Les groupes de défense des droits de l’homme menacent de se retirer de l’enquête sur l’ingérence étrangère

Une coalition de groupes de défense des droits de l’homme représentant les communautés ethniques ciblées par la Chine s’apprête à boycotter l’enquête publique sur l’ingérence étrangère qui débute lundi si la commissaire Marie-Josée Hogue permet aux hommes politiques ayant des liens présumés avec Pékin de les contre-interroger et d’avoir accès à des témoignages confidentiels. .

Le juge Hogue, juge de la Cour d’appel du Québec qui dirige l’enquête, a accordé la qualité pour agir à l’ancien ministre libéral de l’Ontario Michael Chan, aujourd’hui maire adjoint de Markham, en Ontario, et au député indépendant Han Dong. Le fait d’être debout signifie qu’ils peuvent contre-interroger les témoins et avoir accès à toutes les preuves recueillies, y compris tout ce qui est présenté à l’enquête en dehors des audiences.

Le juge Hogue a également accordé le statut d’intervenant au sénateur indépendant Yuen Pau Woo, ce qui lui permet de participer aux audiences sur l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021.

La Coalition des droits de l’homme, un organisme qui regroupe des groupes canadiens qui se sont prononcés contre l’ingérence étrangère de la Chine et les violations des droits de l’homme, affirme que les trois hommes politiques entretiennent depuis longtemps des liens avec des diplomates chinois et expriment des opinions pro-Pékin.

« Je suis très pessimiste quant à cette enquête », a déclaré Mehmet Tohti, directeur exécutif du Uyghur Human Rights Advocacy Project. « C’est un point mort pour moi. Nous allons nous retirer.

M. Tohti a déclaré que les trois hommes « ont agi comme des responsables chinois au Canada, donc je ne suis pas prêt à me rendre disponible pour être contre-interrogé par eux ».

Gloria Fung, présidente de Canada-Hong Kong Link, a déclaré que les membres de la coalition ont une connaissance directe des opérations d’influence étrangère de la Chine dans les communautés de la diaspora et s’inquiètent de leur sécurité.

« Cet arrangement constitue une menace sérieuse pour la sécurité de tous les autres participants et témoins. Les informations personnelles confidentielles et le contenu des soumissions, contenant des noms d’individus, seraient totalement exposés à des personnes ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois et auraient probablement des conséquences sur les témoins ainsi que sur les membres de leur famille en Chine continentale et à Hong Kong », a déclaré Mme Fung. dit.

La coalition a demandé à la juge Hogue de reconsidérer sa décision et de limiter l’accès de M. Chan et de M. Dong à leurs dossiers confidentiels ou la possibilité de les contre-interroger.

Le porte-parole de la Commission, Michael Tansey, a refusé de commenter.

Dans l’une de ses décisions de décembre concernant la demande d’enquête, la juge Hogue a reconnu les allégations de la coalition, notant que dans sa demande, le groupe « prétend que M. Chan, M. Dong et le sénateur Woo ont des liens possibles et un soutien envers les Chinois ». Parti communiste (PCC).

Mais dans une autre décision le mois dernier, le commissaire a déclaré que M. Dong et M. Chan avaient un intérêt substantiel dans l’enquête, y compris un « intérêt pour leur réputation ». Elle a noté : « Il a été rapporté dans les médias que certains hommes politiques sino-canadiens, dont M. Chan, s’étaient livrés, ou auraient pu, à des activités inappropriées en lien avec les 43e ou 44e élections générales. »

Pour cette raison, a-t-elle déclaré, il est « primordial qu’ils bénéficient de l’ensemble des droits et protections en matière de participation ».

M. Chan est depuis des années une cible de sécurité nationale du Service canadien du renseignement de sécurité en raison de ses liens présumés avec le consulat chinois de Toronto et de son association avec des mandataires de Pékin. Le Globe and Mail a rapporté en 2015 que M. Chan avait fait l’objet de séances d’information sur la sécurité du SCRS en Ontario.

Le chef de file du Parti libéral de longue date a été lié par le SCRS au diplomate chinois Zhao Wei, qui a été expulsé du Canada en mai après que le Globe a révélé qu’il était à l’origine de plans visant à intimider le député conservateur Michael Chong et des membres de sa famille à Hong Kong.

M. Chan a nié ces allégations, déclarant au Globe qu’il est un Canadien loyal et accusant le SCRS de diffamation.

Il n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’enquête.

M. Dong a quitté le caucus libéral en mars, affirmant qu’il voulait blanchir son nom après que Global News a rapporté qu’il aurait dit à un diplomate chinois en février 2021 que la libération des Canadiens emprisonnés Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine profiterait aux conservateurs. . L’ancien gouverneur général David Johnston, nommé par le gouvernement rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, a jugé ces allégations fausses. M. Dong a fermement nié ces allégations et poursuit Global News.

Le Globe a rapporté en mars, citant une source de sécurité nationale, que M. Dong, au moment de la conversation avec le diplomate chinois, était également sous surveillance du SCRS parce que le consulat chinois de Toronto le considérait comme l’un des alliés les plus puissants de Pékin.

« Je suis pleinement convaincu que le commissaire Hogue et les avocats de la commission veilleront à ce que l’enquête sur l’ingérence étrangère soit menée de manière respectueuse et équitable », a déclaré M. Dong dans un courriel.

M. Woo a été accusé par des sénateurs conservateurs d’être un apologiste de Pékin après s’être opposé à une motion critiquant la construction par la Chine d’îles artificielles et d’aérodromes militaires dans la mer de Chine méridionale. Il s’est également opposé aux appels des critiques des droits de l’homme à l’égard de la Chine en faveur de la création d’un registre des agents étrangers.

M. Woo a déclaré au Globe que l’intervention de la Human Rights Coalition « met en évidence le réflexe antilibéral et censuré de nombreux défenseurs de l’enquête publique et le risque d’une chasse aux sorcières qui pourrait en découler ».

“Je suis convaincu que le commissaire prendra une sage décision”, a-t-il ajouté.

Les critiques craignent également que l’enquête, que le gouvernement a longtemps résisté à mettre en place, n’aura pas accès à tous les documents du cabinet de sécurité nationale pour déterminer pourquoi le premier ministre Justin Trudeau et les principaux ministres ont ignoré les avertissements du SCRS sur l’ampleur de l’ingérence de l’État chinois dans le pays. Élections de 2019 et 2021.

“Je me demande si cette enquête permettra réellement d’obtenir suffisamment d’informations pour pouvoir faire comprendre clairement aux Canadiens la nature des opérations chinoises au Canada”, a déclaré l’expert en Chine Charles Burton, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier.

Cette semaine, la commission entendra des experts en sécurité nationale sur les types d’informations classifiées qui peuvent être divulguées et celles qui devraient être cachées au public. Parmi les témoins cette semaine figurent le directeur du SCRS, David Vigneault, l’ancien directeur du SCRS, Richard Fadden, et le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc. L’enquête se déroule ensuite à huis clos et les audiences publiques reprennent en mars.

« C’est l’un des plus grands défis auxquels la Commission sera confrontée », a déclaré le juge Hogue dans un communiqué mardi dernier, affirmant qu’elle souhaitait « partager autant d’informations que possible avec les Canadiens par le biais de nos audiences et de nos rapports, même si une grande partie de l’information que nous recevons proviendront de documents et de sources classifiés.

M. Burton a déclaré que l’objectif des audiences de cette semaine « semble être principalement une justification pour restreindre l’accès à des documents classifiés qui feraient la lumière sur ce que le gouvernement savait ».