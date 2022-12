Les groupes de défense des droits à l’avortement se tournent vers les prochains combats après les victoires de 2022

CHICAGO (AP) – Enhardis par les résultats des élections de mi-mandat de novembre, les partisans du droit à l’avortement disent qu’ils se préparent à des combats encore plus importants dans les législatures des États et aux élections cruciales à venir, y compris les courses de 2024 pour le Congrès et le président.

Les victoires pour les mesures de vote sur le droit à l’avortement et les candidats qui soutiennent l’avortement ont fourni une feuille de route sur la façon de gagner les futures campagnes, disent les démocrates et les dirigeants de plusieurs organisations. Les efforts de mobilisation ont réuni des femmes de races, d’âges et d’idéologies différentes qui n’étaient pas d’accord avec la décision de la Cour suprême des États-Unis cet été d’éliminer le droit constitutionnel à l’avortement, formant des coalitions plus diverses et plus larges.

L’élection a également changé la façon dont les gens parlent de l’avortement, disent-ils. Longtemps considéré comme un problème polarisant dont il était conseillé aux démocrates de s’éloigner, il est maintenant considéré comme un sujet fondamental qui doit être abordé – et qui les aidera à gagner.

“Nous pensons, sur la base de l’enthousiasme et de ce que nous avons vu dans nos sondages à la sortie et dans les résultats des élections, qu’il s’agit d’un problème persistant”, a déclaré Mini Timmaraju, président de NARAL Pro-Choice America. Le groupe, ainsi que Planned Parenthood Action Fund et EMILY’s List, ont engagé 150 millions de dollars pour les élections de 2022.

« Nous sommes allés très, très loin. Mais nous pourrions faire beaucoup plus et nous devrons progresser dans cette direction pour 2024 », a-t-elle déclaré.

À l’approche des élections de novembre, les sceptiques – y compris certains au sein du Parti démocrate – pensaient que la décision de la Cour suprême de juin annulant Roe contre Wade s’était estompée en tant que motivation pour les électeurs, dépassée par les préoccupations concernant l’inflation, la criminalité ou l’impopularité du président Joe Biden.

Mais lors de la première élection nationale depuis la décision, les électeurs ont protégé le droit à l’avortement via des mesures de vote dans cinq États. Les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu, gardant le contrôle du Sénat et remportant des courses pour le poste de gouverneur et d’autres postes de haut niveau à l’échelle de l’État, et parmi les plus grands gagnants figuraient les candidats démocrates qui ont fait de la préservation du droit à l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes.

VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat à mi-mandat, a révélé que 7 électeurs sur 10 ont déclaré que la décision de la Haute Cour sur le droit à l’avortement était un facteur important dans leurs décisions à mi-mandat. VoteCast a également montré que la décision était largement impopulaire. Environ 6 personnes sur 10 se disent en colère ou insatisfaites. Et environ 6 sur 10 se disent favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

“L’élection a montré à quel point c’est motivant pour les gens et je ne pense pas que cela va disparaître de sitôt”, a déclaré Jen Klein, directrice du Conseil de la politique de genre de l’administration Biden, à propos du droit à l’avortement.

L’un des principaux points à retenir pour les partisans du droit à l’avortement était que les électeurs se soucient de plus d’une question et votent en fonction de celle-ci. Et pour de nombreuses femmes, les droits reproductifs sont une question économique, ont déclaré des militants.

Les démocrates de la Chambre, qui ont perdu la majorité mais détenaient plus de sièges que prévu pour donner au GOP un avantage étroit, ont mentionné l’avortement dans 51% des publicités télévisées et radiodiffusées par le Comité de campagne du Congrès démocrate dans ses districts les plus compétitifs, selon un post-élection Note DCCC. L’économie, l’extrémisme et l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis ont également été mentionnés, bien que moins souvent, dans les publicités du DCCC.

« Il y avait beaucoup de sceptiques, beaucoup d’experts disant que nous allions perdre. Ils ont dit que l’avortement polarisait, n’en parlons pas, ça ne va pas mobiliser les femmes », a rappelé Amanda Brown Lierman, directrice exécutive de Supermajority, une organisation multiraciale et progressiste formée après l’élection de Donald Trump en 2016 pour organiser les femmes et voter. . «Ils n’auraient pas pu avoir plus tort. Vous avez maintenant un électorat qui se sent puissant.

