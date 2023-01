Les grottes du lac Horne sur l’île de Vancouver suscitent un regain d’intérêt

Une attraction de longue date de l’île de Vancouver qui plonge les visiteurs dans l’obscurité a été remise à l’honneur.

Les grottes du lac Horne accueillent les visiteurs dans leurs profondeurs souterraines depuis plus de 30 ans, mais une récente visite publiée en ligne a suscité beaucoup d’intérêt pour cette attraction unique.

“C’est sorti de nulle part. Quelqu’un est venu ici pour une visite, a créé une petite bobine de 15 secondes et l’a publiée sur Instagram”, a déclaré Kyle Girgan, directeur des opérations de Horne Lake Caves.

La vidéo comprenait un voyage sur le toboggan souterrain des grottes, qui semble susciter un intérêt particulier.

Les visites proposées dans le système de grottes emmènent les visiteurs à travers quatre grottes différentes.

“Nous les appelons des visites de spéléologie parce qu’elles sont très pratiques”, a déclaré Girgan. “Nous vous donnons un casque et une lumière, vous avez un guide, vous allez sous terre pendant une heure et demie à quatre heures et demie.”

Les grottes du lac Horne sur l’île de Vancouver sont illustrées. (Nouvelles de CTV)

Ryan Nelson, membre du personnel, considère les grottes comme son bureau.

“C’est le premier pas de beaucoup de gens dans la spéléologie. C’est l’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons vraiment, c’est comment le faire en toute sécurité et comment le faire en toute sécurité pour vous et pour la grotte également”, a-t-il déclaré.

La diapositive susmentionnée fait partie d’un “projet de restauration de 100 ans” dans les grottes, qui éloigne les gens des anciennes formations cristallines à l’intérieur.

Il sert également de bonus amusant aux visiteurs, dont la plupart n’ont jamais été dans une grotte auparavant.

“Ils ont généralement la mâchoire ouverte, ils sont impressionnés et halètent beaucoup. J’adore ça”, a déclaré Nelson.

“J’adore montrer ces grottes aux gens pour la première fois.”

La diapositive Horne Lake Caves est montrée. (hornelakecaves/Instagram)Horne Lake Caves est une entreprise privée située à l’intérieur du parc provincial Horne Lake Caves, dans le centre de l’île de Vancouver, juste au nord de Port Alberni, en Colombie-Britannique.

“En termes de réflexion commerciale et stratégique, nous sommes très uniques, personne d’autre ne le fait”, a déclaré Girgan.

De nouveaux propriétaires ont acheté l’entreprise il y a environ deux ans à son propriétaire d’origine, qui a lancé les visites de spéléologie il y a environ trois décennies.

“Il a commencé l’écotourisme avant même que ce ne soit vraiment une chose, nous continuons juste cela avec du sang neuf, de l’argent neuf et une nouvelle énergie”, a déclaré Girgan.

L’année dernière, les grottes ont accueilli environ 11 000 visiteurs, selon l’entreprise.