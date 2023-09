Les groupes anti-avortement sont en désaccord sur les stratégies avant le vote dans l’Ohio. Cela pourrait être un aperçu pour 2024

Les opposants à l’avortement dans l’Ohio sont en désaccord non seulement sur la manière de formuler leur opposition à une initiative sur les droits reproductifs lors du scrutin de novembre, mais également sur leurs objectifs à long terme quant à la sévérité avec laquelle ils restreindraient la procédure.

Les désaccords, qui ébranlent le camp anti-avortement six semaines seulement avant le jour du scrutin, ouvrent une fenêtre sur les défis que le mouvement dans son ensemble se prépare à relever l’année prochaine. Des initiatives visant à protéger les droits reproductifs sont attendues dans plusieurs États et l’avortement sera une question centrale dans les courses aux élections.

Les messages de la campagne Scattershot dans l’Ohio font allusion à certains conflits internes entre les membres de la vaste coalition anti-avortement alignée contre l’amendement constitutionnel qui cherche à protéger l’accès à l’avortement dans l’Ohio.

Les premières publicités jouaient sur les craintes des électeurs en avertissant que l’amendement, connu sous le nom de Numéro 1, serait une porte d’entrée pour les adolescentes qui pourraient se faire avorter et subir des opérations de transition de genre sans le consentement de leurs parents. D’autres efforts se sont concentrés sur l’avancement d’arguments juridiques concernant la formulation spécifique de l’amendement, y compris la signification de « soins de santé reproductive ».

Dans sa première publicité télévisée à l’échelle de l’État, diffusée la semaine dernière, la campagne d’opposition Protect Women Ohio est allée dans une autre direction. Il combinait des extraits de l’ancien président Donald Trump et président Joe Biden à l’écran pour essayer de s’unir Républicains et les Démocrates contre la capacité de la proposition à protéger les avortements jusqu’au neuvième mois de grossesse, même si les statistiques sanitaires montrent que les avortements tardifs sont rares, généralement réservés à des circonstances mettant la vie en danger.

Terry Casey, un consultant républicain de l’Ohio, a déclaré que le fait que la campagne de l’opposition s’appuie sur deux politiciens impopulaires dans la publicité ne fait que prolonger une approche décousue qui, en fin de compte, ne parviendra probablement pas à l’emporter auprès des électeurs.

« L’élément clé que je regarde est : ‘Quel est le message du côté du non, et est-il clair et compréhensible ?' », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, je n’ai pas vu cela, ni qu’ils aient l’argent et les ressources nécessaires pour définir le problème auprès des 11,5 millions d’habitants de l’Ohio. »

Casey a déclaré que l’Ohioans United for Reproductive Rights, la coalition prônant le «oui», semble avoir développé un message cohérent – l’absence d’ingérence du gouvernement dans les décisions personnelles en matière de santé reproductive – et s’y est tenu. C’est plus facile à faire quand on est sur une séquence de victoires, a-t-il déclaré.

L’année dernière, la décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé l’affaire Roe v. Wade, a renvoyé la question de l’avortement aux États. Depuis lors, les électeurs des États démocrates et profondément républicains – Californie, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana et Vermont – ont voté pour protéger le droit à l’avortement sous une forme ou une autre. Des questions sur le droit à l’avortement sont prévues dans plus d’une demi-douzaine d’États l’année prochaine.

David Zanotti, président-directeur général de l’American Policy Roundtable, une organisation conservatrice, a déclaré qu’« il est très clair » que le mouvement pour le droit à l’avortement était prêt à accepter la décision de la Haute Cour dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization et que « la communauté anti-avortement ne l’était pas ». »

« Pendant 50 ans, nous n’avons pas eu à y penser parce que les grandes personnes en robe noire disaient que ce n’était pas votre affaire », a-t-il déclaré. « Maintenant, tout d’un coup, c’est notre affaire. »

Les républicains de tout le pays sont divisés sur la façon de progresser sur cette question, en particulier parce que cette série de défaites est étayée par des sondages publics qui suggèrent qu’environ les deux tiers des Américains pensent que l’avortement devrait généralement être légal. Les Républicains capitalisent-ils sur la décision de Dobbs pour militer en faveur d’un « avenir sans avortement », concéder une mosaïque de lois individuelles des États ou faire un compromis sur la législation fédérale ?

Protect Women Ohio est financé en grande partie par la branche campagne de Susan B. Anthony Pro-Life America, un groupe national anti-avortement de premier plan. Au printemps dernier, l’organisation a fait appel à Kellyanne Conway, sondeuse et ancienne conseillère de Trump, « pour inciter les candidats pro-vie à l’offensive lors du cycle électoral de 2024 ».

