Les groupes d’aide étrangers en Afghanistan suspendent leur travail après l’interdiction des femmes au travail par les talibans | Nouvelles du monde

Plusieurs groupes fournissant de l’aide en Afghanistan ont suspendu leurs opérations après que les talibans ont décidé que les femmes ne pouvaient plus travailler pour des organisations non gouvernementales avec effet immédiat.

Le 24 décembre, les talibans dit l’interdiction des employées de sexe féminin était parce que certains n’avaient pas adhéré à l’interprétation talibane du code vestimentaire islamique pour les femmes.

Save The Children, CARE et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont tous déclaré qu’ils étaient incapables de travailler efficacement avec les femmes et les enfants sans leur personnel féminin en place.

Dans une déclaration commune, le trio d’organisations a déclaré : “Sans les femmes qui dirigent notre réponse, nous n’aurions pas atteint conjointement des millions d’Afghans dans le besoin depuis août 2021.

“Au-delà de l’impact sur la fourniture d’une assistance vitale, cela affectera des milliers d’emplois au milieu d’une énorme crise économique.

“Pendant que nous obtenons des éclaircissements sur cette annonce, nous suspendons nos programmes, exigeant que les hommes et les femmes puissent continuer de manière égale notre assistance vitale en Afghanistan.”

Le talibansLe ministère de l’Economie a déclaré avoir reçu de “graves plaintes” concernant le fait que le personnel féminin ne portait pas le foulard ou le hijab “correct”.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est dit profondément troublé par la décision des talibans, ajoutant : “Les Nations unies et leurs partenaires, y compris les organisations non gouvernementales nationales et internationales, aident plus de 28 millions d’Afghans qui dépendent de l’aide humanitaire pour survivre.”

Il n’était pas clair si l’interdiction, annoncée dans une lettre et confirmée par le ministère de l’Économie, s’appliquait également aux femmes étrangères ou à celles travaillant pour les Nations Unies, qui ont une présence importante dans le pays.

Les femmes afghanes exhortent le monde à aider



Le ministère de l’Economie a déclaré que l’interdiction s’applique aux Afghanistanl’organisme de coordination des organisations humanitaires de l’ONU, connu sous le nom d’ACBAR, qui n’inclut pas l’ONU.

Cependant, l’ONU engage des ONG qui font partie de l’ACBAR en Afghanistan pour mener à bien son travail humanitaire.

L’ONU a déclaré qu’elle espérait rencontrer les talibans pour clarifier la question. Ramiz Alakbarov, son représentant spécial adjoint pour l’Afghanistan et coordinateur humanitaire, a ajouté que la plupart de son travail dans le pays était effectué par des ONG.

Il a déclaré : “Beaucoup de nos programmes seront affectés et nous ne pourrons pas les mettre en œuvre car, à moins que nous ayons une participation du personnel féminin à l’évaluation des besoins humanitaires, à l’identification des bénéficiaires, à la fourniture de l’aide et à la distribution des l’aide – alors nous ne serons pas en mesure de les mettre en œuvre.”

Cette interdiction est intervenue quelques jours après que les femmes afghanes ont été arrêté d’aller à l’université par les talibans, un geste qui attiré la condamnation internationale.