Les grossesses provoquées par le viol dans les États interdisant l’avortement sont estimées à 65 000, selon une étude : Shots

En tant que prestataire d’avortements dans le Montana, le Dr Samuel Dickman voit régulièrement des patientes qui lui disent qu’elles sont tombées enceintes après un viol. Il avait l’impression que les patients qui lui disaient ne représentaient qu’une fraction du nombre réel. “Il y a certainement beaucoup plus de survivantes de viol qui tombent enceintes et qui – pour des raisons tout à fait compréhensibles – ne veulent pas révéler ce fait à un prestataire médical qu’elles viennent de rencontrer.”

Dickman vivait et exerçait au Texas, et il a commencé à s’interroger sur les patientes tombées enceintes à la suite d’un viol dans des États où l’avortement n’est plus une option. (Il est également directeur médical de Planned Parenthood Montana et plaignant dans plusieurs poursuites contestant les restrictions à l’avortement dans le Montana.)

Lui et un groupe de collègues sont parvenus à une réponse. Ils estiment dans un lettre de recherche publié mercredi dans JAMA Médecine Interne que 64 565 grossesses ont été provoquées par un viol dans les 14 États où l’avortement est interdit.

Ce chiffre, bien qu’il s’agisse d’une estimation susceptible de susciter un certain débat, constitue une donnée importante puisque le Dobbs c.Jackson Santé des femmes La décision de la Cour suprême a annulé la garantie fédérale du droit à l’avortement. Même s’il existait autrefois un consensus politique selon lequel l’avortement devait être autorisé en cas de viol, la situation a changé. Peu d’États avec interdiction totale de l’avortement il y a des exceptions pour le viol. Ceux qui ont des exceptions exigent que les victimes signalent le viol aux autorités, ce qui, selon les recherches, ne se produit que dans une petite fraction des agressions sexuelles.

Un défi de données

Pour arriver au chiffre de près de 65 000 grossesses provoquées par un viol, les chercheurs ont d’abord estimé le nombre de viols survenus dans les États où l’avortement était interdit, alors que ces interdictions étaient en vigueur – des périodes qui varient d’un État à l’autre.

“Nous avons utilisé les meilleures recherches et données disponibles dont nous disposons pour déterminer la fraction de femmes en âge de procréer qui ont survécu – et la terminologie ici est horrible – à un viol vaginal”, explique Dickman. “La fondation était une enquête selon laquelle le [Centers for Disease Control and Prevention] menée qui, à notre avis, est probablement l’estimation la plus précise non seulement des agressions sexuelles signalées aux forces de l’ordre, mais également de celles qui n’ont pas été signalées aux forces de l’ordre.

Ils ont ensuite utilisé les données du Bureau of Justice Statistics sur la victimisation criminelle et les Uniform Crime Reports du FBI pour évaluer le nombre de viols vaginaux de femmes âgées de 15 à 45 ans, survenus dans ces 14 États alors que l’interdiction de l’avortement était en vigueur. Le chiffre auquel ils sont parvenus est d’environ 520 000 viols.

Enfin, ils ont calculé que 12,5 % de ces agressions entraîneraient une grossesse, sur la base des données du CDC. “Ce sont des chiffres difficiles à obtenir – il n’existe aucune sorte de collecte systématique au niveau des prestataires de soins de santé pour pouvoir répondre à la question du taux de grossesse parmi les personnes qui ont été victimes d’un viol vaginal”, reconnaît Dickman. . “C’est en quelque sorte le mieux que nous puissions faire.”

Leur estimation totale des grossesses dues au viol dans les États interdisant l’avortement est de 64 565.

Dickman, qui est également chercheur à la City University de New York, affirme que lui et ses collègues ont été choqués par les chiffres obtenus par leurs calculs.

“J’étais horrifié”, dit-il. “Les agressions sexuelles sont incroyablement courantes – je le savais de manière générale. Mais être confronté à ces estimations si élevées dans des États où il n’y a pas d’accès significatif à l’avortement ? C’est difficile à comprendre.”

« Une des raisons pour lesquelles nous faisons de la recherche est que lorsque je pense aux patients individuels, c’est trop », dit-il.

Certes, toutes les personnes qui tombent enceintes à la suite d’un viol ne souhaitent pas avorter, observe le Dr Rachel Perry, professeur d’OB-GYN à l’Université de Californie à Irvine, qui n’a pas participé à l’étude. “Nous savons que celles qui tombent enceintes après un viol sont plus susceptibles de choisir l’avortement que de poursuivre leur grossesse”, dit-elle. Cela suggérerait que des dizaines de milliers d’Américains ont voulu avorter après un viol et n’y ont pas eu d’accès significatif.

