L’Inde a remporté huit médailles d’or et un total de 13 médailles dans l’histoire des Jeux Olympiques. Crédit. FIH

Après les Jeux pré-olympiques de Valence, d’Inde et d’Oman, champ le hockey défini les derniers qualificatifs pour le Jeux Olympiques de Paris 2024 et la Fédération Internationale (FIH) ont confirmé les groupes pour le grand événement de la capitale française, établis selon le classement.

Pour femme, Belgique, Espagne et Grande-Bretagne classé à Valence, tandis que Allemagne, États-Unis et Japon gagné en Inde. Les six pays ont rejoint France (organisateur), Australie, Pays-Bas, Chine, Argentine et Afrique du Sud (champions continentaux).

Les Pays-Bas, champions à Tokyo 2020 et médaillés d’or lors de trois des quatre dernières éditions, feront partie du groupe A avec la Belgique, l’Allemagne, le Japon, la Chine et la France ; le groupe B comprendra quant à lui l’Australie, l’Argentine, la Grande-Bretagne, l’Espagne, les États-Unis et l’Afrique du Sud.

Outre les Pays-Bas, présents à Los Angeles 1984, Pékin 2008, Londres 2012 et Tokyo 2020, les autres champions olympiques présents à Paris seront l’Australie (Séoul 1988, Atlanta 1996 et Sydney 2000), l’Espagne (Barcelone 1982), Allemagne (Athènes 2004) et Royaume-Uni (Rio 2016).

Lors des qualifications masculines, Belgique, Espagne et Irlande qualifié au Championnat de Qualification Olympique de Valence, et Allemagne, Grande-Bretagne et Nouvelle-Zélande qualifié à Oman. Ces six équipes rejoindront l’organisateur France et les champions continentaux Pays-Bas, Inde, Australie, Argentine et Afrique du Sud.

Dans le groupe A, il y aura les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la France et l’Afrique du Sud ; tandis que dans le groupe B se trouveront la Belgique (qui défend le titre), l’Inde, l’Australie, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande.

L’Inde domine les Jeux Olympiques, remportant huit titres (Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, Berlin 1936, Londres 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956, Tokyo 1964 et Moscou 1980) et un total de 13 médailles, tandis que les autres champions olympiques de Paris seront être la Grande-Bretagne (Londres 1908 -comme l’Angleterre-, Anvers 1920 et Séoul 1988), l’Allemagne (Munich 1972, Barcelone 1982, Pékin 2008 et Londres 2012), les Pays-Bas (Atlanta 1996 et Sydney 2000), la Nouvelle-Zélande (Montréal 1976), Australie (Athènes 2004), Argentine (Rio 2016) et Belgique (Tokyo 2020).

Le format du hockey sur gazon à Paris 2024 sera le même que lors de la dernière édition : les quatre premiers de chaque zone iront en quarts de finale et les croisements seront définis par les positions (le premier jouera contre le quatrième dans l’autre zone). et le deuxième fera face au troisième).

Le tournoi débutera le 27 juillet et se terminera le 9 août avec la finale féminine, tandis que le champion masculin sera défini la veille. Le décor sera légendaire Yves-du-Manoirqui a accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de Paris 1924, l’athlétisme et le football, entre autres sports.