Unis et créer de nouvelles opportunités internationales, afin que nos clubs et nos joueurs puissent montrer au monde leur talent et leur engagement envers l’excellence”, a ajouté le président de la Liga MX. Mikel Arriola.

Arriola a fait la une des journaux en septembre dernier lorsqu’il a déclaré lors du Sommet mondial du football que la Liga MX pouvait figurer parmi les “cinq meilleures ligues du monde” avec l’aide de la Coupe des ligues.

Lors du sommet, il a également expliqué pourquoi aucun des matchs ne se jouerait au Mexique. Prenant l’exemple de l’équipe nationale, Arriola a noté que “chaque fois que l’équipe nationale du Mexique joue aux États-Unis, elle génère sept fois plus de revenus qu’une équipe nationale”. [game] joué au Mexique.”

Les éditions précédentes de la Coupe des Ligues, remportées par Cruz Azul de la Liga MX en 2019 et Leon en 2021 – aucune compétition officielle de la Coupe des Ligues n’a été disputée en 2020 ou 2022 – ont toutes été organisées aux États-Unis.

Groupes Coupe des Ligues 2023

Ouest

Ouest 1 : Tigres UANL (n°2 LIGA MX), Portland Timbers (n°14 MLS), San Jose Earthquakes (n°25 MLS)

Ouest 2 : Monterrey (n°3 LIGA MX), Real Salt Lake (n°13 MLS), Seattle Sounders FC (n°20 MLS)

Ouest 3 : LA Galaxy (no 7 MLS), Club Leon (no 9 LIGA MX), Vancouver Whitecaps FC (no 16 MLS)

Central

Central 1: Amérique (n ° 1 LIGA MX), Columbus Crew (n ° 15 MLS), St. Louis CITY SC (n ° 28 MLS)

Central 2 : Puebla (n°6 LIGA MX), Minnesota United FC (n°10 MLS), Chicago Fire FC (n°23 MLS)

Centrale 3 : Chivas Guadalajara (n°7 LIGA MX), FC Cincinnati (n°9 MLS), Sporting Kansas City (n°21 MLS)

Central 4 : Nashville SC (n°8 MLS), Toluca (n°8 LIGA MX), Colorado Rapids (n°17 MLS)

Sud

Sud 1 : Austin FC (n°3 MLS), Mazatlan FC (n°13 LIGA MX), FC Juarez (n°16 LIGA MX)

Sud 2 : Santos Laguna (n°4 LIGA MX), Orlando City SC (n°12 MLS), Houston Dynamo FC (n°24 MLS)

Sud 3 : Cruz Azul (n°5 LIGA MX), Inter Miami CF (n°11 MLS), Atlanta United (n°22 MLS)

Sud 4 : FC Dallas (n°6 MLS), Necaxa (n°10 LIGA MX), Charlotte FC (n°18 MLS)

Est

Est 1 : Philadelphia Union (n°1 MLS), Club Tijuana (n°15 LIGA MX), Queretaro (n°17 LIGA MX)

Est 2 : CF Montréal (no 2 MLS), Pumas (no 14 LIGA MX), DC United (no 27 MLS)

Est 3 : New York City FC (no 4 MLS), Atlas (no 12 LIGA MX), Toronto FC (no 26 MLS)

Est 4 : New York Red Bulls (n°5 MLS), Atletico de San Luis (n°11 LIGA MX), New England Revolution (n°19 MLS)