Quelques jours à peine après le déploiement de sa nouvelle politique obligeant les utilisateurs à partager leurs données avec Facebook, WhatsApp a subi une brèche de confidentialité embarrassante, ses groupes de discussion privés étant indexés sur le moteur de recherche de Google.

La violation de la vie privée a été signalée dimanche. Des liens d’invitation vers des groupes de messagerie WhatsApp privés ainsi que certains profils d’utilisateurs ont été indexés par Google et sont apparus dans les résultats de recherche, ce qui signifie essentiellement que tout le monde pouvait rejoindre des discussions prétendument sécurisées et voir à la fois les discussions et les numéros de téléphone associés.

Le problème a été rapidement résolu par WhatsApp et les liens exposés ont maintenant disparu des résultats de recherche. Le problème semble avoir été similaire à une violation de la confidentialité des chats et des informations utilisateur signalée au début de 2020.

Dans la déclaration de la société concernant la violation, elle a insisté sur le fait que la sécurité de l’application avait été considérablement améliorée depuis la fuite de l’année dernière, et impliquait que les utilisateurs eux-mêmes avaient été responsables du débordement de Google du week-end.

« Depuis mars 2020, WhatsApp a inclus la balise ‘noindex’ sur toutes les pages de liens profonds, ce qui, selon Google, les exclura de l’indexation, » il a déclaré à Gadgets 360 oultet, exhortant les utilisateurs à ne pas publier de liens d’invitation dans des endroits accessibles au public pour les éloigner des moteurs de recherche.

Comme tous les contenus partagés dans des canaux publics consultables, les liens d’invitation publiés publiquement sur Internet peuvent être trouvés par d’autres utilisateurs de WhatsApp. Les liens que les utilisateurs souhaitent partager en privé avec des personnes qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance ne doivent pas être publiés sur un site Web accessible au public.

L’incident survient quelques jours après que WhatsApp a déployé sa nouvelle politique très controversée obligeant les utilisateurs à partager leurs données privées avec sa société mère, Facebook, ou à quitter la plate-forme s’ils n’y consentaient pas. La société a déclaré que les informations collectées seraient utilisées pour « Aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services. » Il a reconnu qu’il surveille le contenu des utilisateurs pour « Lutter contre le spam, les menaces, les abus ou les activités de contrefaçon » et « améliorer » l’expérience WhatsApp.

Les règles controversées ont déclenché un exode massif d’utilisateurs du messager, ses rivaux – Telegram, ainsi que Signal – bénéficiant d’un pic de popularité conséquent.

