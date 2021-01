Et des chercheurs médicaux, supervisés par l’un des plus grands virologistes de chauves-souris au monde, ont piégé les mammifères ailés pour les tester à la recherche de traces du coronavirus à l’origine du Covid-19. Les scientifiques pensent qu’il provient des chauves-souris.

La zone autour des grottes, le district de Photharam dans la province de Ratchaburi, a lié sa fortune aux chauves-souris – attirant des touristes, des entreprises d’engrais et, plus important récemment, des chiroptérologues, des scientifiques qui étudient les mammifères volants.

L’abbé du temple a raison de dire que les chauves-souris frugivores ont été associées à de graves virus qui ont sauté dans la population humaine. Mais les chauves-souris insectivores ont donné aux humains leur part de maladies mortelles. De nombreux virologues pensent que la chauve-souris en fer à cheval, un mangeur d’insectes passionné, peut être lié au coronavirus qui cause Covid-19. Et un rapport du parc national thaïlandais a identifié une espèce de chauve-souris en fer à cheval dans les grottes.

Près d’un quart des espèces de mammifères dans le monde sont des chauves-souris et leur capacité à voler tout en hébergeant une boîte de Pétri contenant des virus en fait à la fois des merveilles zoologiques et des vecteurs efficaces de maladies. Les maladies infectieuses qui auraient émergé des chauves-souris au cours des dernières décennies comprennent les coronavirus comme le SRAS et le MERS, ainsi que d’autres virus comme Nipah, Hendra et Ebola.

La plupart de ces virus ont été transférés des chauves-souris à un hôte intermédiaire, comme une civette de palme ou un chameau, avant de se diriger vers les humains.

Bien que le coronavirus à l’origine du Covid-19, qui a attiré l’attention du public fin 2019, n’ait pas été attribué de manière concluante aux chauves-souris, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, un chercheur a trouvé des preuves chez des chauves-souris fer à cheval d’un virus qui lui ressemble étroitement. Les excréments de chauves-souris en fer à cheval du Cambodge ont également montré des liens. Et le même type de chauve-souris était le réservoir naturel du coronavirus du SRAS.

La découverte du lien possible entre les chauves-souris en fer à cheval et le coronavirus lié à Covid-19 a incité le Dr Supaporn Watcharaprueksadee, chef adjoint du Centre pour les maladies infectieuses émergentes de Thaïlande et spécialiste des virus transmis par les chauves-souris, à enquêter sur les chauves-souris en Thaïlande , qui n’est pas loin du Yunnan et du Cambodge, peut partager une charge virale similaire.