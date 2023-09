Les gros titres économiques du lundi – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) — Voici un aperçu des gros titres économiques de lundi avec Jane King.

Les grèves entraînent des millions de journées de travail perdues

Les États-Unis ont perdu 4,1 millions de journées de travail en août à cause des grèves.

Même avant le débrayage de l’UAW, le nombre de jours perdus à cause des arrêts de travail avait atteint son plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Les remboursements des prêts étudiants menacent de retirer 100 milliards de dollars des poches

À partir du 1er octobre, des dizaines de millions d’emprunteurs étudiants devront effectuer des paiements compris entre 200 et 300 dollars en moyenne chaque mois.

Target, Walmart et d’autres détaillants qui dépendent de dépenses discrétionnaires sont concernés. Les économistes, en revanche, affirment que la reprise des paiements constitue un problème relativement mineur pour les plus de 18 000 milliards de dollars de dépenses de consommation annuelles aux États-Unis.

Les Américains dépensent moins avant les vacances

Un tiers des Américains dépensent désormais moins en nourriture et en essence pour préparer la période des fêtes. Certains sont même prêts à s’endetter sur une carte de crédit pour payer des cadeaux de Noël, selon un nouveau rapport de Trust Pilot.

La Maison Blanche adopte une approche attentiste sur les prix du gaz

Les responsables affirment que la Maison Blanche adopte une approche attentiste face à la hausse des prix du gaz.

Les prix de l’essence aux États-Unis ont grimpé de 10,6 % en août.

La Californie poursuit les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde

Les avocats de l’État de Californie affirment que les sociétés pétrolières et gazières ont trompé le public sur les risques liés aux combustibles fossiles et qu’elles sont responsables des tempêtes et des incendies de forêt liés au changement climatique qui ont causé des milliards de dollars de dégâts.

L’American Petroleum Institute, un groupe industriel également cité dans le procès, a déclaré que la politique climatique devrait être débattue au Congrès et non devant les tribunaux.