Les groupes d’aide soutenus par la blockchain pourraient être l’avenir de la philanthropie

Un mois après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, une organisation appelée Gitcoin a collecté plus de 800 000 dollars pour des initiatives visant à soutenir l’Ukraine avec des équipements de protection, de la nourriture et de l’aide. C’est l’une des nombreuses causes que Gitcoin et d’autres DAO dites d’impact financent grâce à la technologie blockchain.

Les organisations autonomes décentralisées d’impact, ou les DAO d’impact, utilisent les outils de cryptographie comme source de bien public et comme moyen alternatif de soutenir des causes sociales. Considérez-le comme la version blockchain d’un organisme à but non lucratif.

L’aide ukrainienne, la lutte pour les droits reproductifs et les efforts pour inverser les effets du changement climatique reçoivent tous l’aide des DAO d’impact pour rallier le soutien.

Ces organisations visent à corriger ce qu’elles considèrent comme le sous-financement institutionnel des initiatives et des causes publiques. Un DAO (prononcé “dow”) est une façon élégante de dire qu’il s’agit d’un organe autonome qui prend des décisions basées sur les votes de la communauté plutôt que sur les décisions de l’exécutif. Toute personne qui achète des jetons pour un DAO particulier peut voter sur les décisions prises par l’organisation, comme le problème social auquel donner des fonds.

Les passionnés de crypto ont créé des DAO pour tout, de la construction groupes d’amis de haut niveau à acheter la Constitution. Avec les DAO à impact, cependant, la mission est plus philanthropique – et ambitieuse.

En théorie, les DAO d’impact et les projets similaires de crypto-monnaie cherchent à corriger les défaillances des institutions traditionnelles en finançant des biens publics qui ne sont pas suffisamment soutenus dans la société. Ils ont été créés pour tout soutenir, des organisations de défense des droits reproductifs au Texas à l’aide au changement climatique. Les DAO d’impact vont à l’encontre de l’idée que tout ce qui concerne la crypto-monnaie consiste à gagner rapidement de l’argent.

En pratique, c’est un peu plus boueux. Les DAO d’impact et les projets de blockchain axés sur l’aide représentent une nouvelle façon de perturber l’acceptation de longue date du fonctionnement de la philanthropie et du don. Encore à leurs balbutiements, ils sont confrontés à des obstacles à l’accessibilité et à une méfiance générale du public en raison de la volatilité du marché de la cryptographie. Ce n’est qu’une des nombreuses façons dont le monde de la cryptographie a l’intention de réviser le statu quo.

Un nouveau modèle philanthropique

Les DAO existent depuis 2016, mais en 2021, juste au moment où les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther dépassaient les nouvelles valorisations sans précédent, il y a eu un changement. De plus en plus de passionnés de Web3 et de crypto-monnaie ont commencé à imaginer comment les technologies virtuelles pourraient avoir un impact positif plus tangible sur la société, a expliqué Scott Moore de Gitcoin.

Moore et le co-fondateur Kevin Owocki ont créé Gitcoin en 2017 pour financer les développeurs de logiciels créant la base de Web3, que les partisans de la blockchain surnomment la prochaine génération d’Internet. L’idée nébuleuse fait largement référence à un Internet décentralisé profondément intégré à la crypto et aux NFT.

Même si Gitcoin a commencé comme un DAO d’impact pour le financement de logiciels, dans les années qui ont suivi, il a financé des causes associées au changement climatique, à l’aide aux Ukrainiens, aux arts et à la culture.

“Nous voulons faire valoir que les biens publics Web3 sont plus que de simples infrastructures”, a déclaré Moore. “Ce sont des choses comme le climat dans lequel nous vivons, notre santé et notre bien-être, et la diversité de notre communauté. Nous ne pouvons pas simplement exister dans ce métaverse. Nous devons également avoir un impact dans ce monde.”

Parce qu’une communauté de membres décide des problèmes qu’un impact DAO financera, Moore pense que c’est plus égalitaire qu’un individu venant avec un don ou une nouvelle technologie pour une communauté mal desservie et indiquant comment utiliser ou dépenser les ressources.

Étant donné que ces dons ont lieu sur la blockchain, un autre avantage du modèle d’impact DAO est une transparence accrue et une surveillance communautaire, a déclaré Robbie Heeger, président et chef de la direction d’Endaoment, une plateforme de dons cryptographiques. La blockchain est un registre public, ce qui signifie que tout le monde peut voir qui a donné combien et qui a voté pour quoi.

D’importantes sommes d’argent ont été collectées par les DAO d’impact et les organisations à but non lucratif traditionnelles sur Endaoment, avec environ 3 millions de dollars donnés pour l’aide humanitaire ukrainienne, environ 2 millions de dollars pour la recherche et l’expérimentation liées à la physique et environ 500 000 dollars pour les droits reproductifs.

“Il y a cette conception que tout cela existe et va se produire dans le futur. J’ai vraiment l’impression, de notre point de vue, que non seulement les DAO d’impact sont une chose réelle qui se passe maintenant, amassant des sommes importantes, mais ils sont également en train de remanier les systèmes philanthropiques conventionnels », a déclaré Heeger.

20 étapes supplémentaires

Mais développer des relations avec des organisations locales dignes de confiance qui ne profiteront pas des communautés privées de leurs droits est un élément clé du travail de philanthropie qu’il est important d’établir et quelque chose sur lequel les DAO doivent travailler.

C’est selon Devin Mathias, qui, en tant que directeur principal du développement du Center for Disaster Philanthropy, a passé toute sa carrière dans le monde à but non lucratif à consulter ou à travailler avec des groupes philanthropiques.

