Les groupes de supporters de Manchester United ont organisé une bannière d’avion avec la mention «2 milliards volés #GlazersOut» pour protester contre la propriété de la famille Glazer, qui a survolé Elland Road avant le match de Premier League de dimanche contre Leeds.

La bannière fait suite aux manifestations contre la propriété de la famille Glazer samedi, où des milliers de fans se sont rassemblés près de la statue de la Trinité, déclenchant des fusées éclairantes, des bannières suspendues et des foulards à l’extérieur d’Old Trafford, beaucoup portant les couleurs verte et or synonymes de manifestations de fans contre les vitriers qui se sont produits depuis que la famille américaine a acquis le club en 2005.

La colère des fans survient après une semaine tumultueuse où United était l’un des membres fondateurs – avec cinq autres clubs anglais – de la proposition de Super League européenne.

Une déclaration commune d’une collection de groupes de fans disait: « Une banderole a survolé Elland Road aujourd’hui pour rappeler que la destruction de Manchester United par la famille Glazer va bien au-delà de leur récente tentative de tuer la pyramide du football.

«Depuis leur rachat par effet de levier en 2005, les Glazers ont coûté à Manchester United plus de 2 milliards de livres d’intérêts, dividendes, dettes, jetons de présence, remboursements de dettes et ventes d’actions.

«Le message est très simple: vous n’êtes pas le bienvenu à Manchester.

« Assez, c’est trop. Il est trop tard pour des excuses. Votre temps est écoulé. #GlazersOut ».

















1:37



Des milliers de fans de Manchester United et de Liverpool se sont rendus samedi pour protester contre leurs propriétaires et l’échec du projet de Super League européenne.



C’est la deuxième fois que les fans de United expriment publiquement leur mécontentement à l’égard des Glazers cette semaine. Jeudi, un petit groupe de supporters est entré par effraction dans le centre de formation du club de Carrington pour exprimer leur mécontentement envers les propriétaires.

Les manifestations sont intervenues après une action similaire des partisans de Chelsea, Arsenal et Liverpool plus tôt cette semaine.

















0:23



Images de fans qui ont fait irruption dans le terrain d’entraînement de Manchester United pour protester contre la propriété de Glazer



Joel Glazer, nommé vice-président de la Super League européenne lors de l’annonce dimanche dernier, s’est excusé mercredi dans une lettre à tous les fans de United après le retrait du club de la compétition.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a présenté sa démission au conseil d’administration suite aux projets avortés, mais il restera en poste jusqu’à la fin de l’année.

Une autre manifestation organisée des fans est prévue juste avant le match à domicile de United contre Liverpool le 2 mai.