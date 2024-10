Les groupes de défense du droit à l’avortement dépensent plus de 6 fois plus que leurs opposants lors des campagnes électorales

Les groupes promouvant mesures de vote pour ajouter des amendements Les constitutions de neuf États qui consacreraient le droit à l’avortement ont permis de récolter plus de 160 millions de dollars.

C’est près de six fois ce que leurs opposants ont rapporté, a découvert l’Associated Press dans une analyse des données de financement de campagne compilées par le groupe de surveillance Open Secrets et les gouvernements des États.

Les rapports sur les dépenses de campagne sont un instantané dans le temps, surtout à cette fin des campagnes, lorsque les contributions affluent pour beaucoup.

L’avantage financier se manifeste dans les dépenses publicitaires, où les données de la société de suivi des médias AdImpact montrent que les campagnes ont dépensé plus de trois fois plus que les opposants en publicités à la télévision, sur les services de streaming, à la radio et sur les sites Web.

Les partisans du droit à l’avortement ont prévalu sur les sept mesures électorales présentées aux électeurs depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022, ce qui a mis fin au droit national à l’avortement et ouvert la porte aux interdictions et aux restrictions qui sont désormais appliquées. dans la plupart des États sous contrôle républicain.

La Floride est le géant des campagnes électorales en faveur de l’avortement cette année.

Les partisans de la mesure ont récolté plus de 75 millions de dollars et les opposants 10 millions de dollars. Ensemble, cela représente près de la moitié du total national.

Le Parti républicain de l’État utilise des fonds supplémentaires, provenant notamment d’entreprises de tout le pays, pour inciter les électeurs à rejeter la mesure. En incluant cela, les supporters sont toujours en tête des achats de publicité entre 60 et 27 millions de dollars.

Les dépenses totales mardi sont à peu près les mêmes que celles consacrées à la course au Sénat américain.

L’amendement annulerait l’interdiction de la plupart des avortements après le premier six semaines de grossesse – alors que les femmes ne savent souvent pas qu’elles sont enceintes – cela a été signé par le gouverneur républicain Ron DeSantis et est entré en vigueur en mai. L’administration DeSantis a pris des mesures pour contrecarrer la campagne en faveur de l’amendement.

Les règles de vote de Floride donnent un coup de pouce aux opposants : l’adoption nécessite l’approbation de 60 % des électeurs au lieu d’une majorité simple.

Le Dakota du Sud est une exception, avec un avantage financier important pour les groupes anti-avortement.

Selon une analyse d’Associated Press des révélations de la campagne d’État, ils ont collecté environ 2 millions de dollars, contre 1 million de dollars pour les partisans du droit à l’avortement.

Il y a eu un grand changement la semaine dernière lorsque le groupe de défense du droit à l’avortement Dakotans for Health a annoncé avoir reçu 540 000 $ de Think Big America, un fonds lancé par le gouverneur de l’Illinois, Jay Pritzker, un démocrate. Le directeur du fonds, Mike Ollen, a déclaré que cela aidait les publicités à être vues plus largement dans ce qui pourrait être une course serrée.

Avant cela, les groupes nationaux de défense du droit à l’avortement, notamment la Planned Parenthood Federation of America, avaient pour la plupart ignoré le Dakota du Sud parce que, disaient-ils, la mesure électorale ne allait pas assez loin. Il autoriserait des restrictions sur les avortements après les 12 premières semaines de grossesse si elles sont liées à la santé de la femme.

« Nous nous retrouvons coincés entre être trop extrêmes à l’extrémité droite du spectre et pas assez extrêmes à l’extrémité gauche du spectre », a déclaré Rick Weiland, co-fondateur de Dakotans for Health. « Nous pensons que nous sommes en plein milieu. »

La campagne anti-avortement dans le Dakota du Sud, comme ailleurs, vise en grande partie à présenter l’amendement comme étant trop extrême. L’argent Think Big a fourni une nouvelle chance d’y parvenir.

« Les Dakotans du Sud ne veulent pas que les opinions extrêmes de Chicago, de San Francisco et de New York entachent notre grand État », a déclaré la porte-parole du Life Defense Fund, Caroline Woods, dans un communiqué.

Un groupe anti-avortement a signalé la semaine dernière une contribution de 25 000 $ du comité d’action politique du gouverneur républicain du Dakota du Sud, Kristi Noem.

