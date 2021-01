Les règles souples du programme de protection des chèques de paie permettaient à pratiquement toutes les petites entreprises ou sociétés américaines de se qualifier pour un prêt de secours garanti par le gouvernement. Les citoyens et les groupes d’activistes ont critiqué des milliers de destinataires qu’ils jugeaient indignes, y compris de riches avocats, des politiciens et des lobbyistes politiques, des sociétés cotées en bourse et des entreprises faisant l’objet d’une enquête gouvernementale. Aujourd’hui, un groupe de défense qui lutte contre la désinformation en ligne attire l’attention sur un groupe de bénéficiaires de prêts qu’il trouve troublant: les militants anti-vaccin. Selon les données de la Small Business Administration, qui gère le programme, six organisations qui ont contesté la sécurité des vaccins et affirmé que les scientifiques ont qualifié de faux ont reçu des prêts totalisant collectivement plus de 1,1 million de dollars. (Les données ont été publiées le mois dernier en vertu d’une ordonnance du tribunal, en réponse à un procès intenté par le New York Times et d’autres organes de presse.) Les groupes qui ont reçu les prêts sont Children’s Health Defence, fondé par Robert F. Kennedy Jr .; le réseau d’action pour le consentement éclairé; le Centre national d’information sur les vaccins; Mercola.com Health Resources et Mercola Consulting Services, tous deux affiliés à l’éminent sceptique des vaccins Joseph Mercola; et le Tenpenny Integrative Medical Center, un cabinet médical dirigé par le Dr Sherri Tenpenny, un médecin et auteur qui s’oppose aux vaccins.

Les prêts, consentis par des banques et soutenus par le gouvernement, allaient de 72 500 $ au centre médical du Dr Tenpenny à 335 000 $ à Mercola.com. Ils ne semblent pas enfreindre les règles de la Small Business Administration: les prêts PPP étaient largement disponibles pour toute petite entreprise ou organisation à but non lucratif (généralement celles comptant 500 travailleurs ou moins) disposée à certifier que «l’incertitude économique actuelle rend cette demande de prêt nécessaire» pour soutenir leurs activités continues . Le Center for Countering Digital Hate, un groupe de défense basé à Londres, a découvert les prêts et a alerté le Washington Post, qui les a rapportés pour la première fois. Imran Ahmed, le chef de la direction du groupe, a qualifié de «banane» que de tels groupes soient éligibles à une aide financière financée par les contribuables. «Il y a une anomalie ici», a déclaré M. Ahmed. «Le PPP était nécessaire pour faire face au choc économique de Covid, et les anti-vaxxers inhibent fondamentalement notre capacité à vaincre Covid et à dépasser cela. Barbara Loe Fisher, présidente du Centre national d’information sur les vaccins de Sterling, en Virginie, a déclaré par courrier électronique que son groupe avait demandé le prêt «lorsqu’il est devenu évident que les verrouillages et les restrictions à la distance sociale menaçaient directement la sécurité de l’emploi d’un certain nombre de nos employés. et mis en péril la location continue de notre siège social en Virginie. » Le groupe a utilisé le prêt pour retenir l’ensemble de ses 21 travailleurs, a-t-elle déclaré. Mme Fisher a contesté l’idée que son groupe est anti-vaccin. L’organisation «ne fait pas de recommandations sur l’utilisation des vaccins et encourage tout le monde à être pleinement informé des risques et des complications des maladies infectieuses et des vaccins», a-t-elle déclaré.