Un membre de l’équipe de l’OMS à Wuhan a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour retracer les éléments génétiques de Covid-19 dans les grottes de chauves-souris, car le groupe teste la possibilité que le virus ait circulé bien avant qu’il ne soit identifié pour la première fois.

Peter Daszak, zoologiste et spécialiste des maladies animales, a déclaré jeudi à Reuters que l’équipe étudiait un certain nombre de scénarios, dont certains sont « Semble plus plausible qu’avant. »

L’équipe souhaite savoir si le virus était en circulation bien avant que les scientifiques ne soient identifiés à Wuhan fin 2019. «C’est quelque chose que notre groupe examine très attentivement pour voir quel niveau de transmission communautaire aurait pu se produire plus tôt,» Dit Daszak.

«Le vrai travail que nous faisons ici est de remonter des premiers cas à un réservoir animal, et c’est un chemin beaucoup plus compliqué, et peut s’être produit sur un certain nombre de mois, voire d’années.

Daszak a également participé à des travaux visant à retracer les origines du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002–2003, où le virus a été retracé pour la première fois dans une colonie de chauves-souris dans le sud-ouest de la province du Yunnan.

«Des recherches similaires doivent être menées si nous voulons trouver la véritable origine de la faune» de Covid-19. « Ce genre de travail pour trouver la source probable des chauves-souris est important car si vous pouvez trouver les sources de ces virus mortels, vous pouvez réduire le contact avec ces animaux, » il ajouta.

Des experts de l’OMS sont actuellement en Chine pour enquêter sur la source de Covid-19 et ils ont visité dimanche un marché humide à Wuhan. Il a été largement suggéré qu’un marché humide chinois était l’environnement dans lequel Covid-19 a été transmis pour la première fois aux humains.

Les scientifiques explorent toujours un certain nombre de théories relatives aux origines du virus.

Mardi, Pékin a demandé à Washington d’inviter l’OMS à effectuer des tests de traçabilité aux États-Unis, citant le fait que les autorités américaines ont trouvé des anticorps Covid-19 dans des dons de sang là-bas dès décembre 2019.

Des responsables de l’OMS ont déclaré jeudi à l’AFP que ce ne serait pas le cas « trouver la pleine compréhension ultime des origines de ce virus » pendant ce voyage en cours. Le chef de l’enquête à Wuhan a ajouté qu’ils avaient « très franc » discussions avec des scientifiques chinois sur la source de la pandémie, y compris des théories selon lesquelles le virus aurait été divulgué par un laboratoire.