Le Nebraska a mesures de vote concurrentes.

On autoriserait l’avortement jusqu’à la viabilité, c’est-à-dire après 20 semaines. L’autre interdirait l’avortement dans la plupart des cas après les 12 premières semaines – faisant écho à la loi actuelle de l’État, mais autorisant également une loi plus stricte.

Les partisans du maintien des restrictions sont en tête de la course aux financements, avec au moins 9,8 millions de dollars. Une famille importante en a fourni plus de la moitié. Le sénateur républicain américain Pete Ricketts a contribué pour plus d’un million de dollars, et sa mère, Marlene Ricketts, a contribué 4 millions de dollars.

La campagne pour un meilleur accès a permis de récolter au moins 6,4 millions de dollars.

Dans la plupart des endroits, les partisans du droit à l’avortement disposent d’une importante avance en matière de collecte de fonds.

En Arizona, au Colorado, au Missouri, au Montana et au Nevada, les opposants ont chacun récolté moins de 2 millions de dollars.

Pendant ce temps, les groupes promouvant ces questions dans ces États ont tous collecté au moins 5 millions de dollars.

Les questions de vote ont des circonstances différentes.

L’amendement du Missouri ouvrirait la porte au blocage de l’interdiction actuelle de l’avortement par l’État à tous les stades de la grossesse, à quelques exceptions près. Les partisans de la mesure ont récolté plus de 30 millions de dollars, contre 1,5 million de dollars pour les opposants.

En Arizona, l’adoption de l’amendement sur l’avortement annulerait l’interdiction après les 15 premières semaines de grossesse et l’autoriserait jusqu’à la viabilité fœtale, et plus tard dans certains cas. La Cour suprême de l’État a statué cette année qu’une interdiction de 1864 sur l’avortement à tous les stades de la grossesse pouvait être appliquée, mais le Le législateur l’a rapidement abrogé.

Colorado est l’un des rares qui n’impose déjà aucune limite de gestation quant au moment où un avortement peut être obtenu pendant la grossesse. Le Montana autorise l’avortement jusqu’à viabilité.

Les opposants à la mesure du Nevada n’ont signalé aucune dépense. Pour entrer en vigueur, l’amendement doit être adopté cette année et de nouveau en 2026.

La collecte de fonds a été faible des deux côtés Maryland, bien que le fonds de Pritzker dise qu’il y envoie de l’argent, et New Yorkoù une mesure électorale ne mentionne pas spécifiquement l’avortement mais interdirait la discrimination fondée sur « l’issue de la grossesse, les soins de santé reproductive et l’autonomie ».

Les groupes libéraux, y compris ceux qui ne sont pas tenus de déclarer qui sont leurs donneurs, sont beaucoup plus actifs dans les campagnes que leurs homologues anti-avortement.

Le Fairness Project, qui promeut des mesures de vote progressives, a promis 30 millions de dollars pour les amendements à l’avortement de cette année. Jusqu’à présent, 10 millions de dollars de contributions sont apparus dans les rapports de financement de campagne.

Plusieurs autres groupes de défense du droit à l’avortement ont contribué 5 millions de dollars ou plus. Aucune entité anti-avortement n’a déclaré avoir donné autant.

Les groupes qui ont financé la majorité de la campagne de l’année dernière contre un amendement sur le droit à l’avortement dans l’Ohio approuvé par les électeurs sont absents de la liste des grands contributeurs de cette année.

Le Fonds Concord, qui fait partie d’un réseau de groupes politiques centrés autour de Leonard Leo, un militant juridique conservateur qui a joué un rôle moteur dans l’obtention des nominations des juges de la Cour suprême qui ont voté pour renverser Roe, n’est pas du tout apparu dans les rapports financiers cette année. .

Susan B. Anthony Pro-Life America n’a pas été active sur les mesures de vote sur l’avortement cette année, mais elle injecte de l’argent dans la course à la présidentielle pour soutenir le républicain Donald Trump.

« C’est le combat le plus important pour la vie qui nous attend », a déclaré la porte-parole de la SBA, Kelsey Pritchard, dans un communiqué, soulignant que le groupe avait pour objectif de dépenser 92 millions de dollars dans huit États pour la course à la présidentielle.