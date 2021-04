Des groupes de supporters de toute l’Europe se sont unis dans une lettre ouverte appelant le président de l’Association des clubs européens, Andrea Agnelli, à abandonner les projets « téméraires » de modifier la Ligue des champions.

Des supporters représentant 14 équipes, dont Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Ajax, ont déclaré que le projet d’étendre la première compétition européenne à 36 équipes – sur les 32 existantes – avec chaque club jouant 10 matches de groupe est une « prise de pouvoir flagrante ». «

Les propositions du «système suisse», qui entreront en vigueur à partir de 2024, offriront un filet de sécurité aux clubs d’élite qui ne se qualifient pas en accordant deux places sur les performances passées en Europe.

Le nombre total de matchs joués passera de 125 à 225, mettant les ligues nationales sous une énorme pression pour réduire leur calendrier de rencontres pour tenir compte des changements. Le président de la Juventus, Agnelli, fervent partisan du programme, présidera vendredi une réunion de la CEA pour décider de soutenir ou non les changements.

Si elle est approuvée, l’UEFA devrait ratifier la proposition lorsque son comité exécutif se réunira lundi.

« Vos projets de restructuration de la Ligue des champions en augmentant le nombre de matchs, en introduisant des qualifications basées sur les réalisations passées et en monopolisant les droits commerciaux représentent une menace sérieuse pour l’ensemble du jeu », lit-on dans la lettre signée par les groupes sous l’égide collective de Football Supporters Europe (FSE).

«Au lieu de réaliser votre objectif supposé de ‘construire une industrie du football prospère, durable et socialement responsable’, vous ne ferez que creuser l’écart entre les riches et les autres, briser les calendriers nationaux et vous attendre à ce que les fans sacrifient encore plus de temps et d’argent. «

Les fans ne soutiennent pas les changements proposés pour la Ligue des champions. Photo par Catherine Ivill / Getty Images

L’UEFA pense que l’élargissement de la Ligue des champions augmentera les revenus et évitera l’échappée très répandue de la Super League européenne, mais les groupes de supporters pensent que cela faussera l’équilibre concurrentiel, créant un atelier fermé avec 15 membres fondateurs bénéficiant d’une participation garantie.

FSE fait valoir que tous les plus de 200 membres de la CEA n’en bénéficieraient pas.

« Une telle prise de pouvoir flagrante serait indéfendable dans le meilleur des cas, mais au plus fort d’une pandémie mondiale, ce n’est rien de plus que des profits de crise – sans parler d’un contraste frappant avec la solidarité affichée par les fans », a-t-il ajouté.

«Au cours de l’année écoulée, nous avons soutenu nos clubs sans condition, en achetant des abonnements sans espoir d’assister à des matchs et en payant des abonnements à la télévision pour regarder des rencontres répétitives tenues dans des stades vides et sans âme, tout en travaillant dans les coulisses pour trouver de nouveaux. Mais nous n’avons ni le temps ni l’argent pour investir dans vos fantasmes ou financer votre insatiable cupidité. Et en fin de compte, nous sommes votre modèle d’affaires.

« Même la plupart des membres de l’ECA sont perdants des réformes proposées. Nous sommes les fans d’aujourd’hui et nous ne voulons pas plus de jeux européens. Nous voulons des ligues nationales fortes et compétitives, une chance égale de se qualifier pour l’Europe basée sur le mérite sportif et plus juste. partage de la richesse du jeu.

« Nous exigeons donc que vous abandonniez vos plans imprudents. Nous appelons également les instances dirigeantes du football à cesser de faire des concessions aux clubs d’élite et à intervenir pour protéger l’avenir du football. »