Conway et Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony, ont défini ce qu’ils entendent par « pro-vie » lorsqu’ils ont écrit dans un article d’opinion du Washington Post que le mouvement anti-avortement devrait adopter une norme minimale interdisant l’avortement après la 15e semaine de grossesse. grossesse.

La chronique est apparue après la défaite des républicains de l’Ohio lors des élections spéciales d’août, lorsque les électeurs de l’État ont rejeté catégoriquement une proposition d’amendement qui aurait rendu plus difficile l’adoption de la mesure sur l’avortement et d’autres changements constitutionnels futurs.

L’American Policy Roundtable ne soutient pas l’action fédérale, après que les conservateurs ont passé un demi-siècle à lutter pour ramener le pouvoir de décision sur l’avortement au niveau des États. Zanotti a déclaré qu’il avait choisi de mener sa propre campagne contre l’amendement de l’Ohio en se concentrant sur sa formulation et sa portée juridique.

Un autre acteur majeur du mouvement anti-avortement, la Conférence catholique de l’Ohio, fait partie de la coalition à l’échelle de l’État, mais mène également ses propres efforts parallèles pour s’opposer à l’amendement. Le directeur exécutif Brian Hickey a déclaré que la campagne se concentre sur trois points : les droits parentaux, la sécurité des femmes et le fait que l’amendement autoriserait les avortements pendant les neuf mois.

« Je considère que la Conférence catholique soutient autant de vies humaines que possible et accorde autant de ressources que possible aux femmes enceintes, aux mères célibataires et aux jeunes familles », a-t-il déclaré. « Cela inclut les crédits d’impôt, le logement abordable, le soutien social, ce genre de choses. »

Austin Beigel, président de End Abortion Ohio, ne considère pas la politique de 15 semaines soutenue par Susan B. Anthony comme « pro-vie ». Il a déclaré qu’il avait commencé à se qualifier d’« abolitionniste de l’avortement » parce qu’il pensait que le terme « pro-vie » n’avait plus de sens.

« Je n’utilise plus cette expression, car il semble que le mouvement pro-vie ne veut plus atteindre l’objectif d’abolir l’avortement », a-t-il déclaré. « À un moment donné, les différents groupes ont commencé à abandonner l’idée. »

Pour des groupes comme le sien, une date se démarque : le 12 mai 2022. Quelques jours seulement après la fuite d’un projet de loi suggérant que la Cour suprême annulerait Roe, mais avant que le tribunal n’agisse, la Louisiane était sur le point d’adopter un projet de loi définissant l’avortement comme un homicide, exposant ainsi les femmes. aux poursuites pénales et à la prison. Plus de 75 groupes anti-avortement, dirigés par National Right to Life, ont signé une lettre ouverte condamnant la législation.

Le président de l’Ohio Right to Life faisait partie des signataires de la lettre, critiquée par le groupe de Beigel. Le fossé entre les camps anti-avortement de l’État s’est creusé plus tôt cette année suite à une tentative d’introduire un projet de loi similaire dans l’Ohio, qui aurait interdit les avortements dès la conception et criminalisé les médecins et les femmes qui y participent.

Ce projet de loi était sur le point d’être présenté cet été lorsqu’un autre militant anti-avortement actif dans la campagne Protect Women Ohio a fait pression sur le sponsor pour qu’il l’ajoute, a déclaré Beigel. Ils craignaient que la publicité autour du projet de loi ne génère des réactions négatives et rende plus difficile la défaite de l’amendement sur le droit à l’avortement, qui venait tout juste d’être retenu pour le scrutin de l’automne.

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, lance un nouveau message aux électeurs dans le but de renforcer l’opposition à l’amendement constitutionnel. Fervent catholique opposé à l’avortement, DeWine promet que si les électeurs rejettent le numéro 1, il œuvrera à un compromis législatif avec lequel « la majorité des gens sont à l’aise ».

Pour les partisans du droit à l’avortement, les divisions que l’amendement de l’Ohio ont révélées au sein du mouvement anti-avortement ne sont que « cosmétiques », a déclaré Kellie Copeland, directrice exécutive de NARAL Pro-Choice Ohio.

Elle a souligné la législation adoptée par le Parlement sous contrôle républicain interdisant les avortements une fois qu’une activité cardiaque fœtale est détectée, généralement vers six semaines. Avec une Cour suprême d’État à majorité républicaine, Copeland a déclaré qu’elle n’avait aucun doute sur ce que les républicains feraient si la question 1 était rejetée.

« Peu importe qui prend les devants ou ce qu’ils disent, leur objectif a été et reste une interdiction totale de l’avortement sans exception », a-t-elle déclaré. « Ils discutent de stratégie, de tactiques pour retenir les électeurs qui ne sont pas de leur côté. »