Les “groupes d’activistes” empoignent les bénéfices de Twitter – Musk

Le milliardaire a rencontré cette semaine des groupes d’activistes pour promettre que les politiques de modération du site resteraient pour l’instant

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a accusé «groupes d’activistes” de “essayant de détruire la liberté d’expression en Amérique” en faisant pression sur les annonceurs pour qu’ils boycottent sa plateforme même s’il n’a changé aucune politique. Le milliardaire s’est adressé à Twitter pour se plaindre du “chute massive des revenus” le vendredi.

La plateforme perd de l’argent »en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes», a tweeté Musk, qualifiant la situation de «extrêmement foiré !”

“Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique,” il a écrit.

Musk a organisé mardi un appel Zoom avec des représentants de la Stop Hate for Profit Coalition, un groupe de pression dirigé par l’ADL qui a organisé des boycotts d’annonceurs sur les plateformes de médias sociaux en raison des faiblesses perçues pour se tenir à l’écart “discours de haine.” Des représentants de la NAACP, de Color of Change, de l’Asian American Foundation et du George Bush Presidential Center auraient également été présents, entre autres.

Twitter a connu une baisse massive de ses revenus, en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes. Extrêmement foiré ! Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique. – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2022

La coalition a pu sécuriser ses trois «demandes immédiates» du magnat Tesla, selon plusieurs membres et Musk lui-même.

Il a promis de ne pas reformater les comptes interdits avant que les résultats des élections de mi-mandat ne soient certifiés ou avant un «processus clair« avait été imaginé, et juré de rester en place »intégrité électorale” les mesures. De plus, Musk a accepté de former un “conseil de modération de contenu» qui comprendrait des représentants de l’ADL et d’autres membres de la coalition avec «divers” points de vue.

Lire la suite Elon Musk promet “la source d’informations la plus précise sur Terre”

Bien qu’il semble apporter le soi-disant “absolutiste de la liberté d’expression» Au talon, le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt, a laissé entendre que des contrôles supplémentaires pourraient être nécessaires dans un communiqué publié à la suite de l’appel. Il a insisté “il reste encore beaucoup à faire pour réduire les mensonges et la haine sur Twitter” et a déclaré que le retour en arrière sur les progrès précédents était “pas une option.”

Quelques utilisateurs de Twitter ont fait des suggestions sur la manière dont Musk pourrait gérer la campagne de pression.

“Nommez et faites honte aux annonceurs qui succombent aux boycotts des annonceurs», Mike Davis, co-fondateur du projet de responsabilité Internet, tweetésuggérant aux partisans de Musk de s’engager dans un “contre-boycott” contre eux.

Plus des trois quarts des 2,7 millions de personnes interrogées ont convenu que les annonceurs devraient soutenir la liberté d’expression plutôt que le politiquement correct lorsqu’ils ont été interrogés par Musk mercredi.

Musk a licencié le conseil d’administration et plusieurs cadres supérieurs après avoir pris ses fonctions de PDG la semaine dernière. Cependant, il a tenté de rassurer les annonceurs sur le fait que le site ne deviendrait pas un «Hellscape libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquence» sous sa surveillance.