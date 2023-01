Les groupes Casino et Carrefour font-ils monter les prix à Paris ?

Alors qu’il est toujours plus cher de faire ses courses à Paris, certains pointent du doigt deux principaux responsables : le groupe Casino et le groupe Carrefour, qui avec 78% de parts marché en cumulé, exerceraient une pression à la hausse sur les prix de l’alimentaire. Un raccourci facile, dans la mesure où de nombreux autres critères expliquent le coût de la vie dans la capitale française.

Les prix flambent partout en France ces derniers moi

Surtout ceux de l’alimentation, avec une inflation de 12% dans les supermarchés. Il devient donc plus difficile aujourd’hui pour les Français de remplir leurs paniers de produits du quotidien. D’autant plus à Paris, département le plus cher de France, avec des prix 19% plus élevés qu’ailleurs sur le territoire national.

Mais alors, pourquoi est-il plus cher de faire ses courses dans la capitale ?

La faute aux groupes Casino (propriétaire des filiales Monoprix et Franprix) et Carrefour, qui tireraient les prix à la hausse grâce à leur position de force sur le marché parisien ? Il faut dire que les deux entreprises détiendraient respectivement 53 et 25% de parts de marché de la distribution alimentaire dans la capitale.

Si elle n’a rien d’illégal, cette situation proche d’un duopole limiterait toutefois la concurrence, et alourdirait, in fine, la note des tickets de caisse. « Plus il y a de concurrence, plus les prix pour les consommateurs sont avantageux. Il n’y a qu’à voir ce qui s’est passé pour la téléphonie mobile. Quand Free est arrivé sur le marché, ça a fait chuter les tarifs », a récemment signalé au Parisien Grégory Caret, directeur de l’observatoire de la consommation pour l’UFC-Que-choisir,

Le directeur du département distribution au sein de l’Institut d’études Kantar Frédéric Valette tient néanmoins à nuancer cette analyse. L’omniprésence de Monoprix et de Franprix est certes indiscutable, mais il n’y pas de quoi parler pour autant « d’un monopole dans Paris avec deux enseignes qui se partageraient un énorme gâteau. […] Il y a des circuits alternatifs importants dans la ville avec une offre très diverse en cavistes, en marchés alimentaires, en boucherie ou en magasins bios », précise-t-il.

Quoi qu’il en soit, il est réducteur d’associer le prix du panier parisien aux seuls groupes Casino et Carrefour. Le faible nombre d’enseignes différentes joue un rôle, mais d’autres paramètres entrent en ligne de compte, comme les loyers, y compris commerciaux, qui sont bien plus hauts à Paris que dans le reste de France. Tout comme le niveau des salaires moyens.

De manière générale, l’ensemble des services présents dans Paris intra-muros ont des prix plus élevés que ceux fixés chez les autres départements français. En effet, l’alimentaire n’est pas le seul secteur affichant des prix importants, puisque les cafés, les restaurants ou encore les hôtels sont également concernés.

Il convient aussi de rappeler que tous les acteurs de l’alimentaire sont libres d’ouvrir des commerces à Paris. Le groupe Carrefour et le groupe Casino ne peuvent évidemment pas empêcher leurs concurrents de s’installer. Seuls les élus au sein de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ont la possibilité de se prononcer sur la création de magasins (s’ils font moins de 1 000 m2).

Les autres poids lourds français de la distribution, comme Super U, Intermarché, Auchan ou Aldi auraient donc les mains libres pour renforcer leur présence à Paris, Paris intra-muros et en petite couronne. L’une des raisons de leur présence moins forte dans la capitale ? Les coûts logistiques. En effet, la forte implantation de magasins Casino et Carrefour dans la ville de Paris et en petite couronne a certainement permis aux deux enseignes de mieux gérer les coûts logistiques, notamment d’approvisionnement, également bien plus élevés à Paris que dans le reste de la France.