Les groupes de bibliothèques redonnent – ​​Shaw Local

La bibliothèque publique de St. Charles offre des services aux résidents financés en grande partie par les impôts locaux comme la plupart des autres entités gouvernementales. La programmation, les collections, le mobilier et l’équipement s’enrichissent toutefois grâce aux généreux dons de nos deux plus grands donateurs : Les Amis de la bibliothèque publique de Saint-Charles et la Fondation de la bibliothèque publique de Saint-Charles.

Sur une base annuelle, ces deux organisations soutiennent la bibliothèque en donnant des fonds pour améliorer les ressources et les opérations. Les Amis vendent quotidiennement des livres dans les sections adultes et jeunesse de la bibliothèque. Ils organisent également deux ventes annuelles de livres d’occasion qui rapportent des centaines d’acheteurs et des milliers de dollars à la bibliothèque.

La fondation organise des collectes de fonds annuelles qui comprennent des événements tels que des soirées-questionnaires et des visites d’auteurs. Ils envoient également une lettre de fin d’année qui apporte des fonds pour un projet spécial identifié par la bibliothèque et la fondation comme nécessitant des ressources supplémentaires. En 2022, la fondation a approuvé une nouvelle vitrine pour le hall qui peut être utilisée par des groupes locaux et des organisations à but non lucratif pour aider à faire connaître les ressources communautaires.

De nombreux programmes de bibliothèque populaires auprès des résidents sont financés par les Amis ou la fondation. Les événements de la bibliothèque sont offerts aux personnes de tous âges et ravissent le public avec des sujets éducatifs et divertissants. Des programmes tels que des représentations historiques, des concerts et des lectures d’été amènent les gens à la bibliothèque et répondent à la mission de la bibliothèque de soutenir la croissance et la créativité des individus de notre communauté.

Les efforts d’embellissement contribuent à rendre la bibliothèque plus agréable à visiter. Plus récemment, l’incroyable sculpture de papillon lunaire en mosaïque qui se trouve au sommet du jardin en terrasse a été créée par un artiste local avec de l’argent donné par les Amis de la Bibliothèque.

Au cours des derniers mois, un don de la résidente Kathy Brens et de la fondation a aidé à restaurer la cheminée du bâtiment Carnegie. Non seulement la cheminée fonctionne maintenant pour garder les visiteurs au chaud pendant les mois froids, mais elle a été entièrement refaite et restaurée pour assurer de nombreuses années de plaisir et de préservation historique.

Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans le travail effectué par ces organismes entièrement gérés par des bénévoles, visitez le site Web de la bibliothèque : www.scpld.org/about.

La bibliothèque est reconnaissante du travail acharné et du dévouement de tous ceux qui contribuent au succès des Amis et de la fondation.