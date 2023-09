Les grosses bêtes conservatrices s’opposent au plan « fou » de Rishi Sunak visant à supprimer le HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak est confronté à une révolte ouverte de la part des dirigeants de son propre parti, de ses principaux conseillers et chefs d’entreprise à propos du HS2 après L’indépendantsur les projets d’abandon du projet de plusieurs milliards de livres.

Deux anciens premiers ministres conservateurs, le tsar des infrastructures du gouvernement, des groupes puissants du Nord et des maires du Nord et du Sud se sont tous prononcés samedi pour critiquer M. Sunak.

La clameur ne cesse de croître depuis L’indépendant a révélé l’histoire il y a 10 jours, détaillant comment des coûts irrécupérables de 2,3 milliards de livres sterling pourraient être compensés par une économie de 34 milliards de livres sterling si le HS2 était abandonné au nord de Birmingham.

Ce journal a expliqué comment le soi-disant projet Redwood a été élaboré pour permettre au Premier ministre et au chancelier de s’asseoir face à face pour discuter des avantages en termes de coûts.

Downing Street a refusé à plusieurs reprises de dire si ce projet de longue date et dépassant le budget se poursuivrait, malgré les questions répétées des médias britanniques.

L’indépendant Il semble qu’une décision sur le projet pourrait être annoncée dès vendredi, avant la conférence des conservateurs à Manchester pour tenter d’apaiser le mécontentement.

Un chœur d’objections à l’abandon de la deuxième phase du projet est venu de :

• Sir John Armitt, président de la commission gouvernementale sur les infrastructures, qui a déclaré que ce serait un « désastre »

• Boris Johnson l’a qualifié de « non-sens motivé par le Trésor » qui « mutilerait » HS2

• David Cameron serait préoccupé par le fait que ce serait anti-conservateur

• Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié l’abandon du projet de « gaspillage d’argent colossal ».

• La maire du West Yorkshire, Tracey Brabin, a averti que cette décision nuirait à l’emploi, aux investissements et à l’économie.

• Le groupe d’entreprises Northern Powerhouse Partnership a déclaré que réduire la ligne serait « erroné »

Parmi les propositions envisagées figurent l’arrêt de la ligne au nord de Birmingham, tandis qu’un autre tronçon de ligne vers le centre de Manchester, qui devrait également être utilisé par le projet Northern Powerhouse Rail, est apparemment sur le billot et pourrait être réduit pour réduire les coûts.

Le dernier tronçon de la ligne vers Euston, la partie la plus coûteuse du projet, pourrait être abandonné au profit d’une terminaison à Old Oak Common, à six milles au nord.

M. Johnson a qualifié ce week-end les mesures d’économies de « désespérées », exhortant le Premier ministre à tenir l’engagement de nivellement par le haut de 2019 sur lequel les conservateurs ont été élus. Il a dit que cela « mutilerait » l’ensemble du projet.

« C’est le comble de la folie d’annoncer tout cela juste avant une conférence du parti à Manchester », a-t-il déclaré. « Il n’est pas étonnant que les universités chinoises enseignent l’annulation constante des infrastructures britanniques comme exemple de ce qui ne va pas avec la démocratie. »

M. Cameron a également fait part en privé de ses inquiétudes quant à la possibilité que la ligne ferroviaire à grande vitesse soit fortement modifiée, selon Les temps.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, le maire de Londres, M. Khan a averti qu’il faudrait plus de temps pour se rendre de Birmingham au centre de Londres sur le HS2 que sur les trains existants si les projets d’arrêt à la gare d’Euston étaient abandonnés.

« L’approche du gouvernement concernant HS2 risque de gaspiller l’énorme opportunité économique qu’elle présente et de la transformer en un gaspillage colossal d’argent public », a déclaré le maire travailliste dans une lettre au Premier ministre.

Sadiq Khan a averti que le trajet de Birmingham au centre de Londres pourrait prendre plus de temps avec le HS2 qu’avec les trains existants (Fil PA)

Lorsque le chemin de fer ouvrira pour la première fois entre Londres et Birmingham, prévu entre 2029 et 2033, son terminus dans la capitale sera Old Oak Common, dans la banlieue ouest.

M. Khan a déclaré : « Mettre fin au service à Old Oak Common serait une décision à courte vue qui aurait des implications à long terme, réduisant considérablement la valeur du HS2 en tant que connexion à haut débit et laissant une situation ridicule où un « haut débit » le trajet entre Birmingham et le centre de Londres pourrait prendre autant de temps que l’itinéraire existant, voire plus.

Il a déclaré que le temps de trajet « dans le meilleur des cas », d’une heure et 22 minutes de Birmingham à Euston, avec changement à Old Oak Common sur la ligne Elizabeth et la ligne Northern, était « déjà une minute de plus que le temps de train existant ».

Tracy Brabin, maire du West Yorkshire, a ajouté : « L’abandon du projet dans le nord de l’Angleterre nuirait aux emplois, aux investissements et à l’économie et laisserait en lambeaux les projets de mise à niveau.

« Les grands projets d’infrastructure nécessitent un engagement à long terme de la part des gouvernements successifs. Il doit y avoir une meilleure solution que cette approche fragmentaire, stop-start, que nous avons vue de la part de ce gouvernement.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, qui représente les entreprises du Nord, a déclaré : L’indépendant: « Tant pour le Nord que pour Londres, le gouvernement envisage des choix erronés. »

Une carte des services proposés par le projet (HS2)

«Comme Boris Johnson le soutient à juste titre, il ne s’agit pas seulement de la pire orthodoxie du Trésor qui bloque les sections les plus vitales du HS2, ce qui permet au Nord d’en bénéficier, mais aussi de la perte du Northern Powerhouse Rail – ou de la ligne Charles, comme l’a baptisée le leader conservateur du Nord John Stevenson.

«C’est l’actuel Premier ministre qui a convaincu Boris de placer cette question au cœur de son programme de politique intérieure et de sa campagne électorale. Il est temps pour lui de se rappeler que c’est en grande partie grâce à lui – de se rappeler qu’il est un parlementaire du Nord et de simplement respecter le mandat des élections de 2019. »

L’étape initiale du HS2 vers Leeds via Sheffield a déjà été abandonnée sous le mandat de Premier ministre de M. Johnson, alors que M. Sunak était chancelier.

La politique officielle du parti travailliste est de construire intégralement HS2, y compris l’embranchement précédemment annulé vers Leeds – bien que les porte-parole du parti d’opposition aient parfois semblé réticents à le confirmer au cours des deux dernières semaines.

Il est également entendu que toute décision du gouvernement visant à retirer la législation relative à la phase nord du projet – qui est actuellement en cours d’examen au Parlement – ​​compliquerait considérablement le processus pour un nouveau gouvernement qui tenterait de le mener à bien.

Cette semaine, M. Hunt a déclaré que le gouvernement « étudiait toutes les options », ajoutant : « Nous devons trouver un moyen de réaliser des projets d’infrastructure qui ne coûtent pas des milliards et des milliards de livres aux contribuables. » Le chef du Trésor a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le projet HS2 est déjà bien avancé et notre objectif reste de le réaliser. »