Avec des interdictions quasi totales de l’avortement en place dans plus d’une douzaine d’États, les groupes de défense des droits à l’avortement s’attendent à ce que bon nombre de leurs prochains efforts soient déployés dans les législatures des États, où les républicains continuent de faire pression pour des restrictions. Ils sont également actifs dans le second tour du Sénat américain en Géorgie entre le titulaire démocrate Raphael Warnock et la légende du football GOP Herschel Walker.

D’autres prochains tests incluent une élection au printemps pour la Cour suprême du Wisconsin qui pourrait modifier l’équilibre du tribunal dans un État où l’avortement est interdit, et la course du gouverneur de novembre 2023 dans le Kentucky. Plusieurs républicains rivalisent pour défier le gouverneur démocrate Andy Beshear, qui soutient le droit à l’avortement, dans un État à tendance conservatrice où les électeurs ont rejeté en novembre une mesure de vote soutenue par les républicains visant à nier toute protection constitutionnelle pour l’avortement.

Puis viendra 2024, lorsque la nation choisira un président et quel parti contrôlera le Congrès.

Les opposants à l’avortement, quant à eux, examinent également ce qui a fonctionné – et ce qui n’a pas fonctionné – à moyen terme et débattent de leur stratégie pour l’avenir.

Marjorie Dannenfelser, présidente du groupe anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America, a fait valoir que dans la mesure où les opposants au droit à l’avortement ont perdu, c’était plus un signe de la façon dont l’argent publicitaire a été dépensé que de la direction que prend le pays sur la question. à la lumière de l’annulation de Roe c. Wade.

Les démocrates, notamment les titulaires vulnérables dans les courses compétitives à la Chambre des États-Unis, ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicité soulignant l’opposition stricte de leurs adversaires républicains au droit à l’avortement. Pendant ce temps, les campagnes républicaines et les groupes apparentés ont dépensé une fraction de la messagerie spécifique à l’avortement, permettant aux attaques – parfois de fausses déclarations des positions et des enregistrements du GOP – de recevoir peu ou pas de réponse.

“La leçon que j’espère est apprise – certaines leçons sont difficiles – est que cela ne se reproduira plus”, a déclaré Dannenfelser. “Notre objectif est qu’il y ait un moment d’ampoule des leçons apprises et qu’il y ait un changement par rapport à la stratégie de l’autruche consistant à se mettre la tête dans le sable.”

L’argent a acheté ce que Dannenfelser a appelé des “mensonges sans réponse”.

Par exemple, un groupe de campagne national de la Maison démocrate a diffusé des publicités pour aider la représentante à deux mandats du Minnesota Angie Craig, une démocrate qui soutient le droit à l’avortement, déclarant que son challenger républicain Tyler Kistner soutenait l’interdiction de l’avortement sans exception pour les femmes qui tombent enceintes à la suite d’un viol. ou l’inceste. Et ce malgré le fait que Kistner ait déclaré qu’il soutenait de telles exceptions en juin.

Les assistants de campagne de Kistner ont protesté lors d’entretiens avec la presse pendant la campagne. Mais ni Kistner ni les groupes républicains n’ont diffusé d’annonces en réponse. Pourtant, Kistner, qui s’est présenté sans succès contre Craig en 2020, n’a fait aucune mention de sa position sur l’avortement sur son site Web de campagne cette année, contrairement à il y a deux ans.

“Lorsque les comités du parti et leurs dirigeants disent:” Peu importe ce qu’ils disent, ne parlez pas d’avortement “, alors les mensonges persistent”, a déclaré Dannenfelser.

Avec un Congrès divisé, le groupe de Dannenfelser se concentre sur l’évaluation étroite des candidats républicains à la présidence, a-t-elle déclaré. Cela signifie trier les candidats sur le terrain qui ne voient aucun rôle fédéral pour restreindre l’avortement, a-t-elle déclaré.

“La seule chose qui est inacceptable, c’est l’idée qu’ils n’ont pas de travail à faire s’ils sont élus”, a-t-elle déclaré.

D’autres républicains disent que la leçon pourrait être que le GOP devrait s’éloigner de soutenir des interdictions strictes. Ils évoquent des élections comme celle de cet été dans le Kansas conservateur, où les électeurs ont massivement soutenu le droit à l’avortement.

“Je pense qu’il y a des conversations tranquilles sur la question de savoir si le parti au niveau national devrait prêter une attention particulière à ce qui s’est passé par exemple dans un État comme le Kansas”, a déclaré Jennifer Young, une lobbyiste républicaine des soins de santé.

Les journalistes d’Associated Press Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa, et Colleen Long et Amanda Seitz à Washington ont contribué à ce rapport.

Sara Burnett, l’Associated Press