Selon Perry, les méthodes utilisées par Dickman et ses collègues pour arriver à leur estimation étaient appropriées, compte tenu du manque de données concrètes sur les agressions sexuelles et la grossesse. “Voir ces chiffres nous fait réaliser que, même s’ils ne sont pas exacts, il s’agit d’un énorme problème”, dit-elle.

Chaque numéro, une histoire

Samantha Hansen est une survivante ouverte d’un viol depuis des années, mais elle n’a révélé que récemment qu’elle était tombée enceinte à la suite de l’attaque. Elle était étudiante à l’université Brigham Young en 2014, alors qu’elle regardait Netflix avec quelqu’un qu’elle considérait comme un ami.

“Je suis allée dans l’autre pièce pour faire du pop-corn”, se souvient-elle. “Je crois qu’il a glissé quelque chose dans mon Coca-Cola, parce que quand je suis revenu et que j’ai commencé à siroter mon Coca-Cola, je n’ai pas tardé à ne plus pouvoir bouger un seul muscle.”

Elle ne se souvient pas des détails du viol. “Le reste de la nuit est constitué de fragments de flashs – et j’essaie de me battre pour reprendre le contrôle de mes membres.”

Le lendemain, elle prit une longue douche. “Ensuite, j’ai visité mon appartement. Tout ce qui avait été touché cette nuit-là était mis dans un sac poubelle, qui était ensuite jeté dans la benne à ordures à l’extérieur de mon appartement”, dit-elle. Puis elle a pris l’urgence pilule contraceptive appelée Plan B. Comme beaucoup de survivantes de viol, elle n’est pas allée chez le médecin ni signalé l’incident aux forces de l’ordre ; elle a juste essayé de faire comme si cela n’était jamais arrivé. Dans les semaines qui ont suivi, elle n’a pas pu dormir, elle a perdu du poids et ses notes ont chuté.

Quelques semaines plus tard, elle a remarqué qu’elle n’avait pas eu ses règles et un test de grossesse s’est révélé positif, même si elle avait pris le Plan B. Elle s’est rendue à Planned Parenthood pour discuter de ses options et a lutté pour prendre cette décision. Elle avait décidé de poursuivre la grossesse mais a fini par faire une fausse couche.

Hansen vit toujours dans l’Utah. Elle a écrit sur pourquoi elle pense que les interdictions de l’avortement sans exceptions en matière de viol nuisent aux survivantes de viol. L’année dernière, elle s’est prononcé contre un projet de loi de l’État cela aurait obligé les victimes de viol à déposer un rapport de police pour avoir accès à l’avortement.

“Après avoir perdu mon autonomie la nuit où j’ai été violée, avoir la possibilité de faire ce choix – puis-je reprendre le contrôle de mon corps et le garder ou l’avorter ? – a été tellement essentiel à ma guérison”, a-t-elle déclaré. explique.

Une question politique

Depuis que la Cour suprême a annulé Roe contre Wade, quelques cas clés d’avortements après un viol sont devenus des points chauds. Une jeune fille de 10 ans de l’Ohio qui a avorté après un viol a été au centre d’une tempête politique dans l’Indiana peu après le viol. Dobbs décision. Et Hadley Duvall, qui a été violée par son beau-père et est tombée enceinte à l’âge de 12 ans, est apparue dans un annonce de campagne pour le gouverneur démocrate du Kentucky, Andy Beshear. Cette publicité a été reconnue pour avoir aidé Beshear à être réélu.



Les sondages montrent systématiquement que la plupart des Américains pensent qu’une personne violée et tombant enceinte devrait avoir légalement accès à un avortement. Duvall est maintenant travailler avec les législateurs du Kentucky d’ajouter une exception pour le viol à l’interdiction de l’avortement dans cet État.

Pourtant, les exceptions au viol dans les lois sur l’avortement sont tombées en disgrâce parmi les groupes de défense des droits à l’avortement, et la majorité des États interdisant l’avortement n’incluent pas une telle exception. Students for Life, un groupe de défense des droits à l’avortement qui s’oppose fermement aux exceptions en matière de viol, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de NPR sur cette histoire. Dans un article de blogexplique le groupe, “la SFLA s’oppose aux exceptions au viol et à l’inceste parce que nous comprenons qu’un enfant n’est pas moins digne de vivre en fonction de la façon dont il a été conçu.”

D’un point de vue pratique, les avortements après un viol seraient également difficiles à obtenir dans les États qui interdisent l’avortement si toutes les cliniques proposant des avortements étaient fermées, ce qui est le cas dans plusieurs États.

Samantha Hansen, de l’Utah, se dit heureuse que les chercheurs aient travaillé pour quantifier le nombre de grossesses résultant de viols dans les États où l’avortement est interdit.

Elle dit que l’estimation de 65 000 pourrait surprendre certaines personnes. “Je ne suis pas surpris”, dit Hansen. “Si quoi que ce soit,…