“J’ai l’impression qu’une partie de ce que le monde et l’environnement cryptographiques généraux veulent, c’est, à la base, de perturber”, a déclaré Mathias. “Il y a des moments qui peuvent être formidables et qui peuvent être efficaces. Il y a des moments où cela ne fera que causer plus de problèmes et rendre les choses plus difficiles.”

Mathias est ouvert à de nouvelles façons de simplifier la philanthropie. Mais le processus caritatif demande du temps et des efforts pour éliminer les organisations auxquelles on ne peut pas faire confiance et développer des relations avec celles qui le peuvent. Il craint que les DAO d’impact ne se déplacent trop indélicatement pour le processus caritatif.

Mathias a noté que, sur le papier, il peut être intéressant pour les donateurs que ces DAO fournissent aux communautés des réponses potentielles à ces problèmes d’infrastructure, mais cela pourrait également compliquer davantage les problèmes existants.

“Vous venez de créer 20 étapes pour [the community] pour passer de la réception d’un cadeau à une véritable aide”, a déclaré Mathias. “Il y a beaucoup de pouvoir à simplement donner de l’argent aux bonnes personnes, afin qu’elles puissent passer de zéro à un impact rapide.”

Au-delà du DAO

Il y a quelques autres problèmes de financement des biens publics par le biais de l’impact que les DAO devront surmonter avant d’être largement acceptés. Les gens peuvent généralement comprendre la situation dans son ensemble, mais relayer les détails de la technologie est plus épineux, a déclaré Darrell Jones III de l’organisation de développement de l’infrastructure Web3 city3.

Jones essaie de créer une communauté hyperlocale florissante à Oakland, en Californie, en développant des outils Web3, comme une crypto-monnaie locale appelée Oak. city3 n’est pas un DAO, mais Jones s’est associé à impact DAO Gitcoin pour créer un processus de financement communautaire en tant que forme de gouvernance afin de déterminer les organisations à but non lucratif locales que la communauté voudrait financer. Le projet est toujours en développement, mais city3 a travaillé avec les résidents d’Oakland pour participer.

Le langage et les outils numériques autour de la crypto-monnaie et du Web3 sont particulièrement inaccessibles aux personnes extérieures à l’écosystème, a déclaré Jones. Un autre obstacle que la communauté crypto devra surmonter est de gagner la confiance des communautés qu’elle veut servir, sans parler du fait que la plupart des gens n’ont pas de portefeuilles crypto pour stocker des pièces numériques.

“Les détails sont plus difficiles à saisir pour les gens. Et puis utiliser la technologie telle qu’elle est aujourd’hui est encore plus difficile”, a déclaré Jones. Jones a souligné qu’ils travaillent sur ces questions et que city3 en est encore aux premiers stades de développement.

Le directeur de l’exploitation d’Endaoment, Zach Bronstein, a également noté qu’il ne s’agit pas seulement de faire entrer ces nouvelles idées dans la tête des gens ; il s’agit également de changer le récit autour de la crypto elle-même d’une arnaque pour devenir riche rapidement à un moyen efficace de financer des causes et des communautés.

“Plus il existe de choses dans la crypto-monnaie qui semblent juvéniles ou frauduleuses, moins il est probable que les gens soient disposés à participer à cet espace”, a déclaré Bronstein. “Donc, plus cet espace devient mature… plus il nous sera facile de créer des outils qui profitent aux organisations à but non lucratif de manière réelle et tangible.”

Le vrai monde

Une partie du scepticisme autour de cette nouvelle technologie est justifiable. Avec l’effondrement de la valeur de plusieurs crypto-monnaies et une nouvelle technologie d’exclusion présentée comme un baume pour les problèmes du monde réel, il est raisonnable que beaucoup jettent un regard critique sur les DAO.

Même lorsqu’il remplit son objectif de collecter des fonds pour différentes causes, les résultats peuvent soulever des sourcils.

Lorsque Gitcoin a lancé des rondes pour collecter des fonds pour l’Ukraine, il y avait une disparité dans le nombre de contributions pour des dons qui pourraient immédiatement aider les Ukrainiens par rapport au type de causes qui excitent les donateurs de crypto. Par exemple, lors du 13e cycle de financement de Gitcoin, il y avait des opportunités de financer l’aide en Ukraine, le climat et les infrastructures Ethereum. Un outil de comptabilité qui protège la vie privée a obtenu une grande majorité de contributions, avec seulement une fraction allant à des besoins plus pratiques comme les équipements de protection. Le financement est arrivé juste un mois après le début du conflit.

“Il y a eu trop peu de recherches et trop peu d’intérêt à servir les personnes qui pourraient être sceptiques à l’égard de Web3”, a déclaré Gary Sheng, co-fondateur de Dream DAO.

Ancien ingénieur logiciel de Google, Sheng a cofondé Dream DAO dans le but de permettre aux jeunes du monde entier d’utiliser Web3 pour de bon, mais maintenant il “se déconnecte de ses responsabilités” après avoir dirigé Dream DAO pendant ses six premiers mois. Sheng a déclaré qu’il souhaitait mieux comprendre comment les DAO d’impact peuvent être utilisés pour les personnes en dehors du monde Web3, où “sont les gens normaux et où sont nos grands-mères”.

“Si Web3 n’améliore pas considérablement la vie de beaucoup de gens qui n’aiment peut-être vraiment pas Web3”, a déclaré Sheng, “il ne réalise pas tout son potentiel”.