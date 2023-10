Les gros titres économiques du vendredi – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) — Voici un aperçu des gros titres économiques de vendredi avec Jane King.

RAPPORT SUR L’EMPLOI DE SEPTEMBRE À PARAÎTRE AUJOURD’HUI

Le marché s’attend à ce que 170 000 emplois soient ajoutés à l’économie le mois dernier. Le taux de chômage devrait être d’environ 3,7 %.

Les chiffres seront publiés vendredi à 8h30. S’ils sont trop faibles, cela pourrait indiquer un ralentissement de l’économie. À l’inverse, si le chiffre est trop élevé, cela peut signifier davantage de hausses des taux d’intérêt.

LES PRIX DU PÉTROLE AMÉRICAIN MARQUENT LA PLUS GRANDE BAISSE SUR UN JOUR EN UN AN

Les prix du pétrole américain ont baissé de 5,6%, pour atteindre 84,22 dollars le baril mercredi. Il s’agit de la plus forte baisse en un an.

Cela contribue à faire baisser les prix du gaz alors que les prix nationaux du gaz ont chuté à 3,77 dollars le gallon jeudi, selon AAA. C’est 11 cents de moins que le pic de 2023 du mois dernier.

ADOBE ANALYTICS : LES DÉPENSES DE MISE DE GARDE POUR ATTEINDRE UN NOUVEAU RECORD

Les services Acheter maintenant, payer plus tard atteindront un record cette période des fêtes, selon Adobe Analytics. Les acheteurs américains, de plus en plus à court d’argent, sont confrontés à des prix plus élevés et à des coûts d’emprunt en hausse.

Les applications Acheter maintenant, payer plus tard fonctionnent comme une mise de côté où quelqu’un peut étaler les paiements sur une période plus longue.

Apple envisage de remplacer Google comme moteur de recherche par défaut

Apple a eu des discussions avec la société de moteurs de recherche DuckDuckGo pour remplacer Google comme moteur de recherche par défaut. Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, a déclaré que son entreprise avait eu environ 20 réunions et appels téléphoniques avec des dirigeants d’Apple en 2018 et 2019.

Ces réunions tournaient autour du fait que DuckDuckGo devenait le moteur de recherche par défaut pour les modes de navigation privée.

En mode privé, Safari ne suit pas les sites Web visités par un utilisateur et ne conserve pas d’historique de ce à quoi une personne a accédé.

MCDONALD’S ramène le MCRIB

Malgré une tournée d’adieu, McDonald’s ramène le McRib. Cependant, le McRib ne sera pas disponible dans tout le pays et McDonald’s ne précise pas les endroits exacts où les clients peuvent le trouver.