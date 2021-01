Alors que le Brexit devient une réalité, c’est l’industrie de la musique britannique qui réalise maintenant que jouer dans l’UE les laissera hors de sa poche, avec les frais supplémentaires de visas, de permis de travail et de TVA.

Cette décision a conduit plus de 260000 artistes à signer une pétition, dont la chanteuse-compositrice britannique Laura Marling, l’ancienne star des One Direction Louis Tomlinson et le groupe de rock écossais Biffy Clyro.

Il y aura également une énorme quantité de formalités administratives impliquées si les groupes veulent visiter plusieurs pays de l’UE lors de leur tournée.

Paul Pacifico, le PDG de l’Association of Independent Music, a déclaré: « Il ne s’agit pas d’un permis de travail européen, c’est le permis de travail de chaque pays et qui couvre l’EEE (Espace économique européen), pas seulement l’UE ». .

« Donc, si vous partez en tournée en Europe, vous pourriez être obligé de suivre les règles de 30 pays différents pendant votre tournée », at-il ajouté.

Alors qu’une grande partie des négociations pré-Brexit se sont concentrées sur la pêche, la musique semble avoir été légèrement mise de côté, selon Michael Berkeley, compositeur et diffuseur.

«Ce pays tire 5,8 milliards de livres de l’industrie de la musique», dit-il.

« C’est comparé à la pêche, qui a été considérée comme cette grande chose souveraine – et je peux comprendre, nous devons gouverner les vagues, vous savez, mais c’est 1,4. Regardez la différence. »

Ce n’est pas seulement une question à sens unique, pour les actes de l’UE arrivant au Royaume-Uni, cela devient plus compliqué.

Le chanteur principal du groupe de rock suédois The Hives, Pelle Almqvist, dit qu’il sera moins intéressant sur le plan économique en tournée au Royaume-Uni.

« Ça va nous coûter cher de faire des spectacles au Royaume-Uni, je veux dire que nous finirons probablement par faire moins de spectacles au Royaume-Uni parce qu’il y aura moins d’incitation économique ».

« Je veux dire que ce sera toujours amusant à faire mais – je ne sais pas, le pire des cas de jouer au Royaume-Uni se transforme en passe-temps. »

Si le gouvernement britannique ne parvient pas à conclure un accord avec l’UE, il existe un risque réel que les fans ne puissent pas voir leurs artistes préférés en tournée.